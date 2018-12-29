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Два человека погибли при сходе лавины на предприятии Романа Абрамовича

При сходе лавины в Хабаровском крае два человека погибли, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального главка МЧС. ЧП произошло на предприятии компании Highland Gold, совладельцем которого является Роман Абрамович.

Трагедия произошла в субботу утром. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины. Одна из них заблокировала дорогу, еще две накрыли людей. Под завалами оказались десять человек. Восемь из них нашли, среди них был один погибший. Состояние остальных оценивается как тяжелое. Позже один из спасенных скончался в больнице.

«На ранее озвученные планы компании по производству ЧП не повлияет, хотя на данный момент на одной из трех штолен Многовершинного работы приостановлены», – сообщили «Интерфаксу» в Highland Gold.

Суммарный прогноз производства Highland Gold на 2018 г. – 265–275 000 унций золота.

Сейчас на месте завала работают около 50 сотрудников предприятия. Техника на место схода лавины пробиться не может, поскольку глубина снега там превышает два метра. Воспользоваться вертолетом тоже невозможно из-за бушующего циклона.

СК возбудил дело по статье «Нарушение правил безопасности». В районе ввели режим ЧС.