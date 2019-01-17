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Путин предупредил о дестабилизации на Балканах из-за действий Косово

Президент России Владимир Путин во время визита в Сербию заявил, что предпринятая в последнее время руководством Косово «серия провокационных шагов» может привести к дестабилизации ситуации на Балканах. «К сожалению, за последнее время косовские власти предприняли серию провокационных шагов, что серьезно обострило обстановку. Прежде всего, имею в виду заявление косовской стороны от 14 декабря об образовании так называемой армии Косово», — сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Сербии Александром Вучичем.

Это заявление косовской стороны прямо нарушает резолюцию 1244 Совбеза ООН о косовском урегулировании, считает российский президент: «(Резолюция) не допускает создание на территории Косова любых военных формирований, кроме международного ооновского контингента». «Россия полностью разделяет озабоченность сербского руководства и граждан, понимая что подобные безответственные действия руководства Косово могут привести к дестабилизации на Балканах», — резюмировал Путин.

Ранее в декабре в кулуарах празднования годовщины окончания Первой мировой войны в Париже у Путина состоялась беседа с руководителем Косова Хашимом Тачи, сообщил в соцсетях Тачи и подтвердил Кремль. Во время разговора Путин напомнил о необходимости достижения соглашения между Сербией и Косово, говорил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Тачи сообщал об обещании Путина поддержать такое соглашение.

В четверг Путин не дал прямого ответа на вопрос о возможности посредничества России между Сербией и Косово, посоветовав выполнять соглашения, достигнутые при посредничестве Евросоюза: «Россия всегда принимала активное участие в косовском урегулировании. Что касается непосредственно посредничества, то мы знаем, что ЕС выступил посредником в решении ряда вопросов. Но, к сожалению, мало что исполняется. Скажем, муниципалитеты должны были создаваться сербские в Косово — ничего не создается. По резолюции №1244 предусмотрено присутствие сербских полицейских и даже пограничников на территории Косово — где это все? Ничего этого нет. Поэтому нужно, мне кажется, с большим уважением относиться к международному праву».