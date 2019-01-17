Новости
Политика
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Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году

Ведомости
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Пенсионный фонд России (ПФР) продолжит оптимизацию штата и сократит в 2019 г. несколько тысяч сотрудников. Об этом сообщил РБК председатель ПФР Антон Дроздов.

«У нас есть определенные планы [по сокращению сотрудников], как правило, это несколько тысяч человек», — сказал он, отметив, что точное число пока не установлено.

По его словам, оптимизация связана «со структурной перестройкой внутри фонда, с централизацией процессов, в том числе за счет развития информационных технологий».

ПФР сейчас завершает работу над «дорожной картой» по оптимизации, она будет утверждена в течение в ближайшего месяца, рассказал Дроздов.

Как сообщалось в публичном годовом отчете ПФР за 2017 г., в фонде работают 108,8 тыс. человек. В течение 2017 г. Пенсионный фонд сократил 10% сотрудников из-за оптимизации структуры управлений фонда и передачи функции по администрированию страховых взносов в Федеральную налоговую службу (ФНС).

Технологии
Новости

Стэнфордский университет и MIT создадут новую криптовалюту

Ведомости
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Исследователи из семи американских вузов, включая Массачусетский технологический институт (MIT), Стэнфордский университет и Калифорнийский университет в Беркли, занялись разработкой цифровой валюты, которая, по их замыслу, заметно превзойдет Bitcoin и Ethereum по скорости транзакций. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Новая криптовалюта получит название Unit-e и станет первой инициативой некоммерческого фонда Distributed Technology Research (DTR), созданного учеными при поддержке хедж-фонда Pantera Capital. Последний финансирует проекты в области децентрализованных технологий. Запуск Unit-e запланирован на вторую половину 2019 г. Разработчики криптовалюты надеются достичь с помощью Unit-e обработки до 10 000 транзакций в секунду.

Сейчас для самых популярных криптовалют этот показатель крайне низок: для Bitcoin он в среднем составляет от 3,3 до 7 транзакций в секунду, для Ethereum - от 10 до 30 транзакций в секунду. Для централизованных сетей показатель выше, но даже Visa обрабатывает в среднем лишь около 1700 транзакций в секунду. Чтобы достичь большей скорости операций для новой криптовалюты, DTR разбирает технологию блокчейн, на которую опирается большинство криптовалют, и работает над улучшением каждого ее элемента, говорит Bloomberg Прамод Вишванат, исследователь проекта и профессор электротехники и вычислительной техники в Иллинойсском университете в Урбане-Шампейне.

Bitcoin – это первая децентрализованная платежная система, позволяющая сторонам осуществлять операции с использованием одноименной криптовалюты напрямую, не полагаясь на некий центральный орган или посредников. Несмотря на популярность среди разработчиков и спекулянтов, массово технология пока не внедряется. Заложенные в ней ограничения заметно снижают скорость транзакций, не позволяя использовать криптовалюту для повседневных операций, поясняет Bloomberg. По мнению соруководителя Pantera Capital по инвестициям Джои Круга, если не масштабировать эту технологию в ближайшее время, она превратиться в хорошую идею, не сработавшую на практике. «Больше похоже на 3D-печать, чем на Интернет», – рассуждает он.

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Экономика
Новости

Отток капитала из России вырос в 2018 году в 2,7 раза

Ведомости
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Чистый отток капитала частного сектора из России в 2018 г. вырос в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом – до $67,5 млрд, сообщается в материалах Центробанка. Такое положительное сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами сформировалось по итогам прошедшего года.

Как отмечает ЦБ, в 2018 г. продолжилось сокращение внешних обязательств российских банков и одновременно выросли их иностранные активы на фоне более значительных поступлений от экспорта и накопления валюты на счетах. Последнему способствовала приостановка ЦБ закупки валюты для Минфина по бюджетному правилу на открытом рынке.

Регулятор указывает, что, в отличие от ситуации 2016–2017 гг., рост чистого кредитования остального мира был обусловлен не только размещением иностранных активов за рубежом (фактический вывоз капитала), но и погашением внешних долгов.

Годовой отток частного капитала соответствует базовому прогнозу ЦБ. В 2019 г. регулятор ожидает чистой отток капитала на уровне $20 млрд. «У многих возникает вопрос, почему в следующем году сальдо финансового счета по частному сектору составит $20 млрд, если в этом году оно прогнозируется на уровне $67 млрд. Помимо снижения цен на нефть причина – это приостановка и затем возобновление Банком России покупок иностранной валюты на рынке в рамках бюджетного правила», – объясняла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в середине декабря.

Политика
Новости

Берлускони объявил о планах участвовать в выборах в Европарламент

Ведомости
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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони будет участвовать в выборах в Европарламент. Об этом он сам объявил, выступая в Сардинии, передает ANSA.

«В своем прекрасном возрасте (Берлускони 82 года. – "Ведомости") я решил – из чувства ответственности – участвовать в европейских выборах, где недостает глубокого понимания мира», – сказал экс-премьер.

Выборы пройдут с 23 по 26 мая 2019 г. Голосование проводится в один тур по пропорциональной избирательной системе по национальным партийным спискам. Каждая из партий получает число мандатов, пропорциональное набранному проценту голосов.

Берлускони трижды избирался итальянским премьер-министром (1994 г., 2001 г., 2008 г.). Он один из богатейших жителей Италии. В 2018 г. политик занял 190-е место в списке богатейших людей Forbes, его состояние было оценено в $8 млрд.

Финансы
Новости

«Открытие холдинг» выходит из капитала трех российских рейтинговых агентств

Ведомости
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«Открытие холдинг» выходит из капитала трех российских рейтинговых агентств – АКРА, Национального рейтингового агентства (НРА) и «Эксперта РА». Такое решение приняли акционеры холдинга на внеочередном собрании 15 января.

«Открытие холдингу» принадлежит по 9,9% в НРА и «Эксперте РА», а также 3,7% АКРА. Кому холдинг намерен продать эти доли, не раскрывается.

Доли холдинга в трех рейтинговых агентствах к банку «ФК Открытие» не перешли, заверил представитель банка. «Обсуждается продажа доли банку», – сказал представитель холдинга, не уточнив детали.

В 2018 г. «Открытие холдинг» продал банку «ФК Открытие» ряд активов: управляющую компанию «Открытие», 80% «Балтийского лизинга», геолого-разведочную компанию «Геотек», а также бренд «Открытие». Деньги от продажи активов пойдут на погашение долга перед банком, указывали представители обеих сторон.

Политика
Новости

Следствие попросило арестовать экс-директора производителя водки «Пять озер»

Ведомости
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Следствие попросило арестовать бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева. Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы. Заседание суда об избрании меры пресечения состоится сегодня 17 января, сообщил «Ведомостям» представитель суда.

О задержании в Москве по подозрению в мошенничестве Савельева первым со ссылкой на источники сообщил РБК. По информации издания, в отношении топ-менеджера возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

В АСГ «Ведомостям» рассказали, что 15 января «люди из полиции» пришли непосредственно к Савельеву. Некоторое время они провели с ним в кабинете, после этого Савельев покинул офис в их сопровождении. Уходя, он сказал, что прекращает трудовой контракт с АСГ. Происходящее не связано с деятельностью компании, отметили в пресс-службе АСГ. Компания продолжает работу в обычном режиме. Новым гендиректором назначена финансовый директор АСГ Елена Тябутова.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Кредиторы Utair не поддержали план реструктуризации долгов авиакомпании

Ведомости
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Более половины кредиторов пятой по величине российской авиакомпании Utair не согласились на перенос выплат по долгу на 18,9 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с содержанием письма гендиректора компании Андрея Мартиросова руководителю Росавиации Александру Нерадько от конца декабря 2018 г. Информацию также подтвердил собеседник, осведомленный о переговорах авиакомпании с банками-кредиторами.

Если Utair не сможет договориться с кредиторами, они могут перейти к безакцептному списанию денежных средств со счетов компании, говорит второй источник.

Мартиросов предупредил Росавиацию о «возможных рисках неисполнения обязательств», если банки начнут списывать деньги со счетов компании и у нее не останется свободных средств на операционную деятельность, говорит знакомый с его письмом человек. Если авиакомпания не сможет оплачивать услуги, то это грозит приостановкой обслуживания со стороны аэропортов и других обслуживающих организаций, добавляет он.

По данным издания, единственным кредитором из синдиката банков, согласным на условия реструктуризации, стал Сбербанк. Но на него приходится 21% выданного компании кредита, или около 4 млрд руб. Для поддержки плана необходимо было согласие 66,67% кредиторов. Против выступил, в частности, банк «Траст» (на него приходится почти 32% кредита), банк «Россия» (23,6%), МКБ (8,7%), «Уралсиб» (1,3%), «МТС-банк» (1,25%), еще несколько кредиторов заняли выжидательную позицию, рассказал источник РБК.

Utair объявила в декабре о начале переговоров с банками о реструктуризации семилетнего кредита на 18,9 млрд руб., выданного в 2015 г. Но 21 декабря компания сообщила о приостановке выплат процентов по долгу для обеспечения бесперебойной работы в низкий зимний сезон. Возобновить выплаты компания обещала только летом 2019 г. Кредит на 18,9 млрд руб. – один из трех займов Utair, выданных в 2015 г. Второй кредит на 24,1 млрд руб. предоставил тот же синдикат из 11 банков сроком на 12 лет. По нему Utair произвела платежи без задержек. Общая задолженность Utair перед банками составляет 38,66 млрд руб., их предстоит погасить в 2020–2027 гг.

Как будут выглядеть самолеты UTair

Бизнес
Новости

В Великобритании арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин»

Ведомости
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В Великобритании арестовали сухогруз «Кузьма Минин» Мурманского морского пароходства. Об этом ТАСС рассказал координатор Международной федерации транспортных рабочих Сергей Фишов. «Судно арестовано за имеющиеся долги судовладельца», – уточнил он.

В декабре сухогруз, следовавший в Нидерланды, вынесло штормом на мель недалеко от порта Фалмут. Судно тоннажем 16 000 т получило повреждение топливного бака. На борту сухогруза находились 18 российских моряков. После снятия с мели «Кузьма Минин» встал на рейде порта. Из-за ЧП местные власти задержали сухогруз до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.

До выхода к берегам Великобритании судно долгое время не могло выйти из Нидерландов из-за коммерческих споров судовладельца с контрагентами.

По информации Фишова, сейчас за границей находятся девять судов Мурманского морского пароходства, на некоторые из них наложен арест.

В сентябре 2018 г. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам Мурманского морского пароходства.

Бизнес
Новости

«Победа» подтвердила намерение прекратить полеты за рубеж из Петербурга

Ведомости
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«Дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» прекратит международные рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» с 31 марта, сообщила пресс-служба авиакомпании. Компания связала отмену рейсов с их систематическими задержками службами аэропорта. Сейчас в шесть иностранных городов из «Пулково» лоукостер летает от двух до семи раз в неделю – всего в его расписании 27 рейсов туда-обратно в неделю.

Компания выполнит все международные рейсы из петербургского аэропорта до конца зимнего расписания. В зимнем расписании с 17 марта отменяется только рейс Санкт-Петербург – Лондон; на этом маршруте выкуплено минимальное количество билетов и отмена полетов не отразится на пассажирах, уточнила авиакомпания. Бронирование билетов на рейсы летнего расписания не открывалось.

Аналитики «ВТБ капитала» в беседе с «Ведомостями» назвали это решение оправданным: лоукостеры зарабатывают за счет быстрого разворота судов в аэропортах, любые задержки влияют на прибыльность. Авиакомпания легко сможет найти новые маршруты для высвобождающихся судов, а в России, несмотря на то что «Победа» стала четвертой крупнейшей авиакомпанией, остается большой неудовлетворенный спрос на бюджетные перевозки, сообщили в «ВТБ капитале».

Ранее о том, что «Победа» с апреля прекратит летать за рубеж из Санкт-Петербурга, «Ведомостям» рассказал сотрудник авиакомпании. По его словам, рейсы из «Пулково» задерживаются из-за действий силовых структур. Сотрудник «Победы» уточнял, что в «Пулково» с 14 января стали досматривать кухонные отсеки самолетов. Они опломбированы, поскольку лоукостер не кормит пассажиров и не продает питание на борту. Опломбирование позволяет сократить время на уборку, что ускоряет оборот самолета. Быстрый вылет только что прилетевшего судна – важный элемент модели лоукостера, позволяющий самолетам максимально много летать и благодаря низким затратам предлагать дешевые билеты, подчеркивал он.

Представитель пограничной службы в «Пулково» с сотрудником авиакомпании не согласился. По его словам, информация о неожиданных проверках, приводящих к задержкам рейсов, не соответствует действительности.

С 16 января «Победа» остановила продажи билетов на международные рейсы из и в Петербург с вылетом после 28 февраля. При попытке забронировать билет за рубеж из «Пулково» в марте система предлагает перелет в Кельн, Милан и Пизу через Москву и в Тбилиси через Ростов-на-Дону. При выборе Лондона или Стамбула появляется сообщение, что все билеты на март проданы, хотя билеты на январь и февраль есть в наличии.

Самые пунктуальные аэропорты мира

Выбор редактора
Технологии
Новости

«Роскомсвобода» оценила последствия закона об управлении рунетом

Ведомости
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Законопроект об управлении русскоязычным сегментом интернета, который внесен в Госдуму, не позволит России полностью изолироваться от внешней сети, зато может привести к удорожанию и замедлению интернета, считает руководитель общественной организации «Роскомсвобода» Артем Козлюк.

Речь в законопроекте идет о том, что создание монополизированной под контролем государства инфраструктуры позволит защитить рунет от возможного отключения от внешней сети, хотя таких случаев за всю историю не было ни разу, продолжил Козлюк.

«Были ситуации наоборот – когда сама страна отключала себя от всемирной сети. И вот такой законопроект позволяет более легко отключить себя от внешней сети, но не защищает нас от отключения извне», – считает руководитель «Роскомсвободы» (его цитирует «Интерфакс»).

При этом Козлюк усомнился в эффективности самоизоляции. По его мнению, отключить рунет от всемирной сети можно будет лишь на время, но «такая модель долго не устоит».

Законопроект об управлении рунетом в декабре 2018 г. внесли в Госдуму сенаторы Людмила Бокова и Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Законопроект наделяет Роскомнадзор полномочиями определять правила маршрутизации интернет-трафика российских операторов и контролировать их соблюдение. Также Роскомнадзор будет следить и за тем, чтобы через зарубежные узлы связи транзитом проходил минимум внутрироссийского трафика. Управлять сетями в критических ситуациях должен будет специальный центр, созданный в подведомственной Роскомнадзору радиочастотной службе.

Бизнес
Новости

Bloomberg рассказал о миграции обеспеченных европейцев из Великобритании из-за Brexit

Ведомости
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Приближающийся выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) подталкивает обосновавшихся в Соединенном Королевстве состоятельных европейцев переселяться в другие страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные организаторов переездов.

Компания Anthony Ward Thomas Removals, специализирующаяся на переселении граждан за границу, в 2018 г. организовала 296 переезда – на 82% больше, чем в предыдущем году. Основными направлениями стали Париж, Брюссель, Цюрих и Женева, Италия, южная часть Франции и испанские территории, такие как остров Майорка, а также Нормандские острова, находящиеся в британской юрисдикции, но освобожденные от части налогов Соединенного Королевства.

По словам основателя фирмы Энтони Уорда Томаса, как правило, переезжают обеспеченные клиенты с состоянием не менее 5 млн фунтов стерлингов ($6,4 млн). Они уезжают из Великобритании вместе с семьями, в том числе переезжают пенсионеры, которые хотят жить в более теплом климате и более стабильной политической системе, говорит Уорд Томас. Он связывает рост миграции не столько с самим Brexit, сколько с тем, что в стране начался «беспорядок». «Люди покидают корабль, потому что его затопляет», – полагает он.

Бизнесмен прогнозирует, что тенденция с отъездом может усилиться в связи с отказом британского парламента поддержать план Brexit премьера Терезы Мэй. По словам директора Locate Guernsey Джо Стоддарта, во втором полугодии 2018 г. количество запросов на переезд увеличилось более чем на 50%.

Уорд Томас пока не наблюдает резкого роста переезда компаний. Хотя бизнес заявлял о катастрофических последствиях в случае выхода Великобритании из ЕС без сделки (так называемый жесткий Brexit). Bloomberg отмечает, что Brexit также ставят в вину спад цен на недвижимость в Лондоне.

Во вторник палата общин отказалась поддержать план Brexit, подготовленный правительством Мэй. Этот план предусматривал, что Великобритания покинет ЕС 29 марта, но до 2020 г. будет действовать переходный период, в течение которого страна будет заключать торговые соглашения с членами ЕС и подчиняться его законам. После отказа согласовать план Мэй британский парламент не смог вынести вотум недоверия ее правительству. Теперь наиболее вероятны три исхода: Brexit без соглашения с ЕС, «план Б» правительства Мэй и повторный референдум о выходе Великобритании из ЕС.

Официальная статистика говорит о продолжении чистого притока мигрантов в Великобританию из ЕС, хотя он сократился до минимального уровня за последние шесть лет, указывает Bloomberg.

В недвижимость каких городов Европы выгоднее вкладывать деньги

Бизнес
Новости

«Туту.ру»: полеты за рубеж из Петербурга с уходом «Победы» подорожают вдвое

Ведомости
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Поисковый сервис «Туту.ру» оценил, как могут измениться цены на авиабилеты из Санкт-Петербурга по международным направлениям, по которым летает лоукостер «Победа». В среду 16 января эта авиакомпания прекратила продажу билетов из «Пулково» с вылетом после февраля в Лондон, Стамбул, Тбилиси, Кельн, Пизу и Милан.

Жителям Санкт-Петербурга, если «Победа» прекратит полеты за рубеж из этого города, придется платить за билеты вдвое больше, говорится в сообщении «Туту.ру». Билет в Лондон на конец февраля стоит у «Победы» 2700 руб., самый дешевый альтернативный вариант – лететь «Россией» за 5300 руб. В Милан лоукостером можно улететь за 3100 руб., «Россией» – за 6100 руб. В Кельн и Пизу помимо «Победы» (ее билеты стоят по 3000 руб.) никто напрямую не летает, с пересадками до этих городов можно добраться за 18 900 и 14 500 руб., сообщает «Туту.ру». В Стамбул самый дешевый альтернативный вариант у Turkish Airlines – 11 100 руб., билет у «Победы» стоит 6600 руб.

Только в Тбилиси на конец февраля есть более дешевое предложение: билеты авиакомпании Nordavia стоят 4400 руб., у «Победы» – 4900 руб.

В эти шесть иностранных городов «Победа» летает из Санкт-Петербурга от двух до семи раз в неделю, в сумме выполняя 27 рейсов туда/обратно в неделю.

У «Победы» конфликт со пограничной службой ФСБ в аэропорту «Пулково», и с этим может быть связана предстоящая в марте остановка международных рейсов. По словам источников в «Победе», с 14 январе пограничники стали досматривать опломбированные кухонные отсеки на ее самолетах, что замедляет оборот судов и приводит к задержкам рейсов – примерно на час каждого. Пресс-служба управления пограничного контроля по Санкт-Петербургу, однако, утверждает, что процедура досмотра самолетов, в том числе «Победы», не менялась и что ранее пограничники также досматривали полностью все самолеты.

«Победа» входит в пятерку крупнейших перевозчиков «Пулково», в 2018 г. перевезла в/из Санкт-Петербурга 1,2 млн человек, в том числе примерно 200 000 – на международных рейсах.

10 самых загруженных аэропортов Европы

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