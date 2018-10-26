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Политика
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Топилин объяснил свое заявление о «беспрецедентном росте зарплат»

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин сегодня объяснил свое заявление о беспрецедентном росте зарплат в России. По его мнению, приведенная им информация корректна, а хорошие новости надо оценивать позитивно.

«Я опираюсь на данные Росстата, ничего от себя не придумываю. Я считаю, что хорошие новости должны восприниматься нормально, почему-то это вызывает какие-то вопросы. Я считаю, что надо все-таки нам учиться и уметь хорошие новости оценивать позитивно», – цитирует «РИА Новости» заявление Топилина в пятницу на трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Каждый на себя мерит, у кого-то больше выросла, у кого-то меньше», – сказал он.

В среду Топилин на правительственном часе в Совете Федерации заявил, что зарплаты за январь – август 2018 г. выросли беспрецедентными темпами в годовом выражении – на 11%. «Я думаю, здесь очень серьезную роль сыграло установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума», – заметил при этом министр.

Заявление Топилина вызвало резкую реакцию россиян в соцсетях: граждане задались вопросом, чьи именно зарплаты имел в виду министр.

По данным Росстата, рост среднемесячной начисленной заработной платы работников за январь – август 2018 г. к январю – августу 2017 г. действительно составил 11%. Однако реальные зарплаты – за вычетом инфляции – за этот период увеличились на 8,4%. Беспрецедентным этот рост также назвать нельзя: до 2014 г. номинальные зарплаты росли двузначными темпами, а в 2008 г. выросли на 28,7% в годовом выражении.

Лучшие работодатели 2018 года по версии Forbes

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Бизнес
Новости

Нефтепровод к Туапсинскому НПЗ поврежден селем

Ведомости
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Снабжение Туапсинского НПЗ «Роснефти» нефтью идет по резервной схеме, запасов нефти хватит до конца дня, сообщила сегодня «Транснефть».

«Снабжение завода после остановки магистрального нефтепровода идет из резервуарного парка "Заречье". Находящихся там объемов хватит для снабжения завода до конца этого дня», — заявил «Интерфаксу» советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, аварийно-ремонтные бригады «Черномортранснефти» находятся на месте повреждения трубопровода Тихорецк-Туапсе-1 селевым потоком и делают все возможное, чтобы восстановить подачу нефти до конца этих суток.

В условиях техподключения НПЗ к магистральному трубопроводу есть обязательное требование иметь трехсуточный запас нефти для автономной работы, отметил представитель нефтетранспортной компании. «Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости выполнять технический регламент, Туапсинским НПЗ не было создано трехдневного регламентного запаса, хотя находящийся в километре от завода резервуарный парк «Заречье» позволяет это сделать. Как следствие, работники ремонтных бригад вынуждены проявлять массовый трудовой героизм в борьбе с последствиями погодной аномалии», — говорится в релизе компании.

В ночь с 25 на 26 октября в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края селевый поток повредил воздушный переход нефтепровода к НПЗ над рекой Туапсе. Выход нефти оценивается в 5 кубометров, сообщала «Транснефть». В ликвидации последствий инцидента задействовано более 100 работников и 45 единиц техники, на реке установлены боновые заграждения. Перекачка нефти по трубопроводу во время повреждения была приостановлена

Туапсинский НПЗ в пятницу заявил, что продолжает работу. «Оборудование Туапсинского НПЗ не пострадало от аномальных ливней, прошедших в районе Туапсе. Технологические процессы по переработке нефти не прекращались. Завод осуществляет выпуск продукции», — сообщила пресс-служба «РН-Туапсинский НПЗ».

В Туапсинском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после сильнейших ливней 24-25 ноября. По последним данным, в Краснодарском крае подтоплено более 1800 домовладений, погибли шесть человек.

Рухнувшие мосты и затопленные поселки. Последствия ливней в Сочи

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Финансы
Новости

В 2017 году общее состояние всех миллиардеров выросло на 20%

Ведомости
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Почти 200 человек стали миллиардерами по итогам прошлого года, увеличив общее состояние всех миллиардеров в мире на 19% до $8,9 трлн. Об этом говорится в докладе UBS и консалтинговой компании PwC. Всего на планете 2158 человек с миллиардным состоянием, отмечают аналитики.

Около трети новых миллиардеров заработали свои состояния в сфере инноваций. Больше всего обладателей миллиардных состояний специалисты зафиксировали в Китае. Там количество таких людей за год выросло на 55 человек, их совокупное состояние оценивается в $1,12 трлн. В 2017 г. Китай каждую неделю «создавал» по два новых миллиардера, Азия в целом — более трех.

«Китайские бизнесмены-миллиардеры возглавляют экономическую трансформацию своей страны и всей Азии в целом», — отмечается в докладе. За десять лет они создали крупнейшие компании в мире, подняли стандарты уровня жизни и зарабатывали состояния с «беспрецедентной скоростью», констатируют авторы исследования.

В целом в Азии сегодня больше миллиардеров, чем в США, за три года их совокупное состояние должно превысить состояние богатейших американских бизнесменов, которое сейчас оценивается в $2,5 трлн, считают аналитики UBS и PwC. С 2016 по 2018 г. в Китае появилось 50 компаний с капитализацией не менее $1 млрд, в США за этот период появились 62 такие компании.

Forbes назвал самых щедрых миллиардеров в США

Экономика
Новости

Медведев назначил Орешкину заместителя по внешнеэкономическим вопросам

Ведомости
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Новым замминистра экономического развития назначен Тимур Максимов. Соответствующее распоряжение премьера Дмитрия Медведева опубликовано на портале раскрытия правовой информации.

В сообщении о назначении на сайте Минэкономразвития говорится, что Максимов будет курировать ряд вопросов внешнеэкономической деятельности.

До назначения на новый пост Максимов занимал должность замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС), а ранее, в 2013-2017 гг., был помощником министра финансов Антона Силуанова. В Минфине Максимов занимался вопросами международных финансовых отношений, взаимодействием с международными финансовыми организациям и банками развития, с 2016 г. также стал курировать вопросы деятельности ФТС, которая с того года перешла в ведение Минфина.

Максимов стал десятым заместителем у министра экономического развития Максима Орешкина. Всего, согласно постановлению правительства о Минэкономразвития, у руководителя ведомства может быть 12 заместителей.

Политика
Новости

СМИ опубликовали составленное Сенцовым во время голодовки завещание

Ведомости
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Телеканал «Громадське» опубликовал фотографию завещания, составленного украинским режиссером Олегом Сенцовым, приговоренным в России к 20 годам колонии и отбывающим наказание в колонии в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Оно было составлено в сентябре – в то время режиссер держал голодовку.

В документе Сенцов завещал Евгении Врадий, которую он назвал своей соратницей, в случае его смерти экранизацию фильмов по его сценариям. Она должна быть режиссером-постановщиком картин. Если же она откажется, то у нее есть право выбрать, кому перепоручить эти экранизации, и выбрать компанию - производителя этих фильмов. Евгения Врадий была художником на съемках фильма «Гамер» Олега Сенцова, вышедшего в 2011 г.

Правопреемниками, наследниками и получателями гонораров после его смерти Сенцов назначил своих детей — Алину и Владислава.

О том, что Сенцов составил завещание, сообщила его сестра Наталья Каплан 10 сентября. Завещание, отмечается в тексте, составлено в ИК-8 в Лабытнанги (ЯНАО) и заверено адвокатом режиссера Дмитрием Динзе 7 сентября 2018 г.

14 мая режиссер объявил голодовку в колонии, потребовав освободить всех украинцев, незаконно удерживаемых в России. Она продолжалась 145 дней. Утром 5 октября ФСИН сообщила, что Сенцов прекратил голодовку. Режиссер в тот же день подтвердил это, назвав решение вынужденным: по его словам, в ближайшее время его планировали начать кормить принудительно.

Сенцова в августе 2015 г. признали виновным в подготовке терактов в Крыму и создании террористической группировки. Он приговорен к 20 годам колонии строгого режима. Режиссер вину не признал.

25 октября Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присуждаемой Европарламентом. МИД России назвал это решение политизированным.

В Москве прошла акция в поддержку Олега Сенцова

Бизнес
Новости

ФАС пообещала за 10 дней выяснить причины роста цен на сахар‍

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней изучит ситуацию с ростом цен на сахар в России, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев. Его слова приводит ТАСС.

Артемьев напомнил, что сахар является биржевым товаром и при дефиците продукта цены на него могут расти на бирже. «Когда они (цены) падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся», — отметил руководитель ФАС. Он добавил, что вопрос серьезный и ведомство относится к нему «очень серьезно».

Ранее Минсельхоз зафиксировал в России рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 25 сентября оптовая цена на него в Южном федеральном округе (Краснодар выступает базисом для определения цены) составляла 32,16 руб. за 1 кг (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 г.), а по состоянию на 18 октября — уже 35,97 руб. за 1 кг (рост на 50% в годовом выражении).

Потребительские цены менялись не так сильно: на 24 сентября цена составляла 41,13 руб. за 1 кг (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября — 42,7 руб. (плюс 5,4%), констатировало ведомство.

При этом с конца сентября наблюдается рост биржевых котировок сахара-сырца: котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по состоянию на 26 сентября составляли $218 за тонну, а на 17 октября — уже $303.

На что россияне готовы брать микрозаймы

Бизнес
Новости

ФАС сообщила о повышении шансов на одобрение сделки Schlumberger и EDC

Ведомости
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Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в течение двух недель примет решение о сделке по покупке крупнейшей нефтесервисной компанией Schlumberger акций российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC), сообщил журналистам руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на антимонопольной конференции «Ведомостей».

«Правительственная комиссия должна будет принять окончательное решение уже скоро, я думаю, уже в течение пары недель», – сказал Артемьев (цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, шансы на одобрение сделки повысились. «Я могу сказать о своем личном впечатлении: у меня получились большие надежды на положительный исход, но надежда пока только, то есть я не могу сказать, что это будет, так или иначе. Комиссия окончательно сформулирует свою позицию непосредственно перед заседанием и на заседании. И то, что вероятность повысилась одобрения этой сделки, это точно», – заключил Артемьев.

На рассмотрении ФАС сейчас находятся ходатайства на покупку EDC от Schlumberger (до 49% акций) и от Российского фонда прямых инвестиций в консорциуме с инвестфондами из Китая и стран Ближнего Востока (16,1%).

Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в EDC. В 2015 г. ФАС затянула согласование сделки, в итоге она сорвалась. Летом 2017 г. Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале этого года снизила планку до 50% минус 1 акция и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду. Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции в отношении российского нефтегазового сектора, но и оставить в российской компании привнесенные технологии.

Ранее замруководителя ФАС Андрей Цыганов сообщал, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям в начале октября изучила вариант покупки Schlumberger до 49% EDC, и решение пока не принято.

EDC является крупнейшей буровой компанией России, она предоставляет комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.

Политика
Новости

Болтон рассказал о приглашении Путина в Вашингтон

Ведомости
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Белый дом пригласил российского президента Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сегодня заявил советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, передало агентство Reuters.

«Мы пригласили Путина в Вашингтон», — сказал Болтон, не уточнив, принял ли Путин это приглашение.

Последняя личная встреча Путина и Трампа прошла на саммите в Хельсинки 16 июля. После этой встречи Трампа критиковали за недостаточно жесткую политику в отношении России.

Болтон побывал с визитом в России 22-23 октября. Он провел переговоры с президентом Путиным, в том числе о выходе США из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). В ходе визита стороны подтвердили, что Путин и Трамп встретятся в Париже 11 ноября на празднованиях по поводу 100-летия окончания Первой мировой войны.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кремль поддержал позицию саудовских властей по делу об убийстве журналиста

Ведомости
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Кремль приветствует позицию королевской семьи Саудовской Аравии, заявившей о своей заинтересованности в тщательном расследовании «дела Хашкоджи». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мы слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому. Все остальное — это вопрос расследования, которого желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем», — уточнил он. При этом Песков назвал неуместным вопрос, верят ли в Кремле заявлениям саудовских монархов о непричастности к «делу Хашкоджи».

Обозреватель The Washington Post Джемаль Хашкоджи перестал выходить на связь 2 октября после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. В консульстве он планировал получить документы, необходимые для заключения брака с гражданкой Турции. Невеста ждала его у здания консульства более пяти часов в день исчезновения. Позже ей сообщили, что Хашкоджи ушел. Власти Саудовской Аравии настаивали, что Хашкоджи пропал уже после того, как покинул здание. В здании прошли обыски. Associated Press указывало, что полиция нашла улики, указывающие на то, журналист был убит в здании консульства.

Позже наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман аль-Сауд заявил, что власти королевства активно сотрудничают с турецким следствием и обязательно добьются справедливости в деле об убийстве Хашкоджи. 25 октября по инициативе саудовской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с королем Саудовской Аравии Салманом бен Абдель Азизом аль-Саудом. Стороны затронули в том числе и эту тему.

Технологии
Новости

Артемьев: ФАС одобрила бы покупку Сбербанком доли в «Яндексе»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков для «Яндекса» в случае покупки доли в нем Сбербанком и одобрила бы эту сделку. Об этом сегодня заявил руководитель ФАС Игорь Артемьев.

«Я как госкомпаний банков не боюсь. Просто мне кажется, что, когда высокотехнологичная компания получает партнера с деньгами, она просто будет быстрее развиваться. И вот эту реакцию рынка с падением акций [»Яндекса»] я не понял вообще», – сказал Артемьев в кулуарах ежегодной антимонопольной конференции «Ведомостей».

«И причем это разные рынки совершенно, они никак не приводят к повышению экономконцентрации. Мы бы ее одобрили, если надо будет одобрять, это сто процентов», — сказал Артемьев (цитата по «Интерфаксу»).

О том, что Сбербанк может стать крупным акционером «Яндекса», «Ведомости» написали 18 октября. Как рассказывали источники «Ведомостей», госбанк добивается значительного влияния на компанию, один из вариантов – покупка не менее 30% акций. Сейчас Сбербанк владеет «золотой акцией» «Яндекса», позволяющей ему блокировать продажу 25% акций компании. Предправления Сбербанка Герман Греф и его первый заместитель Лев Хасис опровергали информацию о том, что банк ведет переговоры о получении банком пакета, дающего значительное влияние на поисковик. В понедельник 22 октября сооснователь и основной владелец «Яндекса» Аркадий Волож заявил, что не намерен продавать свою долю в «Яндексе».

За два дня после выхода новости котировки головной компании поисковика – голландской Yandex NV – потеряли 24% на NASDAQ и на Московской бирже, его капитализация снизилась с $11,8 млрд до $9 млрд. После заявления Воложа котировки Yandex NV выросли.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Спецпредставитель президента анонсировал масштабную роботизацию после 2022 года

Ведомости
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Широкомасштабная роботизация начнется в России после 2022 г., заявил специальный представитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков.

«Волна настоящей роботизации у нас начнется после 2022 г., потому что до сих пор существует целый ряд технологических проблем для того, чтобы делать настоящих роботов на конвейере, которые замещают человека», – сказал Песков (цитаты по «Интерфаксу») в ходе национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech.

Песков отметил, что в мире широкомасштабная роботизация также пока не началась, за исключением отдельных узких сегментов, таких как промышленная сборочная сервисная робототехника. «Сегодня больше всего влияет на рынок труда в мировом и уже российском масштабе это алгоритмизация. То есть это боты, но не роботы», – указал Песков.

По его словам, в первую очередь люди в возрасте старше 50 лет теряют работу в банковской и телеком-сфере, сервисном обслуживании и госуслугах. Это те сектора, в которых можно добиться роста производительности труда за счет смены алгоритма работы, объяснил Песков. «В части этих отраслей эта смена носит катастрофический характер для персонала, ее невозможно решить, переобучив сотрудников компании», – отметил он.

Профессии, которые уничтожит автоматизация

Политика
Новости

Зампрокурора Башкирии задержали в «Шереметьево» по делу о взятке

Ведомости
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В московском аэропорту «Шереметьево» задержали первого заместителя прокурора Республики Башкортостан Олега Горбунова, сообщает Следственный комитет России. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По данным следствия, Горбунов пытался покинуть Россию.

Подозреваемым по этому делу также проходит заместитель начальника управления прокуратуры Башкирии по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью Артур Шаретдинов, говорится в сообщении СКР.

По версии следствия, в прошлом году Горбунов и Шаретдинов при посредничестве третьих лиц получили от первого заместителя главы администрации Уфы взятку в размере 10 млн руб. После получения взятки Горбунов отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении уфимских чиновников за нарушения при переселении граждан из аварийного жилья. Незаконное постановление Горбунова позже было отменено заместителем генпрокурора России, отметил СКР.

С 2014 г. должность заместителя руководителя администрации Уфы занимает Салават Хусаинов, сообщает агентство «Башинформ». В сентябре этого года он был назначен временно исполняющим обязанности мэра города после отставки с этой должности Ирека Ялалова.

В ближайшее время следователи намерены ходатайствовать в суде об аресте Горбунова. Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 290 УК, — шесть лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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