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Путин начал встречу с Болтоном с критики США за санкции против России

Президент России Владимир Путин на встрече с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном выразил удивление неспровоцированными действиями Вашингтона против России.

«Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными. Мы же практически даже не отвечаем ни на один ваш шаг — нет, это все продолжается и продолжается», — сказал Путин.

«Недавно мы услышали о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, знаем о сомнениях администрации США по поводу продления СНВ-3, слышим о намерении разместить элементы противоракетной обороны в космосе», — констатировал Путин. Он напомнил, что на гербе (Большой печати) США изображен белоголовый орлан с 13 стрелами в одной лапе и ветвью с 13 оливками в другой. «Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?» — пошутил российский президент.

Президент заметил, что «несмотря на все ваши усилия» торговый оборот между Россией и США растет, более того, с позитивным сальдо для США. «Причем российские инвестиции в американскую экономику в два раза превышают американские инвестиции в российскую экономику», — сказал Путин.

Болтон принял предложение Путина о личной встрече с американским коллегой. «Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», — сказал Болтон. Речь идет о мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября.

Накануне Болтон встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Стороны обсудили дальнейшую судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ДРСМД, запрещающего разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.