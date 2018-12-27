Политика

Новости

Кремль изменил схему рассадки губернаторов от оппозиции на встрече с Путиным

На сегодняшней встрече президента с губернаторами Кремль изменил обычный алфавитный порядок рассадки собеседников Владимира Путина. Напротив президента оказался не новый губернатор Владимирской области Владимир Сипягин (ЛДПР), занявший место слева от президента, а 30-летний коммунист Валентин Коновалов, выигравший непростые выборы в Хакасии.

И Сипягин, и Коновалов выиграли выборы у кремлевских кандидатов Светланы Орловой и Виктора Зимина соответственно. Кроме Сипягина и Коновалова во встрече с Путиным участвуют губернаторы Олег Кожемяко (самовыдвиженец, Приморский край), Сергей Фургал (ЛДПР, Хабаровский край) и Александр Цыбульский (Ненецкий АО). Их порядок рассадки не нарушен.

На эту особенность организации встречи обратил внимание политолог Александр Пожалов в своем Facebook. Пожалов иронизирует, что традиция рассадки нарушена намеренно: организаторы решили, что будет лучше, если напротив президента окажется не Сипягин.

На ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря Путин пообещал одинаковую поддержку как «кремлевским», так и оппозиционным губернаторам. «На самом деле я очень рад, что представители оппозиционных партий – а здесь большинство таких – добиваются успехов на выборах, добиваются целей, которые перед собой ставят», – сказал Путин в ходе сегодняшней встречи.

Вторые туры осенью прошли в четырех регионах, и в трех из них победила оппозиция: депутат Госдумы от ЛДПР Фургал выиграл в Хабаровском крае, его однопартиец Владимир Сипягин – во Владимирской области, а Хакасию возглавил коммунист Коновалов. В Приморье при подсчете голосов тоже долго лидировал коммунист Андрей Ищенко, но итоги выборов были признаны недействительными из-за нарушений. В итоге повторные выборы в Приморье выиграл кандидат Москвы Кожемяко. Все оппозиционные кандидаты считались техническими: их утверждали штабы губернаторов и согласовывала администрация президента, говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента.