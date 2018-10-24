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Политика
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Парламент Армении отклонил кандидатуру Пашиняна на пост премьера

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Парламент Армении не избрал Никола Пашиняна на пост премьер-министра в первом туре голосования в среду, положив начало процедуре роспуска законодательного органа. Об этом сообщает «РИА Новости».

Возглавляемая бывшим президентом Армении Сержем Саргсяном Республиканская партия и партия «Дашнакцутюн» не принимали участия в голосовании. Фракция «Елк», выдвинувшая Пашиняна, воздержалась. Фракция «Царукян» проголосовала против. В результате за кандидатуру Пашиняна не проголосовал ни один депутат, один парламентарий проголосовал против, 11 – воздержались. Действующий председатель армянского правительства Пашинян был единственным кандидатом. Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера 16 октября. Это техническое решение с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов, которые Пашинян обещал организовать в случае прихода к власти.

По Конституции Армении после отставки премьера и правительства фракции парламента должны в семидневный срок выдвинуть нового кандидата на пост председателя правительства. Если парламент не избирает премьера, в семидневный срок проводятся повторные выборы. В случае неизбрания премьера во второй раз парламент распускается.

Лидер армянской оппозиции Пашинян был избран парламентом страны на пост премьера 8 мая после массовых протестов, в результате которых прежний председатель правительства экс-президент страны Саргсян ушел в отставку.

Первая встреча Путина и Пашиняна. Как это было

Политика
Новости

СКР возбудил уголовные дела в отношении сочинских чиновников

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовные дела в отношении нескольких чиновников администрации Сочи. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Против вице-мэра Ивана Бомбергера возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он выдал разрешение на строительство многоквартирного жилого комплекса в границах охранной зоны линии электропередач. В отношении первого первого вице-мэра Мугдина Чермита также возбуждено уголовное дело, одно СКР не уточняет статью. Предположительно чиновник необоснованно выдал разрешение на ввод в эксплуатацию 18-этажного многоквартирного дома, который подлежал сносу, говорится в сообщении.

Фигурантом уголовного дела о халатности стал директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства городской администрации Владимир Малов. Он не проверил соответствие требованиям регламентов, результатам инженерных изысканий при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома, который не достроили, а также не оборудовали системой противопожарной защиты, уточняет СКР.

Кроме того, возбуждено дело о злоупотреблении должностными полномочиями в отношении судебного пристава, чье имя СКР не раскрывает. Он не принял мер в части понуждения должника исполнить требования о сносе дома, отмечает ведомство. Еще одно дело возбудили противдиректора МУП города Сочи «Водоканал» Сергея Винарского. Он необоснованно заключил договор на подключение  многоквартирного дома к сетям водоснабжения на безвозмездной основе, пишет СКР.

Правоохранительные органы провели обыски на работах фигурантов и по их местам жительства, уточняет СКР. Бомбергер, Винарский и пристав задержаны, говорится в сообщении.

В апреле СКР возбудил уголовное дело против заместителя мэра Сочи Юрия Паламарчука, которого подозревают в превышении должностных полномочий. В октябре были задержаны первый вице-мэр города Сергей Юрин и бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков, а также заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Сочи Александр Иванов, сообщал «Интерфакс».

10 самых небезопасных городов России

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Политика
Новости

Болтон исключил новые санкции США против России в ближайшее время

Ведомости
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США сейчас не планируют вводить дополнительные санкции против России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Накануне он провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, а сегодня состоялись переговоры Болтона с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «США не рассматривают на данный момент введение дополнительных санкций против России», — цитирует «Интерфакс» слова Болтона на пресс-конференции в Баку. По его словам, срок для санкций не настал: последние санкции против России США ввели четыре месяца назад по «делу Скрипалей».

Болтон уточнил, что практически США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев. «Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны. На данный момент мы не рассматриваем возможность дополнительных санкций в отношении России», — сказал он.

Заявление Болтона спровоцировало кратковременное укрепление рубля. В отсутствие иных факторов курс доллара около 15.00 мск упал до 65 руб за доллар с уровня 65,6 руб., но затем повысился до 65,4 руб.

Заявление советника Дональда Трампа противоречит недавнему заявлению спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о том, что администрация США усиливает давление на Россию из-за ситуации на Украине и планирует вводить новые санкции «каждые месяц-два». «Администрация Трампа идет по этому пути и продолжит идти: новые санкции будут появляться каждый месяц или два, как это уже происходило», – сказал Волкер 18 октября на конференции в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Накануне на встрече Болтона с Путиным была достигнута договоренность о личной встрече президентов России и США 11 ноября в Париже.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Путин поручил рассмотреть вопрос о компенсации авиакомпаниям из-за цен на топливо

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность предоставления авиакомпаниям единовременной компенсации расходов в связи с ростом стоимости авиатоплива – для сдерживания цен на билеты, сообщается на сайте Кремля.

«Представить, в случае необходимости, предложения с соответствующими обоснованиями по размеру единовременной компенсации расходов авиакомпаний в связи с ростом стоимости авиационного топлива с целью сдерживания цен на пассажирские авиационные перевозки», – говорится в поручении. Предложения необходимо представить до 1 марта.

Кроме того, президент поручил предусмотреть дополнительное финансирование для обеспечения доступности авиаперевозок населения по маршрутам с Дальнего Востока – «с учетом отнесения многодетных родителей к лицам, обладающим правом на воздушную перевозку по специальному тарифу». Такие специальные тарифы предлагается сделать круглогодичными. Такие поручения глава государства дал по итогам заседания президиума Госсовета 10 сентября.

Ранее частично компенсировать авиакомпаниям расходы в связи с ростом цен на топливо предлагал Минтранс. Министр транспорта Евгений Дитрих оценивал потенциальные потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо в 50 млрд руб. Минтранс предлагал компенсировать им 22,5 млрд руб. По прогнозу Дитриха, совокупный рост стоимости авиатоплива по итогам 2018 г. может достичь 30%.

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

Политика
Новости

Правительство примет список допустимых подарков чиновникам

Ведомости
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Норму о предельной стоимости подарка госслужащим заменит список допустимых подарков. Это следует из законопроекта, опубликованного комиссией правительства по законопроектной деятельности.

«В настоящее время законодательство допускает дарение госслужащим и должностным лицам обычных подарков, если их стоимость не превышает 3000 руб. Законопроектами предлагается эту норму признать утратившей силу и в дальнейшем руководствоваться перечнем допустимых подарков», — говорится в сообщении. Перечень будет включен в закон «О противодействии коррупции».

Допустимыми признаются подарки в связи с протокольными и другими официальными мероприятиями — но только в виде «полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации». Разрешается принимать цветы.

«К перечню допустимых предлагается также отнести ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в которых одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа и организации, а также от других государственных органов, органов местного самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами», — пишет комиссия правительства.

Если служащий получит подарок, отсутствующий в списке разрешенных, он будет обязан сообщить об этом работодателю. Такие подарки будут признаваться соответственно федеральной собственностью, собственностью субъекта Федерации, муниципальной собственностью, собственностью организаций.

Сейчас чиновникам запрещено получать любые подарки, связанные с их должностями, кроме тех, что вручены на протокольных мероприятиях, в служебных командировках или на других официальных встречах. О них надо сообщать работодателю, а если подарок дороже 3000 руб., его следует передать организации. Международная конвенция ООН по противодействию коррупции, к которой присоединилась Россия, считает подарки формой коммерческого подкупа.

Выбор редактора
Политика
Новости

Министр внутренних дел Италии обвинил россиян в обрушении эскалатора в Риме

Ведомости
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Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини сегодня обвинил самих болельщиков ЦСКА из России во вчерашнем инциденте в римском метро, когда под людьми обрушился эскалатор. «Считаю, что там были десятки пьяных псевдоболельщиков российской команды, которые прыгали и устраивали бардак. Эскалаторы сделаны не для того, чтобы на них прыгали», — сказал министр в эфире итальянской радиостанции RTL.

Сальвини признал, что в Риме большое и сложное городское хозяйство, поэтому отдельные станции римского метрополитена действительно требуют проверки оборудования и ремонта.

О том, что в случившемся виноваты россияне, говорила и мэр Рима Вирджиния Раджи, побывавшая накануне на месте происшествия. «Свидетели говорят, что болельщики прыгали и танцевали на ступенях эскалатора. Нам предстоит понять, что именно произошло», — заявила мэр Рима.

Авария в римском метро произошла 23 октября около 20.00 мск на центральной станции Repubblica. Под несколькими десятками болельщиков ЦСКА, которые ехали на матч Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА на стадион Olimpico, сломался эскалатор. Под тяжестью людей ступени поехали вниз, люди не могли удержаться на ногах и падали, скатываясь вниз и блокируя выход с нижней площадки.

По последним данным, пострадали около 30 болельщиков ЦСКА, из них 12 раненых — в основном с травмами и переломами ног — отправлены в больницы. Прокуратура Рима и руководство метро столицы Италии расследуют инцидент. Компания, эксплуатирующая римское метро, заверила, что проверка и ремонт всех эскалаторов проводится ежемесячно.

Клуб ЦСКА 23 октября проиграл «Роме» со счетом 0:3.

В римском метро пострадали десятки российских болельщиков

Недвижимость
Новости

Мэрия Москвы оценила обязательства застройщиков перед покупателями квартир в 2019 году

Ведомости
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В следующем году застройщики в Москве обязаны передать гражданам около 7,5 млн кв. м недвижимости, сообщил председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев на конференции «Ведомостей» MREF.

Тимофеев рассказал, что, согласно проектным декларациям, опубликованным на сайтах застройщиков, «общий инвестиционный объем жилищного строительства в 2019 г. составит 7,5 млн кв. м, из них 5,3 млн кв. м — жилая, продаваемая площадь». При этом он отметил, что «это очень большой показатель» и что, «возможно, будут какие-то переносы».

По словам чиновника, число договоров долевого участия (ДДУ) на жилье за 9 месяцев 2018 г. выросло на 47% (до 53 861 ДДУ) по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Сегодня в Москве в соответствии с 214-ФЗ продается 557 жилых объектов. Также в годовом выражении существенно выросло и количество ДДУ на нежилую недвижимость: рост за 9 месяцев составил 39% 16 864 нежилых ДДУ.

Ранее руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщал, что в Москве ввод жилья вырос за 9 месяцев на 28% до 1,8 млн кв. м.

Финансы
Новости

Желающих застраховать очередной запуск ракеты «Союз» к МКС не нашлось

Ведомости
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Ни одна российская страховая компания не подала заявку на участие в открытом запросе предложений по страхованию рисков при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» и грузом, который нужно доставить на Международную космическую станцию (МКС), сообщает «Интерфакс». Это следует из закупочной документации на сайте госзакупок.

В связи с отсутствием заявок открытый запрос предложений признан несостоявшимся, отмечается в протоколе.

Заказчиком услуги выступал входящий в Роскосмос ФГУП «ЦЭНКИ» (организация, занятая эксплуатацией наземной инфраструктуры), запрос предложений был объявлен 10 октября. Максимальная премия по договору составляла 116,5 млн руб. Общая страховая сумма — 3,2 млрд руб., из них 3 млрд руб. — это страхование корабля, а 200 млн руб. — груза. Страховым случаем считается утрата или гибель застрахованного имущества, то есть корабля и груза.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что «Прогресс МС-10» планируется запустить 15-18 ноября.

Последняя попытка запустить корабль к МКС оказалось неудачной. 11 октября при запуске с космодрома «Байконур» пилотируемого корабля «Союз МС-10» ракетой «Союз-ФГ» произошла авария. Корабль должен был доставить на МКС груз и двух новых членов экипажа — космонавта «Роскосмоса» Алексея Овчинина и астронавта НАСА Ника Хейга. После аварии экипаж совершил аварийную посадку в Казахстане.

Риски при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» и транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10» и его стыковке с МКС были застрахованы в СК «Согласие» на 4,65 млрд руб. В компании отмечали, что если этот инцидент будет признан страховым случаем, то это станет одной из крупнейших выплат в истории страхования космических рисков.

Как готовился запуск «Союза МС-10» с новым экипажем МКС

Политика
Новости

В мэрии Сочи провели обыски

Ведомости
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Правоохранительные органы в среду провели обыски в городской администрации Сочи, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. Пресс-служба сочинской мэрии подтвердила агентству информацию о проведении следственных мероприятий.

По данным «Интерфакса», выемка документов прошла в нескольких кабинетах: вице-мэра Ивана Бомбергера и руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова. Бомбергера и Малова задержали, добавил собеседник агентства.

В апреле Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело против заместителя мэра Сочи Юрия Паламарчука, которого подозревают в превышении должностных полномочий. В октябре были задержаны первый вице-мэр города Сергей Юрин и бывший первый вице-мэр Анатолий Рыков, а также заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Сочи Александр Иванов, сообщал «Интерфакс». Официальных сообщений от СКР пока не было.

10 самых небезопасных городов России

Политика
Новости

Ищенко рассказал о давлении на депутатов из-за подписей за Кожемяко

Ведомости
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Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко рассказал о давлении на муниципальных депутатов региона по поводу подписей за врио главы региона Олега Кожемяко. Об этом Ищенко рассказал в интервью «Новой газете».

«Собирают депутатов и открыто говорят: вы должны голоса муниципального фильтра отдать только Кожемяко, а потом они будут распределяться уже по другим кандидатам. Понятно, что хотят допустить только подконтрольных спойлеров», – заявил Ищенко.

Все кандидаты на пост губернатора региона должны пройти муниципальный фильтр. При желании участвовать в выборах главы Приморья надо собрать подписи 7% муниципальных депутатов, то есть 140 голосов, сообщал ТАСС.

Первый тур губернаторских выборов в Приморье прошел в единый день голосования, 9 сентября. Никто из кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. По результатам подсчета 100% протоколов на тот момент врио руководителя региона Андрей Тарасенко получил 46,57% голосов, Ищенко – 24,64%. Второй тур состоялся 16 сентября, в нем принимали участие только Тарасенко и Ищенко. По итогам обработки 100% протоколов коммунист набрал всего на 7650 голосов меньше своего соперника. Крайизбирком отменил итоги второго тура из-за нарушений в ходе голосования. Следующие выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Врио главы региона до выборов назначен Олег Кожемяко. Он будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.

Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко

Политика
Новости

Патрушев призвал к усилению контроля за оборотом оружия

Ведомости
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Секретарь Совбеза Николай Патрушев призвал усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов после трагедии в Керченском политехническом колледже. Руководителям регионов и территориальным органам, исполнительной власти «крайне важно обеспечить должную безопасность и охрану подобных объектов, повысить эффективность предупредительно-профилактической работы с молодежью, принять меры по улучшению учебно-воспитательной работы, работы подразделений по делам несовершеннолетних, а также усилить контроль за оборотом оружия и боеприпасов», приводит «Интерфакс» его заявление на выездном совещании.

Патрушев напомнил, что нападения учащихся на сверстников случались и ранее. В связи с этим он призвал «провести тщательный анализ условий и обстоятельств, способствовавших совершению подобных преступлений».

Ранее Росгвардия предложила ввести практику обязательного уведомления гражданами представителей территориальных органов о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего постановления был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Речь идет о владельцах оружия, которые берут его с собой в поездку более чем на трое суток.

17 октября в керченском политехническом колледже 18-летний студент четвертого курса Владислав Росляков устроил стрельбу из ружья и подорвал самодельное взрывное устройство, после чего покончил с собой. В результате инцидента 21 человек погиб, несколько десятков получили ранения.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Eni вышла из проекта с «Роснефтью» на шельфе Черного моря

Ведомости
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Итальянская компания Eni вышла из проекта с «Роснефтью» по поиску углеводородов на шельфе Черного моря. Об этом сообщили «Интерфакс» и «РИА Новости» - последнее ссылается на представителя правительства России. Агентство не уточняет его имя.

По данным «Интерфакса», Eni вышла из проекта еще в марте 2018 г. Кроме того, стороны обсуждают условия временной приостановки проектов на шельфе Баренцева моря, добавил представитель правительства. Там компании собирались осваивать два участка – Федынское и Центрально-Баренцевское.

«Роснефть» и Eni заключили соглашение о сотрудничестве по разработке участков шельфов Черного и Баренцева моря в 2012 г. Совместные проекты Eni и «Роснефти» оказались под угрозой закрытия из-за риска вторичных санкций, которые США обещали наложить на любые компании, сотрудничающие с Россией в глубоководных, арктических и сланцевых нефтяных проектах, писал «Коммерсантъ» в мае 2018 г. Однако в «Роснефти» и Eni газету заверили, что компании остаются партнерами по шельфу и о ликвидации совместного предприятия речи не идет.

Какие страны влияют на нефтяные цены

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