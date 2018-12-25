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СМИ сообщили об отражении ракетной атаки близ Дамаска

Сирийское проправительственное агентство новостей SANA сообщило о перехвате воздушных целей близ столицы Сирии Дамаска. «ПВО Сирии перехватывает вражеские цели в воздушном пространстве к западу от Дамаска», — говорится в сообщении.

По информации «РИА Новости», сирийские ПВО отразили ракетную атаку над западными окрестностями Дамаска. В самом Дамаске прогремели несколько взрывов, их источник пока не установлен, передал корреспондент российского агентства. Телеканал Ikhbariya вел трансляцию запусков ракет ПВО.

По сообщению военного корреспондента Jerusalem Post Анны Аронхайм, ВВС Израиля вечером 25 декабря провели серию атак наземных целей близ Дамаска. В соцсетях опубликованы видео характерных вспышек от обстрела самолетами тепловых ловушек, используемых для обмана вражеской ПВО. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что одной из целей был иранский оружейный завод на окраине столицы Сирии. Эта информация пока не подтверждена.

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о выводе войск из Сирии. Это резко сместило баланс сил в регионе: политологи не исключают, что в новых условиях главный партнер США в Сирии – курдско-арабский альянс «Сирийские демократические силы» (СДС) – переключится с борьбы с ИГИЛом (запрещен в России) на поиски новых партнеров, возможно даже в лице президента Сирии Башара Асада.