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Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году

Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит оптимизацию штата и сократит в 2019 г. несколько тысяч сотрудников. Об этом сообщил РБК председатель ПФР Антон Дроздов.

«У нас есть определенные планы [по сокращению сотрудников], как правило, это несколько тысяч человек», — сказал он, отметив, что точное число пока не установлено.

По его словам, оптимизация связана «со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий».

ПФР сейчас завершает работу над «дорожной картой» по оптимизации, она будет утверждена в течение в ближайшего месяца, рассказал Дроздов.

Как сообщалось в публичном годовом отчете ПФР за 2017 г., в фонде работают 108,8 тыс. человек. В течение 2017 г. Пенсионный фонд сократил 10% сотрудников из-за оптимизации структуры управлений фонда и передачи функции по администрированию страховых взносов в Федеральную налоговую службу (ФНС).