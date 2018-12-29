Политика

Новости

Reuters: США могут оставить оружие курдам после ухода из Сирии

Американские военные рекомендуют Белому дому оставить оружие сирийским курдам для борьбы с боевиками «Исламского государства» (террористическая организация, запрещенная в России), сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Сирийские курды составляют основу Сирийских демократических сил (SDF), которые поддерживает Вашингтон. Курды выступают против действующих сирийских властей.

Курдам могут оставить бронетехнику, минометы и противотанковые ракетные комплексы, отмечает агентство. Вопрос еще обсуждается. Кроме того, такой шаг может вызвать неприятие со стороны Турции, которая борется с курдскими формированиями на севере Сирии.

Президент США Дональд Трамп 19 декабря объявил о том, что Вашингтон начинает вывод своих войск из Сирии. По словам Трампа, задача Вашингтона — победа над террористами — выполнена, и это единственная причина, по которой американские военные там находились. The Washington Post уточняла, что Трамп предупредил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о выводе американских войск из Сирии за пять дней до официального объявления.