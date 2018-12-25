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Следствие установило причину крушения нового Boeing 737 MAX в Индонезии

Причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Max индонезийского авиаперевозчика Lion Air могла стать неправильная настройка датчика скорости. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Крушение самолета произошло в октябре.

Собеседники газеты уточнили, что за два дня до катастрофы механики поставили на авиалайнер новый датчик воздушной скорости. Однако его настройка могла быть произведена некорректно. Датчик передает на бортовой компьютер данные о положении носа самолета относительно линии горизонта.

При этом после взлета Boeing с датчика начали поступать ошибочные сведения. Это могло запустить цепь событий, ставших причиной его крушения. Следователи считают, что неправильная настройка датчика привела к отключению автоматической вспомогательной системы, которая пыталась выровнять нос самолета, чтобы лайнер не вошел в штопор. Перед крушением пилоты около 20 раз пытались произвести необходимые шаги, чтобы помешать командам автоматики.

Сооснователь Lion Air Русди Кирана заявил газете, что датчик воздушной скорости был настроен корректно. Расследование катастрофы займет еще несколько месяцев, уточняет издание.

Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс JT610 из Джакарты в город Панкалпинанг (административный центр провинции Бангка-Белитунг) 29 октября. Через 13 минут после взлета он упал в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли.