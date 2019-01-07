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У берегов Турции затонуло грузовое судно с россиянами на борту

У берегов Турции в Черном море потерпело крушение грузовое судно, на борту которого находились двое россиян, передает информагентство «Анадолу». На месте происшествия работают спасатели. Спасены семь членов экипажа, еще шестеро погибли.

МВД Турции сообщило, что сигнал бедствия с судна был получен в 08.10 мск. Судно «Волга-Балт» под панамским флагом перевозило уголь. Оно затонуло в 80 км от Самсуна, на его борту всего было 13 членов экипажа.

Губернатор Самсуна Осман Каймак подтвердил гибель шести человек. По его словам, пострадавшие были госпитализированы в местную больницу. Из 13 членов экипажа девять были украинцами, двое – азербайджанцами и двое – гражданами России.