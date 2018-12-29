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Роскомнадзор сообщил о сокращении срока блокировки запрещенных сайтов

Роскомнадзор с 29 декабря сократил сроки блокировки доступа к запрещенной информации в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее провайдер должен был уведомлять владельца сайта о включении его в реестр в течение суток. Столько же времени давалось на удаление страницы с запрещенной в России информацией.

Теперь, согласно закону, провайдеры, получив уведомление о включении ресурса в реестр запрещенной информации, должны сразу же сообщить об этом владельцу ресурса и потребовать от него удалить противоправную информацию. Если тот по каким-то причинам не удалил ее, то в течение суток доступ к его сайту должен быть ограничен. Если же владелец сайта выполнил требования, то на исключение его страницы из реестра дается до трех дней с момента подачи соответствующего обращения.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что, получив уведомление о включении ресурса в реестр, провайдер обязан «незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации». «Требования относятся к разным категориям запрещенной информации, в том числе к склоняющей несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни (АУЕ, "колумбайн" или "скулшутинг", "зацепиг" и "руфинг")», — уточнило ведомство.

Единый реестр запрещенных ресурсов начал работать 1 ноября 2012 г. В него попадают сайты, пропагандирующие употребление наркотиков, самоубийство, детскую порнографию, организующие азартные игры, незаконные лотереи и содержащие другую информацию, распространение которой на территории России запрещено. В марте вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение депутатов законопроект о сокращении сроков блокировки запрещенных ресурсов. Она предложила обратить внимание на «колумбайн-сообщества». Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 18 декабря.