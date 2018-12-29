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Путин рассказал о планах на новогодние праздники

Президент России Владимир Путин рассказал о том, что собирается делать на новогодних праздниках. По его словам, он будет находиться в Москве, передает «РИА Новости».

«Буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 24».

Вечером в субботу, 29 декабря, Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче Ночной лиги, который прошел на катке на Красной площади. В игре также участвовали министр обороны Сергей Шойгу, ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов. Днем в субботу у президента состоялась встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин предложил ему принять участие в хоккейном матче Ночной лиги. «Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться», — отметил президент. По его словам, Лукашенко отказался. «Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел», — уточнил Путин, добавив, что договорился с президентом Белоруссии сыграть в другой раз. «Увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко привез Путину подарок на Новый год — четыре мешка картошки и сало. «Насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало», — отметила она. По ее словам, картофель и сало привезли Путину «по спецзаказу». Ранее «в полушутку» президент Белоруссии спросил у российского лидера, что бы тот хотел получить в подарок от президента Белоруссии и всей республики. «И ответ прозвучал именно так: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», — пояснила Эйсмонт.

Путин сыграл в хоккей на Красной площади