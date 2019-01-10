Политика

Новости

Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о шатдауне

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи с лидерами Демократической партии в сенате и палате представителей Чаком Шумером и Нэнси Пелоси не смог договориться о возобновлении финансирования работы правительства. Частичная приостановка деятельности федеральных госорганов или так называемый шатдаун начался 22 декабря после того как демократы отказались поддержать проект бюджета, предусматривающий выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой.

«Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter. По его словам, в ответ на вопрос, готовы ли демократы поддержать его план пограничной безопасности и выделение средств на стену, Пелоси ответила отрицательно. «Я сказал пока-пока, ничто другое не сработает!» — пересказал итог беседы Трамп.

Just left a meeting with Chuck and Nancy, a total waste of time. I asked what is going to happen in 30 days if I quickly open things up, are you going to approve Border Security which includes a Wall or Steel Barrier? Nancy said, NO. I said bye-bye, nothing else works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 января 2019 г.

«Раздраженные демократы» описали поведение Трампа как «вспышку гнева», и заявили, что президент прервал встречу после отказа с их стороны финансировать пограничную стену, отмечает Reuters.

Стальная стена на границе с Мексикой, по замыслу Трампа, должна остановить приток в США нелегальных мигрантов. Американский лидер ранее заявлял о готовности ввести в стране чрезвычайное положение, которое позволило бы ему профинансировать строительство стены за счет военного бюджета без одобрения конгресса. В сенате большинство мест занимают республикацы, однопартийцы Трампа, а палату представителей контролируют оппоненты президента демократы.

Накануне в своем обращении к нации американский лидер не стал объявлять режим ЧП. Трамп лишь призвал законодателей одобрить проект бюджета и подчеркнул, что на южных границах США «нарастает гуманитарный кризис и кризис безопасности».