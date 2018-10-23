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Болтон не привез в Москву официального уведомления о выходе США из договора о РСМД

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США не делали официального заявления о выходе из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), заявил сегодня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон на пресс-конференции в «Интерфаксе». По его мнению, ситуация с Договором о РСМД очень напоминает ситуацию с договором по ПРО, выход США из которого состоялся намного позже из-за терактов 11 сентября 2001 г.

«Что касается официального заявления о выходе из договора [ДРСМД], пока что такого заявления не было сделано. Это напоминает ситуацию, с которой я хорошо знаком, а именно наш [США] выход из договора по ПРО. Я должен был прилететь в Москву с этим заявлением 11 сентября 2001 г. Естественно, в тот день этого полета не состоялось. Я вылетел в Москву несколько позже на государственном самолете, и, если мне не изменяет память, официальное заявление о выходе было сделано намного позже», – сказал Болтон.

Болтон заметил, что тогда многим казалось, что договор по ПРО является фундаментом глобальной стабильности и, если его не будет, стабильность нарушится. «Тем не менее ничего этого не произошло. То же самое можно сказать и по договору о РСМД», – сказал Болтон.

По его оценке, ДРСМД «нарушался, устарел и перестал затрагивать все стороны». «Только одна страна выполняла все обязательства – США», – констатировал он.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из Договора о РСМД, запрещающего разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км. Администрация США считает, что Россия нарушает договор с 2014 г., испытав и развернув крылатую ракету 9М729 на мобильном шасси с дальностью свыше 500 км. По мнению экспертов, выход из Договора о РСМД позволит США развернуть ракеты средней дальности на Тихом океане в ответ на аналогичные ракеты, разработанные Китаем.

США объявили о выходе из договора по ПРО с СССР от 1972 г. в одностороннем порядке 13 декабря 2001 г. Договор по ПРО запрещал странам-участницам создание более одного района противоракетной обороны, и после выхода из него США приступили к созданию системы национальной противоракетной обороны.

Политика
Новости

Экс-кандидат в президенты объявил о планах участвовать в выборах главы Приморья

Ведомости
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Партия «Коммунисты России» выдвинет кандидатуру своего лидера Максима Сурайкина для участия в выборах губернатора Приморья, сообщил сам Сурайкин агентству «Интерфакс-Поволжье». «Политбюро [партии] решило принять участие в выборах главы Приморья, и принято решение мне поручить эту задачу», – сказал он.

По словам Сурайкина, в среду он вылетает во Владивосток. 26 октября там состоится конференция краевого отделения «Коммунистов России», на которой лидер партии будет выдвинут кандидатом в губернаторы. Сурайкин отметил, что неоднократно бывал в Приморье и ему «очень нравится этот край».

Сурайкин участвовал в выборах президента России, на которых он занял седьмое, предпоследнее место, заручившись поддержкой 0,68% избирателей. Сейчас политик занимает пост вице-спикера Законодательного собрания Ульяновской области.

В Приморском крае 9 и 16 сентября прошли первый и второй тур губернаторских выборов. Их итоги были отменены из-за многочисленных нарушений в ходе голосования. Во втором туре участвовали выдвинутый «Единой Россией» врио губернатора Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Тарасенко отказался от продолжения кампании и ушел в отставку. Врио губернатора был назначен Олег Кожемяко, занимавший должность главы Сахалинской области. Он заявил о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. Повторные выборы губернатора Приморского края назначены на 16 декабря.

Путин встретился с бывшими соперниками по выборам

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Политика
Новости

Десятки российских болельщиков пострадали при аварии эскалатора в римском метро

Ведомости
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При аварии эскалатора в метро в центре Рима пострадали несколько российских болельщиков, направлявшихся на матч группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА с итальянской «Ромой».

Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу полицейского управления Рима. Информация подтверждается сообщениями паблика болельщиков ЦСКА в Twitter.

«Группа болельщиков ЦСКА спускалась вниз со станции. В этот момент произошло обрушение эскалатора. Различные ранения получили по меньшей мере восемь из них. Число пострадавших может вырасти», – цитирует российское агентство представителя римской полиции.

Итальянское агентство ANSA сообщило о 20 пострадавших, восемь из которых в состоянии средней тяжести и один в тяжелом состоянии. По словам очевидцев, один человек лишился ноги. Корреспондент ТАСС, присутствующий на месте событий, говорит о 30 пострадавших, преимущественно россиянах. Позднее информацию о 30 пострадавших подтвердило посольство Италии в Москве. «По данным службы гражданской защиты Италии, в римской подземке пострадало до 30 болельщиков @pfc_cska. Оказываем максимально возможную помощь», – говорится в Twitter итальянской дипмиссии.

Инцидент произошел сегодня на центральной станции метро Repubblica, расположенной на той же красной ветке метро, что и стадион Olimpico, где пройдет матч. ANSA пишет со ссылкой на очевидцев, что болельщики из России пели и танцевали на эскалаторе, пока тот не сломался. К месту происшествия стянуты отряды полиции и скорой помощи, станция метро закрыта.

На видео инцидента заснята картина отказа тормоза эскалатора – ступени с большой скоростью покатились вниз под весом пассажиров. Люди, находящиеся на эскалаторе, не могли удержаться на ногах и падали, скатываясь вниз и загораживая выход с нижней площадки. Крупная катастрофа из-за отказа тормоза эскалатора произошла в 1982 г. в московском метро на станции «Авиамоторная». Тогда погибло 8 человек, были ранены 30.

В римском метро пострадали десятки российских болельщиков

Бизнес
Новости

Siemens отложил сделку с Саудовской Аравией на $20 млрд из-за убийства журналиста

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По причине отказа исполнительного директора Siemens AG Джо Кэзера посетить инвестиционную конференцию в Саудовской Аравии было отложено подписание контракта между немецким концерном и саудовскими властями о строительстве электростанции на $20 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В то же время, по словам собеседников агентства, проект, как ожидается, продолжит реализовываться.

«Siemens является надежным и преданным партнером королевства, – прокомментировал Кэзер на своей странице в Twitter отказ посещать конференцию в Эр-Рияде. – Однако сейчас правда должна быть найдена, а правосудие восстановлено».

Кэзер и некоторые другие представители бизнеса и власти отменили запланированное посещение инвестиционной конференции в Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи в консульстве королевства. Изначально власти Саудовской Аравии отрицали факт смерти Хашкоджи, однако в субботу официально признали, что журналист был убит в здании саудовского консульства в Стамбуле. По версии Эр-Рияда, журналист погиб в результате драки.

От участия в инвестиционной конференции отказались в том числе министр финансов США Стивен Мнучин и глава МВФ Кристин Лагард, а также руководители таких корпоративных гигантов, как JPMorgan Chase. Еще до того как саудовские власти подтвердили смерть Хашкоджи, акционер Virgin Hyperloop One Ричард Брэнсон заявил о приостановке сотрудничества с суверенным инвестфондом королевства и отказе от запланированной сделки, сообщала Financial Times со ссылкой на людей, информированных о переговорах между сторонами.

Технологии
Новости

Facebook решил радикально упростить интерфейс Messenger

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Facebook запускает новую версию своего приложения обмена мгновенными сообщениями Messenger с радикально упрощенным интерфейсом, передает CNBC. «Это новый фундамент, на котором мы сможем строить быстрее, лучше и применяя намного более мощные функции», — заявил вице-президент Messenger Стэн Чудновский.

Вместо девяти вкладок в текущей версии в новом приложении будет всего три: «Сообщения», «Контакты» (включающие истории) и «Группы» (Discover) для бизнес-групп, куда отнесены также игры.

Чудновский сказал, что не ожидает быстрых изменений в монетизации сервиса. Однако он уверен, что сокращение числа вкладок позволит людям понять, что в приложении можно общаться не только с друзьями, но и с компаниями.

Messenger, которым активно пользуются 1,3 млрд человек, неоднократно критиковали за замусоренный интерфейс, отмечает CNBC. Например, функция «Истории» (размещение автоматически удаляемых фото и видео для друзей), позаимствованная у конкурента Snapchat, присутствует в приложении в двух местах.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

Выбор редактора
Технологии
Новости

Новым гендиректором Comedy Club стал Мурат Каблахов

Ведомости
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Гендиректором Comedy Club назначен Мурат Каблахов, сообщила пресс-служба «Газпром-медиа». Ранее он работал заместителем гендиректора субхолдинга «Газпром-медиа развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ).

Адрей Левин, который руководил Comedy Club в должности генерального директора с 2015 г., останется в компании в должности продюсера. В сообщении «Газпром-медиа» говорится, что он продолжит развивать телевизионные и внеэфирные проекты и работать над новыми направлениями.

Первый заместитель гендиректора ГПМ РТВ Артур Джанибекян назначен председателем совета директоров компании ООО «Комеди клаб продакшн».

В ГПМ РТВ входят развлекательные каналы «Газпром-медиа» — ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2×2, ТНТ4 и «Супер». 10 октября компания объявила о том, что отныне развлекательные каналы холдинга будут напрямую подчиняться генеральному директору «Газпром-медиа» Дмитрию Чернышенко, а за программную политику всего холдинга будет отвечать Роман Петренко. С 2015 г. Джанибекян управлял этим субхолдингом, а также был генеральным директором ТНТ.

«Газпром-медиа» называет Comedy Club одним из ключевых проектов субхолдинга. Кроме одноименного шоу компания производит шоу «Танцы», «Песни», «Импровизация», «Однажды в России», «Универ» и многие другие.

Бизнес
Новости

Следствие оценило ущерб заводу «Электроцинк» от пожара

Ведомости
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Ущерб, нанесенный заводу «Электроцинк» в результате пожара, оценивается более чем в 500 000 руб., сообщает Следственный комитет (СК). «Результаты осмотра места происшествия, записи камер видеонаблюдения, установленных в цехе, и объяснения очевидцев происшествия дают основания полагать об имевших место нарушениях промышленной безопасности опасного производственного объекта, послуживших возникновению пожара и повлекших по неосторожности смерть человека», – говорится в сообщении.

В ночь с 20 на 21 октября в цехе завода «Электроцинк» случился пожар, площадь возгорания составила 4500 кв. м, при его ликвидации погиб один пожарный. Завод будет полностью остановлен минимум на два месяца, восстановление сгоревшего электролитного цеха займет 6–8 месяцев, рассказывал гендиректор «Электроцинка» Игорь Ходыко.

«Электроцинк» с 2003 г. входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и является одним из двух российских производителей цинка, говорится в его годовом отчете. Мощность Челябинского цинкового завода (также принадлежит УГМК) по выпуску цинка – 180 000 т в год, «Электроцинка» – 95 000 т (в 2017 г. выпустил 73 676 т). УГМК акционеров не раскрывает. Основными владельцами холдинга считаются Искандер Махмудов, Андрей Бокарев и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

В понедельник во Владикавказе прошел очередной стихийный митинг против «Электроцинка». Петицию о закрытии завода подписали 10 000 человек. Пожар на «Электроцинке» еще раз показал: никакие модернизации, никакие частичные улучшения производственного процесса не в силах изменить главного – завод губит здоровье жителей Владикавказа, написал мэр Владикавказа Махарбек Хадарцев в Instagram. «Закройте завод "Электроцинк", уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа», – обратился чиновник к УГМК.

Пресс-служба УГМК заявила, что планов закрывать «Электроцинк» нет. Высказывания Хадарцева в компании назвали очень эмоциональными и идущими вразрез с данными МЧС и Ростехнадзора. «Никаких вредоносных ядовитых выбросов продуктов горения не было. Там не было ничего такого, что могло бы сгенерировать какие-то вредные выбросы», – сообщила пресс-служба УГМК.

СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 217 (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК РФ.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе

Бизнес
Новости

«Победа» заказала новые Boeing на $1,5 млрд

Ведомости
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Авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») заказала 20 самолетов нового поколения Boeing-737MAX8 на общую сумму до $1,5 млрд, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на закупочную документацию.

Не более 15 воздушных судов Boeing-737МАХ8 c двумя двигателями LEAP1B27 «Победа» арендует у ирландской SMBC Aviation Capital. Стоимость договора составит до $1,125 млрд. Предполагаемый срок аренды самолетов – 10 лет, поставки планируются с ноября 2019 г. по ноябрь 2021 г.

Еще не более пяти Boeing-737МАХ8 авиакомпания намерена взять в девятилетнюю аренду у ирландско-американской GE Capital Aviation Services. Их поставка ожидается в течение первого полугодия 2020 г. Стоимость договора оценена в $375 млн.

Авиалайнер Boeing 737 MAX 8 относится к четвертому поколению самолетов Boeing 737. Эта модель среднемагистрального пассажирского самолета по сравнению с предшественником оснащена более мощным двигателем. Самолет поступил в коммерческую эксплуатацию в мае 2017 г.

Big data и сбежавшие пилоты: как прошло собрание акционеров «Аэрофлота»

Бизнес
Новости

Новак назвал возможные сроки встречи представителей России, Украины и ЕС по газу

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Встреча представителей России, Украины и Евросоюза по теме газового транзита может пройти во второй половине ноября, сообщил журналистам российский министр энергетики Александр Новак, передает ТАСС. «Пока дата не согласована окончательно. Возможно, что во второй половине ноября», – сказал он.

В июле этого года после долгого перерыва представители России, Украины и Европейской комиссии снова встретились в трехстороннем формате. Целью консультаций является поиск условий транзита газа через Украину после 2019 г., когда закончится действие нынешнего контракта между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины».

После июльской встречи прошли два раунда консультаций на уровне экспертов: 12 и 26 сентября. Российскую делегацию возглавлял заместитель министра энергетики Анатолий Яновский.

Российская сторона готова рассматривать разные варианты продолжения транзита через Украину – продление действующего контракта или заключение нового, говорил ранее Новак. Однако перед этим стороны должны урегулировать спор по действующему контракту, который сейчас рассматривает Стокгольмский арбитраж.

Бизнес
Новости

ВТБ купил у Fesco 24,8% «Трансконтейнера»

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ВТБ сегодня, 23 октября, стал владельцем 24,84% акций крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора России ПАО «Трансконтейнер». Об этом говорится в ленте раскрытия информации госбанка.

ВТБ приобрел этот пакет у компании Fesco, которой полученные средства позволят снизить долговую нагрузку. «Одновременно со сделкой по покупке акций ВТБ заключил поставочный форвард по продаже данных акций стороннему инвестору. Контрагента, ценовые параметры и остальные детали сделки мы не раскрываем», — говорится в сообщении банка.

Fesco принадлежали 25,07% «Трансконтейнера». 15 октября председатель совета директоров компании Лейла Маммедзаде сообщила, что Fesco находится «в финальной, завершающей части» переговоров о продаже пакета. По данным РБК, основные претенденты на долю — «Енисей капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, который в 2017 г. приобрел 24,5% «Трансконтейнера» и заявлял о намерении увеличить свой пакет, и UCL Владимира Лисина.

Треть Fesco принадлежит бизнесмену Зиявудину Магомедову. Он и его брат Магомед были арестованы в марте в Москве. Они обвиняются в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. Свою вину Магомедовы отрицают.

В августе группа ВТБ купила 22,25% Новороссийского комбината хлебопродуктов (НКХП) в рамках урегулирования задолженности группы «Сумма» Зиявудина Магомедова перед банком.

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Политика
Новости

Путин начал встречу с Болтоном с критики США за санкции против России

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на встрече с советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джоном Болтоном выразил удивление неспровоцированными действиями Вашингтона против России.

«Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными. Мы же практически даже не отвечаем ни на один ваш шаг — нет, это все продолжается и продолжается», — сказал Путин.

«Недавно мы услышали о намерении Соединенных Штатов выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, знаем о сомнениях администрации США по поводу продления СНВ-3, слышим о намерении разместить элементы противоракетной обороны в космосе», — констатировал Путин. Он напомнил, что на гербе (Большой печати) США изображен белоголовый орлан с 13 стрелами в одной лапе и ветвью с 13 оливками в другой. «Вопрос: ваш орлан все оливки уже склевал, остались одни стрелы?» — пошутил российский президент.

Президент заметил, что «несмотря на все ваши усилия» торговый оборот между Россией и США растет, более того, с позитивным сальдо для США. «Причем российские инвестиции в американскую экономику в два раза превышают американские инвестиции в российскую экономику», — сказал Путин.

Болтон принял предложение Путина о личной встрече с американским коллегой. «Конечно, президенту Трампу будет очень приятно встретиться с вами в Париже на полях этой международной встречи, о которой вы говорили», — сказал Болтон. Речь идет о мероприятиях в честь 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже 11 ноября.

Накануне Болтон встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Стороны обсудили дальнейшую судьбу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3.

В минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп объявил, что США выходят из ДРСМД, запрещающего разработку, испытания и развертывание баллистических и крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Белоусов назвал сроки утверждения первой части проектов для бизнеса

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Первая часть приоритетных проектов для бизнеса может быть одобрена до конца ноября, сообщил журналистам помощник президента России Андрей Белоусов. Бизнес и ведомства уже представили много инвестпроектов, эта тема будет обсуждаться на заседании президентского совета по национальным проектам в среду. «Результаты уже сейчас есть, но завершаться, я думаю, работа будет ближе к концу ноября, по крайней мере, по первому траншу проектов», – сказал Белоусов (цитаты по «Интерфаксу»).

Помощник президента подчеркнул, что предложенные со стороны министерств инвестпроекты не навязываются бизнесу. «Здесь никакой обязаловки нет. Это такое road show. Если линейка льгот, "дедушкина оговорка", субсидии и так далее», – указал он.

«Проектов даже больше со стороны бизнеса, но со стороны правительства тоже есть, особенно активно работает Минтранс, начал работать Минздрав, очень активно работает Минприроды, достаточно много проектов у Минстроя», – перечислил Белоусов. Все проекты разделены на три группы: те, которые предлагает правительство, те, которые предлагает бизнес и для которых предусматриваются льготы, а также те, которые предлагаются бизнесам и не требуют льгот. Последняя группа самая многочисленная.

«Сейчас в проработке находятся несколько сот проектов. Сколько из них останется, сейчас сказать нельзя. Думаю, что будет создана открытая платформа. Появляются все новые и новые проекты, явно работа уйдет и в 2019 г. Но чтобы все это не превращалось в такое расширение незавершенного строительства, надо будет где-то остановиться, наиболее продвинутые проекты отфиксировать, заключить соглашения и двигаться дальше», – резюмировал Белоусов.

В июле Белоусов направил письмо президенту Владимиру Путину с предложением изъять у 14 компаний металлургической, горнодобывающей и химической отраслей часть их «сверхдоходов», полученных из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля, – свыше 500 млрд руб. В список вошли Evraz, «Акрон», «Алроса», «Металлоинвест», «Мечел», ММК, НЛМК, «Норникель», «Полюс», «Северсталь», «Сибур», СУЭК, «Уралкалий» и «Фосагро». Ни чиновникам, ни бизнесу идея не понравилась. 24 августа в РСПП менеджмент компаний из списка Белоусова встретился с ним и первым вице-премьером – министром финансов Антоном Силуановым. Они договорились, что налоги не вырастут, но бизнес увеличит инвестиции в социально важные проекты. Отбором таких проектов сейчас и занимается рабочая группа председателя РСПП Александра Шохина и Силуанова.

Кто из бизнесменов пришел на встречу с Белоусовым

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