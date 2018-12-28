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Дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет

Новейший дальний ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М совершил первый полет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Туполева». Экипаж сообщил, что испытания прошли в штатном режиме, с технической точки зрения самолет работал «без замечаний».

Полет на высоте 1500 м состоялся на аэродроме Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова (филиал «Туполева») и продлился 37 минут. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

Модернизированный дальний бомбардировщик-ракетоносец представили в середине августа. Речь идет о новой версии бомбардировщика Ту-22М3, который производился в Казани в 1980-е гг. Машина была усовершенствована и получила новый комплекс современного цифрового бортового радиоэлектронного оборудования на отечественной базе. В самолет встроили новое навигационное, связное, прицельное оборудование, новые системы управления двигателями и топливной автоматикой, а также оборудование радиоэлектронной борьбы.

Всего «Туполев» планирует модернизировать 30 Ту-22МЗ, преобразовав их в Ту-22М3М. Стоимость работ, по словам источника в ОАК, составит несколько десятков миллиардов рублей. Для воздушного судна разрабатываются также новые ракеты и другие средства поражения. Первый полет бомбардировщика изначально планировался до конца сентября.

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