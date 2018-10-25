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СМИ узнали о деле против гендиректора одного из крупнейших производителей компьютеров

Против соучредителя и гендиректора одного из крупнейших производителей российских компьютеров и серверов ООО «Депо электроникс» (торговая марка Depo Computers) Алексея Ирисова возбудили уголовное дело, сообщает «Коммерсантъ».

По его данным, дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (особо крупное мошенничество). Гендиректор компании задержан, пишет газета, и 26 октября следствие попросит Тверской суд его арестовать.

По предварительным данным издания, Ирисова подозревают в хищении денег при исполнении одного из контрактов.

В базе судебных дел есть карточка, в которой говорится, что 26 октября в 10.00 пройдет заседание Тверского районного суда по избранию меры пресечения для Ирисова А. А., которому вменяется ч. 4 ст. 159 УК.

Как пишет «Коммерсантъ», Depo Computers по итогам II квартала 2018 г. занимала пятое место по поставкам настольных персональных компьютеров в России. Лидером по отгрузкам за этот период стала HP, далее шли Lenovo, Acer, iRU.

Одним из последних проектов компании — он анонсировался 17 октября — стал запуск производства российских серверных материнских плат в инновационном кластере GS Group «Технополис GS» в городе Гусев Калининградской области, пишет издание. В GS Group не стали комментировать возможное влияние уголовного дела на договоренности.