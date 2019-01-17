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Нацбанк сообщил о прибыльности банковской системы Украины впервые за пять лет

Банковская система Украины впервые за пять лет стала прибыльной. Об этом заявил руководитель национального банка Украины Яков Смолий во время заседания в Верховной раде. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Банковская система не столько стойка, капитализирована и прозрачна, но и впервые за пять лет прибыльна. Доверие населения к банковской системе укрепляется», – подчеркнул он.

По его словам, банковский сектор показал «хорошие результаты». На сегодня на Украине работают 77 банков, включая четыре государственных и 22 – с иностранным капиталом, перечислил руководитель нацбанка.

Украинцы увеличили гривневые вложения на 15% за год, рассказал Смолий. Также, отметил он, банки увеличили выдачу кредитов в гривне на 31%.