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Путин поздравил православных с Рождеством

Президент Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым. Текст поздравления размещен на официальном сайте Кремля.

По мнению президента, «этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду», объединяет вокруг духовных ценностей. С Рождеством связаны народные и семейные обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Путин «с удовлетворением» отметил, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют значительную роль в жизни государства, их действия направлены на достижение согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодого поколения. Путин пожелал в Рождество всем гражданам России «здоровья, успехов, благополучия».

В ночь с 6 на 7 января президент принял участие в рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга. Он подарил собору икону. В ответ настоятель собора Николай Брындин вручил президенту подарок.

Как отмечает «Интерфакс», Путин в 2012 г. уже встречал Рождество в Спасо-Преображенском соборе. Тогда, будучи премьером, он рассказал журналистам, что в младенчестве именно в этом соборе его крестили.

Собор Преображения Господня всей гвардии в Санкт-Петербурге построен архитектором Василием Стасовым в 1828 г. Его главными святынями являются икона «Спас Нерукотворный» и икона Божией Матери «Всех Скорбящих Радость».