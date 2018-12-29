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Путин и Меркель обсудили Сирию и ситуацию с Керченским проливом

Президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонной беседы подробно обсудили тему сирийского урегулирования, сообщается на сайте Кремля. Телефонная беседа состоялась накануне поздно вечером по инициативе Берлина, указывается на сайте федерального правительства Германии.

Сирийский конфликт рассматривался в контексте решений четырехстороннего саммита, прошедшего в Стамбуле 27 октября, отмечают представители Кремля. В нем приняли участие Россия, Турция, Франция и Германия. В таком формате саммит по Сирии проводился впервые. Тогда стороны договорились до конца года организовать конституционный комитет, который объединит представителей всех противоборствующих сторон в Сирии. Путин отмечал, что его организация должна происходить под контролем ООН. Меркель заверяла, что участники саммита готовы приложить все силы к тому, чтобы встреча представителей конституционного комитета состоялась до конца года.

В телефонном разговоре с Меркель Путин отметил, что проведенная странами – гарантами Астанинского процесса работа по формированию списка членов конституционного комитета создает условия для достижения долгосрочного и надежного урегулирования в Сирии, сообщается на сайте Кремля. «Оба собеседника согласились с тем, что дальнейшее развитие политического процесса по урегулированию конфликта в Сирии должно быть энергичным», – указывает пресс-служба правительства Германии. Кроме того, лидеры обсудили планы США по выводу войск из Сирии.

Путин и Меркель обсудили также ситуацию в Керченском проливе после задержания российскими пограничниками трех военных судов Украины 25 ноября. Кремль назвал инцидент провокацией украинской стороны. Меркель указала на необходимость освобождения арестованных в России украинских моряков. Украинские власти ранее призывали страны ЕС к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации в Керченском проливе.

По итогам беседы Путин и Меркель поздравили друг друга с наступающим Новым годом и договорились о продолжении контактов.