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Тим Кук призвал дать пользователям право запрещать продажу своих данных

Генеральный директор Apple Тим Кук в колонке для журнала Time призвал Федеральную торговую комиссию (FTC) сосредоточиться на работе «продавцов данных» – компаний, которые собирают цифровые данные пользователей и продают их. По мнению Кука, ведомству следует внимательнее следить за тем, как эти компании используют и куда передают собранную информацию. Кроме того, FTC следует дать пользователям больше полномочий для управления своими данными.

Кук, наряду с другими руководителями технологических компаний, призвал реформировать федеральное законодательство США в области защиты данных. «Одна из самых больших проблем здесь заключается в том, что многие нарушения невидимы», – пишет Кук. Гендиректор Apple объясняет, что когда потребители покупают что-то онлайн, владельцы интернет-магазинов часто продают или передают информацию о покупке «продавцам данных». Те в свою очередь упаковывают ее и перепродают. «Давайте проясним: вы никогда не подписывались на это», – заключает он.

Этот вторичный рынок данных, по словам Кука, слабо контролируется и оказывается вне поля зрения пользователей, регуляторов и законодателей. В результате происходят несанкционированные утечки данных, а пользователям становится все сложнее контролировать свою цифровую жизнь.

Однако решить эту проблему реально, считает Кук. Для этого он призывает создать информационную платформу и обязать всех «продавцов данных» регистрироваться в ней, а пользователям дать возможность отслеживать все операции со своими данными. Последним необходимо также позволить удалять информацию о себе из этой платформы «легко и онлайн, раз и навсегда».

FTC – независимое агентство правительства США, которое занимается защитой прав потребителей и следит за соблюдением антимонопольного законодательства.