Политика

Новости

Путин уволил прокуроров Москвы и Курганской области

Президент России Владимир Путин уволил двух прокуроров – Москвы Владимира Чурикова и Курганской области Игоря Ткачева, говорится на сайте Генпрокуратуры.

Чуриков занимал должность прокурора Москвы с сентября 2015 г., до этого он возглавлял прокуратуру Волгоградской области. Ткачев был прокурором Курганской области с мая 2015 г., а до этого занимал аналогичную должность в Оренбургской области. Ранее Ткачева назначили заместителем генерального прокурора Юрии Чайки, сообщал ТАСС.

О том, что Чурикова ждет увольнение, писал «Коммерсантъ» в начале декабря. По информации газеты, он перейдет на другую работу, не связанную с надзорной деятельностью, а исполняющим обязанности прокурора столицы назначат его первого заместителя Олега Манакова. В столицу из Волгограда Чуриков пришел без своей команды, не получил полноценной поддержки в столице и ничем особенным не запомнился, отмечает «Коммерсантъ».

Кроме того, в субботу Путин назначил также сразу несколько прокуроров: Александра Воронина – на должность прокурора Иркутской области, Игоря Мельникова – на должность Восточно-Сибирского транспортного прокурора и Сергея Лежникова – на должность прокурора Тверской области. До этого Воронин был первым заместителем прокурора Иркутской области, Мельников – прокурором Иркутской области, а Лежников – заместителем прокурора Курганской области. Мельников и Лежников назначены на пятилетний срок, отмечается в сообщениях Генпрокуратуры.