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SITE Intelligence Group сообщил об ответственности ИГ за взрывы в Магнитогорске

Ответственность за взрывы жилого дома и микроавтобуса в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России организация ИГ, сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в интернете. Авторы сообщения ссылаются на 165 номер еженедельной газеты террористов al-Naba. Подробности не приводятся.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря. В результате обрушились конструкции целого подъезда, 39 человек погибли. На следующий день в городе взорвался автомобиль «Газель». Издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на свои источники сообщили о возможном теракте и увязывали взрыв автомобиля с задержанием террористов. Следственный комитет сообщил, что рассматривает все версии случившегося, но, по предварительной информации, следов взрывчатых веществ на обломках рухнувшего дома не обнаружено. Эту же информацию следователи повторили 4 января после завершения осмотра частей строительных конструкций, изъятых с места обрушения подъезда.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников 3 января заявлял об отсутствии связи между взрывами в жилом доме и «Газели». «На сегодня говорить о том, что есть угроза (взрывов – ред.) по всему городу, – это точно не так», – отмечал он.

По факту трагедии с обрушением подъезда в многоэтажке Магнитогорска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование ведет следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР. Основной версией остается взрыв бытового газа.