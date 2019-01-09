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Весельницкая прокомментировала предъявленные ей в США обвинения

Российский юрист Наталья Весельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения попыткой избежать опубликования имеющихся у нее сведений по «закону Магнитского», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24». Весельницкая рассказала, что у нее есть доказательства «покупки правосудия конгресса».

«Полагаю, что это всё (обвинения в США. – "Ведомости") направлено как раз на то, чтобы не дать мне осуществлять свою профессиональную деятельность в ключе, который очень сильно болезнен для США, а именно – связанную с «законом Магнитского», – сказала она.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк 8 января предъявила Весельницкой обвинения в препятствовании расследованию по делу компании Prevezon Holdings. По информации следствия, Весельницкая была одним из адвокатов, представлявших интересы Prevezon Holdings, обвиненной в США в отмывании 5,4 млрд руб., незаконно выведенных из российского бюджета. Прокуратура США считает, что она направила в американский суд материалы о компании, «намеренно вводящие в заблуждение». Эти документы якобы касались предпринятых российскими властями действий. Помимо этого следствие считает, что Весельницкая скрыла от суда свое участие в составлении данных документов. Материалы были подготовлены «в тайном сотрудничестве с высокопоставленным российским прокурором».

В США Весельницкой грозит до 10 лет тюрьмы. В заявлении прокуратуры отмечается, что сейчас адвокат проживает на территории России.