Политика

Новости

Кремль поддержал позицию саудовских властей по делу об убийстве журналиста

Кремль приветствует позицию королевской семьи Саудовской Аравии, заявившей о своей заинтересованности в тщательном расследовании «дела Хашкоджи (Хашогги)». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Все остальное — это вопрос расследования, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем», — уточнил он. При этом Песков назвал неуместным вопрос, верят ли в Кремле заявлениям саудовских монархов о непричастности к «делу Хашкоджи».

Обозреватель The Washington Post Джемаль Хашкоджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он планировал получить документы, необходимые для заключения брака с гражданкой Турции. Невеста ждала его у здания консульства более пяти часов в день исчезновения. Позже ей сообщили, что Хашкоджи ушел. Власти Саудовской Аравии настаивали, что Хашкоджи пропал уже после того, как покинул здание. В здании прошли обыски. Associated Press указывало, что полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.

Позже наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман Аль Сауд заявил, что власти королевства активно сотрудничают с турецким следствием и обязательно добьются справедливости в деле об убийстве Хашкоджи. 25 октября по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом. Стороны затронули в том числе и эту тему.