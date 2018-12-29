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Спецпосланник ООН рассказал о рисках ухода США из Сирии

Вывод американских войск из Сирии создает риск возвращения в страну исламских сил и восстановления запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в интервью RTS заявил уходящий со своего поста после четырех лет работы спецпосланник по Сирии Стаффан де Мистура.

Де Мистура рассказал о «трудном моменте» для курдов, воевавших против «Исламского государства», и призвал помнить, что этот народ – «очень важный компонент в Сирии, который нельзя ни в коем случае игнорировать» (цитата по «РИА Новости»). Также де Мистура отметил, что США могут продолжить участвовать в сирийском урегулировании на дипломатическом уровне.

Курдско-арабский альянс «Сирийские демократические силы» был главным партнером США в Сирии. Одновременно с заявлениями спецпосланника ООН агентство Reuters со ссылкой на четырех собеседников сообщило о рекомендации Пентагона разрешить сражающимся против ИГ курдам сохранить за собой американское оружие. Трое собеседников утверждают, что рекомендация была высказана в контексте обсуждения вывода американских войск из Сирии.

Пока обсуждение проекта находится на ранней стадии и окончательное решение еще не принято. Итоговый план будет представлен президенту США Дональду Трампу в ближайшие дни, когда и будет приниматься окончательное решение. Была ли рекомендация Пентагона о разрешении курдам сохранить американское оружие финальной, неизвестно. Пентагон заявил, что комментировать тему использования курдами американского оружия после вывода войск преждевременно.

Тема вооружения курдов болезненна для Турции. Анкара считает сирийских курдов национальной угрозой, поскольку они пользуются поддержкой Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической как в Турции, так и в США и ЕС. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял о подготовке масштабного наступления на курдов и ИГИЛ, которое начнется после вывода американских войск.