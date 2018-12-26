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Штраф за неуплату за парковку в Москве увеличили вдвое

Мосгордума приняла закон, по которому водитель, не оплативший парковку, будет платить штраф не 2500 руб., как прежде, а 5000 руб., передает корреспондент «Интерфакса».

Существующий штраф в 2500 руб. несоразмерен стоимости стоянки на открытых парковках, которая составляет от 1000 до 7000 руб. за сутки, заявила на заседании председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова. По ее словам, законопроект направлен на злостных нарушителей: «Некоторые платят 2500 и стоят, сколько хотят».

Законопроект был внесен в Мосгордуму 19 декабря 2018 г. Он предполагает изменения в ст. 8.14 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, которая устанавливает штраф за неуплату за парковку. Как отмечается в пояснительной записке к документу, штраф в 2500 руб. «не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности».

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