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Десантный корабль ВМС США вошел в Черное море

Корабль военно-морских сил США USS Fort McHenry вошел в акваторию Черного моря. Вечером 6 января он прошел через пролив Босфор, сообщает интернет-издание Bosphorus Naval News, обнародовав снимки корабля. Куда именно и с какой целью он направляется, издание не уточняет.

В свою очередь Минобороны России сообщило, что сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» наблюдает за USS Fort McHenry. В ведомстве отметили, что американский корабль находится в акватории Черного моря с девяти часов вечера 6 января. По данным Минобороны, сейчас корабль пришвартован в румынском порту Констанца, передает ТАСС.

USS Fort McHenry loaded with elements of the 22nd MEU passed through Istanbul tonight. She is the 1st @USNavy warship to deploy to the Black Sea since the Russian seizure of Ukrainian vessels in Nov. pic.twitter.com/W49SeXkEpM — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) 6 января 2019 г.

Боевые корабли стран НАТО периодически заходят в Черное море. После инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе в конце ноября Великобритания направила военный корабль в порт Одессы. Министр обороны страны Гэвин Уильямсон ранее заявлял, что Лондон тем самым «послал сигнал России». По его словам, присутствие корабля в регионе говорит о том, что Украина «может рассчитывать на надежного партнера в лице Великобритании». Посольство России в Лондоне назвало действия минобороны Великобритании подстрекательством к очередным военным провокациям со стороны Киева под предлогом «урегулирования внутриукраинского конфликта».

Украинские военные корабли 25 ноября попытались пройти через Керченский пролив из порта Одессы в порт Мариуполя. Российские пограничники, применив силу, задержали украинские суда – два бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также рейдовый буксир «Яны Капу». По мнению ФСБ России, украинские экипажи не реагировали на требования об остановке. Вместе с кораблями были задержаны 24 моряка. Сейчас они находятся в СИЗО Москвы.