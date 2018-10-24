Политика

Новости

Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра в первом туре голосования в среду, положив начало процедуре роспуска законодательного органа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия и партия «Дашнакцутюн» не принимали участия в голосовании. Фракция «Елк», выдвинувшая Пашиняна, воздержалась. Фракция «Царукян» проголосовала против. В результате за кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, один парламентарий проголосовал против, 11 – воздержались. Действующий председатель армянского правительства Пашинян был единственным кандидатом. Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера 16 октября. Это техническое решение с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которые Пашинян обещал организовать в случае прихода к власти.

По Конституции Армении после отставки премьера и правительства фракции парламента должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост председателя правительства. Если парламент не избирает премьера, в семидневный срок проводятся повторные выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается.

Лидер армянской оппозиции Пашинян был избран парламентом страны на пост премьера 8 мая после массовых протестов, в результате которых прежний председатель правительства экс-президент страны Саргсян ушел в отставку.

Первая встреча Путина и Пашиняна. Как это было