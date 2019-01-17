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Политика
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Трамп объявил о размещении на Аляске новых станций перехвата ракет

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Президент США Дональд Трамп, представляя первый с 2010 г. доклад по ПРО (Missile Defence Review), объявил о планах разместить дополнительные станции перехвата ракет на Аляске. Трансляцию его выступления во время визита в Пентагон ведет телеканал Fox News.

Всего Трамп пообещал добавить 20 пусковых установок противоракет на этой территории. В будущем он допустил возможность увеличения их числа еще на 40 установок.

Трамп уточнил, что речь пойдет о «новых станциях перехвата наземного базирования на Аляске, о новых радарах и сенсорах». Их размещение – один из приоритетов новой стратегии США по развитию ПРО. Американский президент подчеркнул, что военное ведомство сфокусируется на разработке новых технологий и вскоре сможет отражать ракетные атаки любого типа.

Сейчас на авиабазах в Форт-Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния) размещены в общей сложности 44 пусковые установки противоракет, предназначенные для перехвата северокорейских ракет в случае их запуска по целям в США, уточнял ABC News.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новый доклад минобороны США по ПРО предусматривает новую, более агрессивную стратегию, со значительной космической составляющей и размещением вооружений на орбите. ПРО США, согласно документу, будет ориентирована на противодействие угрозам со стороны КНДР и Ирана, а также перспективным угрозам со стороны России и Китая.

Политика
Новости

Путин предупредил о дестабилизации на Балканах из-за действий Косово

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Президент России Владимир Путин во время визита в Сербию заявил, что предпринятая в последнее время руководством Косово «серия провокационных шагов» может привести к дестабилизации ситуации на Балканах. «К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку. Прежде всего, имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косово», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Это заявление косовской стороны прямо нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН о косовском урегулировании, считает российский президент: «(Резолюция) не допускает создание на территории Косова любых военных формирований, кроме международного ооновского контингента». «Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая что подобные безответственные действия руководства Косово могут привести к дестабилизации на Балканах», — резюмировал Путин.

Ранее в декабре в кулуарах празднования годовщины окончания Первой мировой войны в Париже у Путина состоялась беседа с руководителем Косова Хашимом Тачи, сообщил в соцсетях Тачи и подтвердил Кремль. Во время разговора Путин напомнил о необходимости достижения соглашения между Сербией и Косово, говорил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Тачи сообщал об обещании Путина поддержать такое соглашение.

В четверг Путин не дал прямого ответа на вопрос о возможности посредничества России между Сербией и Косово, посоветовав выполнять соглашения, достигнутые при посредничестве Евросоюза: «Россия всегда принимала активное участие в косовском урегулировании. Что касается непосредственно посредничества, то мы знаем, что ЕС выступил посредником в решении ряда вопросов. Но, к сожалению, мало что исполняется. Скажем, муниципалитеты должны были создаваться сербские в Косово — ничего не создается. По резолюции №1244 предусмотрено присутствие сербских полицейских и даже пограничников на территории Косово — где это все? Ничего этого нет. Поэтому нужно, мне кажется, с большим уважением относиться к международному праву».

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Экономика
Новости

Новак объяснил недостаточно быстрое сокращение Россией добычи нефти

Ведомости
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Министр энергетики России Александр Новак объяснил недостаточно быстрое сокращение Россией добычи нефти в соответствии с соглашением с ОПЕК. «Во-первых, когда мы обсуждали этот вопрос в декабре, перед подписанием соглашения, мы изначально говорили, что достижение этих показателей займет определенное время. И мы говорили об этом публично. У нас особые условия: у нас зимний период, низкие температуры, у нас особые климатические и геологические условия, поэтому у нас в принципе невозможно резкое снижение добычи», – пояснил министр.

По его словам, в 2017 г. происходило постепенное снижение добычи нефти и Россия «вышла на показатели» в течение трех-четырех месяцев. «Естественно, мы будем стараться делать снижение быстрее, но, естественно, у нас ограничения, которые являются технологическими, и мы будем достигать показателей, о которых договорились, наши компании поддерживают те договоренности, которые были достигнуты, и Россия привержена этим договоренностям», – подчеркнул Новак.

Сокращение добычи нефти в России будет обсуждаться во время переговоров с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сказал Новак.

Аль-Фалих 13 января заявил, что Россия снижает добычу нефти медленнее, чем ему бы хотелось. В то же время он выразил уверенность в том, что Россия «наверстает упущенное» (цитата по Bloomberg).

Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими экспортерами нефти среди стран – участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. ОПЕК и присоединившиеся к нефтяному картелю страны договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей в сутки с января 2019 г. от уровня октября 2018 г., на Россию приходится квота в 228 000 баррелей. ОПЕК и союзники картеля встретятся в Вене 17–18 апреля для возможного пересмотра сделки.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Политика
Новости

Тереза Мэй отменила поездку в Давос

Ведомости
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Премьер Великобритании Тереза Мэй отменила поездку на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарский Давос. Об этом сообщила ее пресс-секретарь Элисон Доннелли, передает Bloomberg.

По ее словам, это решение связано с необходимость вести переговоры по выходу страны из Евросоюза (Brexit).

Форум пройдет 22–25 января. Ранее поездку на мероприятие отменили президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп. Первый объяснил такое решение плотным рабочим графиком, включая необходимость дебатов по проблеме протестов «желтых жилетов». Второй – «непримиримой позицией демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности».

В ноябре газета Financial Times написала, что попавшим под санкции США российским бизнесменам Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и президенту ВТБ Андрею Костину «фактически отказано» в участии в форуме. Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что если решение не будет пересмотрено, официальная российская делегация не поедет в Давос.

В декабре форум официально объявил, что российская делегация примет участие в саммите. Вексельберг, Костин и Дерипаска планируют его посетить. В том же месяце пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что Владимир Путин также может принять участие в форуме, отметив, что решений еще нет.

Как сообщил ранее министр энергетики Александр Новак, российскую делегацию в Давосе возглавит руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин.

Политика
Новости

Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер»

Ведомости
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Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.

С ходатайством об аресте Савельева в суд обратилось следствие. Адвокат просил суд оставить его подзащитного на свободе под залог в 5 млн руб. Прокурор просил избрать в отношении топ-менеджера меру пресечения в виде запрета определенных действий, отмечая, что преступление «относится к сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем невозможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу».

Адвокат Савельева в суде заявил, что в материалах дела указана сумма мошенничества в размере 215,5 млн руб., но этот ущерб ничем не подтвержден. «Интерфакс» со ссылкой на материалы дела писал, что предполагаемое мошенничество связано с деофшоризацией ООО «Руско». По данным следствия, в начале прошлого года владельцы «Руско», в числе которых Савельев, решили перевести организацию в Россию. Для этого они обратились в консалтинговую компанию. Позже стало известно, что 99% долей организации являются собственностью иного лица.

Савельев в суде заявил, что не уводил активы акционеров, передает ТАСС.

«Руско» – производитель снеков и кондитерских изделий (сухарики «Воронцовские», конфеты «Амапола»). Компания основана в 2007 г., следует из информации у нее на сайте. С сентября 2018 г. компания находится в собственности АО «ГК «Кис», прежним владельцем была кипрская компания «Лифаран венчурс лимитед», ее бенефициары не раскрывались. АО «ГК «Кис» зарегистрировано в мае 2018 г., учредителем компании выступает фирма «Инвестиции в бизнес», которой владеют ее гендиректор Ольга Жук (99%) и Марина Яцук (1%), следует из данных ЕГРЮЛ. В компании «Руско» в четверг на запрос «Ведомостей» не ответили.

Савельева задержали 15 января в столичном офисе АСГ. Покидая офис в сопровождении полицейских, Савельев сообщил о прекращении трудового контракта с компанией, сообщила АСГ. Компания заявила, что задержание Савельева не связано с ее деятельностью. Савельев руководил АСГ с октября 2015 г. До этого он занимал руководящие посты в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».

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Политика
Новости

Нацбанк сообщил о прибыльности банковской системы Украины впервые за пять лет

Ведомости
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Банковская система Украины впервые за пять лет стала прибыльной. Об этом заявил руководитель национального банка Украины Яков Смолий во время заседания в Верховной раде. Трансляцию вел телеканал «112 Украина».

«Банковская система не столько стойка, капитализирована и прозрачна, но и впервые за пять лет прибыльна. Доверие населения к банковской системе укрепляется», – подчеркнул он.

По его словам, банковский сектор показал «хорошие результаты». На сегодня на Украине работают 77 банков, включая четыре государственных и 22 – с иностранным капиталом, перечислил руководитель нацбанка.

Украинцы увеличили гривневые вложения на 15% за год, рассказал Смолий. Также, отметил он, банки увеличили выдачу кредитов в гривне на 31%.

Бизнес
Новости

Прокуратура попросила отпустить экс-директора производителя водки «Пять озер»

Ведомости
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Прокуратура в Тверском суде Москвы выступила против ареста бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) – Игоря Савельева. Арестовать Савельева просит следствие, которое подозревает бизнесмена в особо крупном мошенничестве. Прокурор же предложил избрать Савельеву меру пресечения в виде запрета определенных действий, передает «Интерфакс».

«Преступление относится к сфере предпринимательской деятельности, в связи с чем невозможно избрание меры пресечения в виде заключения под стражу», – заявил в суде прокурор.

Как следует из оглашенных в суде материалов, дело связано с деофшоризацией ООО «Руско». «В материалах дела указана сумма мошенничества в виде 215,5 млн руб., но этот ущерб ничем не подтвержден», – заявил в суде адвокат задержанного. Следствие считает, что в начале 2018 г. владельцы «Руско», в том числе Савельев, решили перевести организацию в Россию. Для этого они обратились в консалтинговую компанию, та предложила им определенную схему. Чуть позже стало известно, что 99% долей организации являются собственностью иного лица.

Компания «Руско» – производитель снеков и кондитерских изделий (сухарики «Воронцовские», конфеты «Амапола»). Компания основана в 2007 г., следует из информации у нее на сайте. ООО «Руско» с сентября 2018 г. принадлежит АО «ГК «Кис», прежним владельцем была кипрская компания «Лифаран венчурс лимитед», ее бенефициары не раскрывались. АО «ГК «Кис» зарегистрирована в мае 2018 г., ее учредитель – фирма «Инвестиции в бизнес», которой владеют ее гендиректор Ольга Жук (99%) и Марина Яцук (1%), следует из данных ЕГРЮЛ. В компании «Руско» в четверг на запрос «Ведомостей» не ответили.

Савельев был задержан 15 января. В АСГ «Ведомостям» рассказали, что в тот день полицейские пришли в офис к Савельеву. Через какое-то время топ-менеджер ушел с работы в их сопровождении. Уходя, он объявил, что прекращает трудовой контракт с АСГ. Происходящее не связано с деятельностью компании, отметили в пресс-службе компании.

Савельев возглавил АСГ в октябре 2015 г. До этого он работал на руководящих постах в таких компаниях, как Wrigley, «Наш хлеб», «Акваника», «Русагро».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром нефть» планирует инвестировать в Сербию $1,4 млрд

Ведомости
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«Газпром нефть» собирается до 2025 г. инвестировать в Сербию $1,4 млрд. Об этом президент России Владимир Путин рассказал по итогам переговоров с сербским коллегой Александром Вучичем.

Речь идет об инвестициях в сербский участок газопровода «Турецкий поток».

Сейчас «Нефтяная индустрия Сербии» является крупнейшим налогоплательщиком в стране и одной из лидирующих нефтегазовых компаний в Восточной Европе, сказал Путин. Глава государства уточнил, что Россия на данный момент готова загрузить оба строящихся газопровода – «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», при этом останутся возможности и для сохранения транзита газа через Украину. По словам Путина, поставки российского газа в Европу продолжают расти.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Трубопровод будет проходить от побережья России через Балтийское море до Германии в обход стран-транзитеров (Украина, Белоруссия, Польша и ряд восточноевропейских и прибалтийских стран). Оператором газопровода является принадлежащая «Газпрому» Nord Stream 2 AG. В проекте участвуют OMV, Engie, Shell, Wintershall и Uniper. Газопровод планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 г.

«Турецкий поток» – второй экспортный мегапроект «Газпрома». Две нитки газопровода пройдут по дну Черного моря от России к Турции. Первая нитка предназначена для поставок газа Турции, вторая – в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Mercedes-Benz остановил выпуск микроавтобусов на ГАЗе из-за нехватки комплектующих

Ведомости
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«Дочка» немецкого автоконцерна Daimler – «Мерседес Бенц рус» – приостановила выпуск автомобилей Mercedes-Benz Sprinter Classic на мощностях группы ГАЗ в Нижнем Новгороде, сообщил «Интерфаксу» и подтвердил «Ведомостям» представитель немецкой компании.

Выпуск микроавтобусов приостановлен из-за отсутствия необходимых комплектующих. «Мы работаем над решением и надеемся, что сможем возобновить производство как можно скорее», – добавил представитель компании, не уточнив деталей.

Представитель группы ГАЗ в свою очередь сообщил «Ведомостям», что сотрудники проекта уйдут в оплачиваемый отпуск до возобновления работы производственной линии.

Автомобили Mercedes-Benz Sprinter на Горьковском автозаводе начали выпускать в июле 2013 г. Проектная мощность производства таких микроавтобусов – 25 000 машин в год. Общий объем инвестиций в проект и модернизацию производства ГАЗа превысил 190 млн евро, среди них 100 млн евро – инвестиции Daimler.

Mercedes-Benz представил второе поколение седана CLA

Политика
Новости

Против сотрудников колонии, где содержится Цеповяз, завели новое дело

Ведомости
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Против сотрудников амурской исправительной колонии, где отбывает наказание член «банды Цапков» Вячеслав Цеповяз, возбудили новое дело. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий). По данным Генпрокуратуры, должностные лица колонии принимали в дар «материально-технические ценности, в том числе ульи, для использования на пасеке осужденными, что противоречит действующему законодательству».

По данным прокуратуры, также администрация колонии заключала договоры найма с родственниками осужденных. Это привело к «предоставлению осужденным льгот в виде дополнительных свиданий с родственниками». Такие встречи не оформлялись как свидания – они не фиксировались в карточках учета свиданий и личных делах осужденных, подчеркнула Генпрокуратура.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной ранее рассказывал, что Цеповяз официально работал на пасеке и с позволения администрации колонии жарил там шашлыки. По словам Куренного, пасека – это официальный объект: осужденные имеют право там работать, но не имеют права готовить шашлыки. Цеповяз, будучи пасечником, мог находиться на пасеке в строго определенное время и только в сопровождении сотрудников ФСИН, но, как показали результаты проверки, эти условия не соблюдались.

В октябре «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз жарит в колонии шашлыки, ест крабов, красную икру. Следственный комитет возбудил дело по ч. 1 ст. 286 УК против «неустановленных должностных лиц из числа сотрудников» колонии, которые, по версии следствия, создавали привилегированные условия Цеповязу.

1 декабря было опубликовано видео с Цеповязом, где он сидит с другими людьми на диванах в комнате с плазменной панелью и вентилятором. Человек, ведущий съемку, направляет камеру на выкрашенные в голубой цвет стены, а Цеповяз комментирует: «Это вот ремонтик такой отделали, чтобы дышалось легче». Также он держит в руках заряжающийся мобильный телефон. ФСИН заявила, что на видео запечатлено не помещение, где проживал Цеповяз, а «комната психологической разгрузки». По этой съемке проводится проверка в рамках дела, возбужденного после публикации фото, подчеркнуло ведомство.

Бизнес
Новости

Цена палладия впервые в истории превысила $1400 за унцию

Ведомости
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Стоимость палладия в четверг, 17 января, впервые в истории превысила $1400 за тройскую унцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов в Лондоне. Цена палладия в ходе торгов поднималась на 5,4% до $1439,29 за унцию.

Агентство отмечает, что котировки продолжают расти, несмотря на сигналы об ослаблении мирового спроса. С середины августа 2018 г. цены на металл подскочили более чем на 65%.

Палладий используется, в частности, в производстве систем фильтрации автомобильных выхлопов. «Инвесторы, похоже, игнорируют сообщения об ослаблении продаж на всех крупнейших авторынках. Вместо этого они видят новости о планируемом расширении забастовки в ЮАР на платиновых рудниках и считают, что это хороший повод для покупки палладия», – приводит агентство оценку аналитиков Commerzbank.

Рынок палладия уже долгое время остается дефицитным. В ноябре Metals Focus и Институт геотехнологий прогнозировали, что его дефицит сохранится в 2019 г. восьмой год подряд. Они оценивали возможный рост цены металла в этом году на 14% до $1120 за унцию. Согласно прогнозу крупнейшего в мире производителя палладия – «Норникеля» (40% мирового производства, 2,78 млн тройских унций в 2017 г.), по итогам 2019 г. дефицит палладия в мире достигнет показателя 1,4 млн унций. Компания связывает это с ростом потребления в автомобильной промышленности, которая все больше производит гибридных автомобилей и автомобилей с бензиновым двигателем.

Финансы
Новости

ЦБ запретил МФК «Городская Сберкасса» работать на финансовом рынке

Ведомости
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Центробанк России исключил МФК «Городская Сберкасса» из государственного реестра микрофинансовых организаций. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Решение принято из-за неоднократных в течение года нарушений требований федерального закона «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», таких как несоблюдение минимально допустимого значения норматива достаточности собственных средств; максимально допустимых значений нормативов максимального размера риска на одного заемщика или группу заемщиков; нарушение порядка расчета норматива максимального размера риска на связанное с обществом лицо; представление недостоверных отчетных данных; за нарушения при осуществлении бухучета и проч.

«Для компании данное решение стало неожиданным. По нашему мнению, компания вела свою деятельность с полным соблюдением законодательства России и требований регулятора», – прокомментировали ситуацию «Ведомостям» в МФК «Городская Сберкасса».

В августе-сентябре 2018 г. в МФК «Городская Сберкасса» прошла выездная проверка Банка России, по результатам которой компанией велась работа по устранению выявленных недостатков, в соответствии с принятым планом, который был своевременно предоставлен в ЦБ. Компания не согласна с решением Банка России и будет оспаривать принятое решение. Сейчас МФК «Городская Сберкасса» разрабатывает план дальнейших действий. «Компания примет все необходимые усилия для разрешения данной ситуации и продолжит работу на рынке, если необходимо, в другом качестве. Компания обязуется урегулировать все законные требования кредиторов и других заинтересованных лиц», – заявили в пресс-службе МФК.

МФК «Городская Сберкасса» на рынке микрофинансирования с 2011 г. Собственный капитал компании – более 300 млн руб., говорится на сайте организации. МФК «Городская Сберкасса» предоставляет займы юридическим и физическим лицам, собственникам бизнеса и индивидуальным предпринимателям. Регистрационный номер в госреестре микрофинансовых организаций был № 4110177000345.

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