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Белый дом ответил на сообщения о планах Трампа вывести войска из Афганистана

Президент США Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия или выводе войск из Афганистана и не отдавал подобного приказа министерству обороны, сообщил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Маркис. Его слова приводит агентство Bloomberg.

«Президент не принял решение сократить военное присутствие США в Афганистане, и он не давал министерству обороны США указание начать вывод личного состава из Афганистана», — пояснил Маркис. Так представитель Белого дома прокомментировал сообщения CNN, Associated Press и The Wall Street Journal от 21 декабря о том, что Вашингтон может вывести до 7000 американских военных из Афганистана.

СМИ со ссылкой на источники уточняли, что об операции американский президент может объявить в январе 2019 г. во время обращения к нации. Окончательного решения пока нет, писали журналисты. Сейчас в Афганистане служат около 14 000 американцев. «Полагаю, это свидетельствует о том, как серьезно настроен президент (...) выйти из конфликтов», — комментировал возможное решение Трампа один из сотрудников президентской администрации в беседе с The Wall Street Journal.

Трамп ранее объявил о решении начать вывод американских войск из Сирии. Американский президент пояснил, что победа над группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России) в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой вооруженные силы США там находились. Вывод войск численностью более 2000 человек займет до 100 дней.