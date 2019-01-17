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Трамп объявил о размещении на Аляске новых станций перехвата ракет

Президент США Дональд Трамп, представляя первый с 2010 г. доклад по ПРО (Missile Defence Review), объявил о планах разместить дополнительные станции перехвата ракет на Аляске. Трансляцию его выступления во время визита в Пентагон ведет телеканал Fox News.

Всего Трамп пообещал добавить 20 пусковых установок противоракет на этой территории. В будущем он допустил возможность увеличения их числа еще на 40 установок.

Трамп уточнил, что речь пойдет о «новых станциях перехвата наземного базирования на Аляске, о новых радарах и сенсорах». Их размещение – один из приоритетов новой стратегии США по развитию ПРО. Американский президент подчеркнул, что военное ведомство сфокусируется на разработке новых технологий и вскоре сможет отражать ракетные атаки любого типа.

Сейчас на авиабазах в Форт-Грили (Аляска) и Ванденберг (Калифорния) размещены в общей сложности 44 пусковые установки противоракет, предназначенные для перехвата северокорейских ракет в случае их запуска по целям в США, уточнял ABC News.

Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что новый доклад минобороны США по ПРО предусматривает новую, более агрессивную стратегию, со значительной космической составляющей и размещением вооружений на орбите. ПРО США, согласно документу, будет ориентирована на противодействие угрозам со стороны КНДР и Ирана, а также перспективным угрозам со стороны России и Китая.