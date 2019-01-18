Новости
Политика
Новости

SITE Intelligence Group сообщил об ответственности ИГ за взрывы в Магнитогорске

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ответственность за взрывы жилого дома и микроавтобуса в Магнитогорске взяла на себя запрещенная в России организация ИГ, сообщает портал SITE Intelligence Group, отслеживающий активность террористов в интернете. Авторы сообщения ссылаются на 165 номер еженедельной газеты террористов al-Naba. Подробности не приводятся.

Взрыв в жилом доме в Магнитогорске произошел рано утром 31 декабря. В результате обрушились конструкции целого подъезда, 39 человек погибли. На следующий день в городе взорвался автомобиль «Газель». Издания Znak.com и 74.ru со ссылкой на свои источники сообщили о возможном теракте и увязывали взрыв автомобиля с задержанием террористов. Следственный комитет сообщил, что рассматривает все версии случившегося, но, по предварительной информации, следов взрывчатых веществ на обломках рухнувшего дома не обнаружено. Эту же информацию следователи повторили 4 января после завершения осмотра частей строительных конструкций, изъятых с места обрушения подъезда.

Мэр Магнитогорска Сергей Бердников 3 января заявлял об отсутствии связи между взрывами в жилом доме и «Газели». «На сегодня говорить о том, что есть угроза (взрывов – ред.) по всему городу, – это точно не так», – отмечал он.

По факту трагедии с обрушением подъезда в многоэтажке Магнитогорска возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение смерти по неосторожности двум и более лицам. Расследование ведет следственная группа Главного управления по расследованию особо важных дел СКР. Основной версией остается взрыв бытового газа. 

Выбор редактора
Финансы
Новости

В Госдуме планируют запретить изъятие средств с неактивных электронных кошельков

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков намерен инициировать поправки к закону о национальной платежной системе, запрещающие изъятие средств с неактивных электронных кошельков в пользу операторов. Об этом он рассказал «Коммерсанту». В пресс-службе ЦБ заявили, что в случае появления соответствующей законодательной инициативы регулятор «готов рассмотреть такие предложения в целях усиления защиты прав потребителя».

Обеспокоенность депутатов и ЦБ вызвали многочисленные жалобы владельцев электронных кошельков на списание всех средств. Так, анализ жалоб на сайте Banki.ru показал, что потребители теряли от 100 до 15 000 руб., максимально возможную сумму для неперсонифицированного электронного кошелька. Жалобы звучали в адрес кошельков «Рапида», Qiwi, «Яндекс.Деньги». Во всех случаях изъятие средств было предусмотрено публичной офертой, условие которой было «спрятано» между других пунктов оферты.

Операторы сервисов не считают, что нарушают права клиентов. В пресс-службе Qiwi-банка заявили, что «расходуют свои процессинговые мощности и несут издержки на учет и обслуживание учетных записей, которые не используются». В пресс-службе «Яндекс.Деньги» уверены, что списание средств не является для клиента неожиданностью — за месяц пользователя информируют о том, что через 30 дней с его кошелька будет списана абонентская плата. Этого можно избежать, подтвердив активность статуса – провести операцию. Не все операторы разделяют эту точку зрения. «Мы считаем изъятие средств неактивного клиента неэтичным, хотя это и не является незаконным, у нас средства можно забрать в любой момент»,— отмечает директор по развитию WebMoney Петр Дарахвелидзе.

Аксаков заявил о необходимости законодательного ограничения размера комиссий, чтобы избежать полной потери средств владельцев электронных кошельков.

  • Главное
  • Популярное
Технологии
Новости

Ракетостроители сообщили о дефекте в двигателях ракеты «Ангара»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Конструктивный дефект в двигателях ракеты «Ангара» РД-191 может разрушить ее при старте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы производителя ракеты — НПО «Энергомаш». Доклад о проблеме был подготовлен специалистами НПО к Королёвским чтениям по космонавтике в Москве, которые пройдут в конце января.

Беспокойство ракетостроителей связано с пакетным расположением первой и второй ступеней двигателя, при котором четыре блока первой ступени окружают блок второй. Как следствие, двигатель центрального блока должен продолжительно работать при пониженном давлении (дросселировании) и на режиме 30% от номинального значения тяги. Из документа следует, что при тяге ниже 38% в двигателях «Ангары» начинаются низкочастотные колебания, которые могут «привести к возникновению резонанса и разрушению конструкции ракеты-носителя».

Для устранения этой особенности ракетостроители внедрили в конструкцию двигателя специальный клапан, но и это решение срабатывает не всегда. «Установлено, что данный способ позволяет существенно уменьшить амплитуду колебаний», но «на отдельных экземплярах двигателя отмечается проявление низкочастотных колебаний при работе на низких режимах, из чего можно сделать вывод, что эффект от использования трехпозиционного клапана может быть разным на различных экземплярах двигателя», отмечается в докладе. Таким образом, задача устранения низкочастотных колебаний сохраняется.

«Ангара» — семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов – от легких до повышенной грузоподъемности. В перспективе «Ангара», серийное производство которой намечено на 2021 г., должна заменить ракеты «Протон». До сих пор был осуществлен лишь один пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» — в 2014 г. Очередной пуск, планировавшийся изначально на 2016 г., намечен на конец 2019 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Перевозчики сельхозпродукции пожаловались Путину на перегруз автотранспорта

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Национальная ассоциация грузового автотранспорта «Грузавтотранс» призывает высшее руководство страны разобраться в «критической ситуации» в сфере перевозок сельхозпродукции, пишет «Коммерсантъ». Проблема изложена в письмах от 16 января на имя президента страны Владимира Путина, премьера Дмитрия Медведева, руководителей Минсельхоза и Минтранса Дмитрия Патрушева и Евгения Дитриха, а также Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева.

Перевозчики жалуются, что грузоотправители, для минимизации собственных расходов на логистику, вынуждают перевозчиков транспортировать грузы, масса которых в 2-3 раза превышает допустимые нормы, а также подписывать добровольные согласия на перегруз. Документы на такие перевозки часто не оформляются, а пункты весового контроля не реагируют на нарушения, что говорит о коррупционной составляющей. Под угрозой потери контрактов перевозчики вынуждены рисковать своим автопарком, поддерживая таким образом недобросовестную конкуренцию.

Особенно остро проблема стоит в сфере перевозки зерна, где работают небольшие перевозчики с автопарком до 10 машин. Средние тарифы на юге не превышают 1,35 руб. за тонну на 1 км, и владельцы вынуждены работать с перегрузом, чтобы компенсировать расходы на топливо и ремонт, рассказал президент «Грузавтотранса» Владимир Матягин. Так, перевозка разрешенных по закону 20 тонн зерна на 100 км приносит автовладельцу 2700 руб., а нелегальных 60 тонн — 7800 руб. При этом владелец груза отправляет три партии по цене одной. В этой ситуации ряд перевозчиков из южных регионов намерен приостановить работу, говорит Матягин.

На автотранспорт приходится не менее 50% всех российских перевозок зерна, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов. Он подтверждает проблему перевеса. Кирилл Подольский из СЕО Smartseeds рассказывает об огромном сером рынке с компаниями-однодневками и фиктивными экспедиторами. «Сегодня можно точно подсчитать размер взяток за перегруз на любом маршруте, к примеру от Оренбурга до Новороссийска, и бенефициарами схем выступают все участники, привлечь которых к ответственности зачастую невозможно», - отмечает он.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд постановил списать с жителей Чечни долги за газ на 9 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Заводской районный суд Грозного обязал «Газпром межрегионгаз Грозный» (местное отделение «Газпрома») списать с жителей города задолженность за природный газ, которая превышает 9 млрд руб. Об этом сообщает местная прокуратура, выступавшая по делу в качестве истца. На момент написания материала в картотеке суда не было информации об этом решении.

Прокуратура отмечает, что задолженность населения за газ была «нереальной к взысканию». Она не была списана в результате незаконного бездействия компании, отмечает надзорное ведомство. Действия ответчика по массовому предъявлению требований об оплате задолженности создавали в обществе социальную напряженность и могли повлечь протестные выступления населения, говорится в сообщении прокуратуры. Как уточняет ведомство, именно это и послужило основанием для иска в суд.

Осенью мэр Грозного Ибрагим Закриев уволил префектов всех районов Грозного (Ленинского, Старопромысловского, Октябрьского и Заводского) – Шамиля Очарова, Зелимхана Истамулова, Русланбека Исмаилова и Хасана Камаева. Причиной увольнения стал формальный подход к решению проблемы погашения задолженности за газ и электричество, объяснял глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. «В Грозном достаточно остро стоит вопрос погашения задолженности за газ и электричество отдельной категорией граждан», — отмечал Кадыров. По его словам, самый простой путь – отключить таких потребителей от сетей, но это не принесет эффекта, если у них нет средств для оплаты за энергоносители. В таком случае в бюджете предусмотрены субсидии, добавлял он.

«Газпром межрегионгаз Грозный» ежемесячно направляет в суд иски о взыскании задолженности с жителей города, а также напоминает жителям о необходимости погашения задолженности, свидетельствует информация на сайте компании. Последний раз она отчитывалась в мае 2018 г. Только в этом месяце «Газпром межрегионгаз Грозный» направила 2528 уведомлений о необходимости погашения задолженности за газ на общую сумму 195 млн руб.

10 цитат Рамзана Кадырова

Политика
Новости

WSJ: США обсуждают отмену пошлин на китайские товары

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американские власти обсуждают вопрос о возможной отмене импортных пошлин на китайские товары. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По данным газеты, власти США рассматривают отмену импортных пошлин на китайские товары как способ успокоить рынки, а также как средство Пекину для стимула пойти на более глубокие уступки в торговой войне. Идею предложил министр финансов США Стивен Мнучин на нескольких совещаниях, рассказали WSJ несколько источников, близких к обсуждениям. По их словам, целью является продвижение торговых переговоров и попытка заручиться поддержкой Китая при проведении более долгосрочных реформ.

В сентябре 2018 г. Вашингтон ввел пошлины в размере 10% на китайские товары, общая стоимость которых оценивается в $200 млрд. В ответ Пекин установил пошлины в размере от 5 до 10% на ввозимые американские товары на сумму $60 млрд.

В декабре президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на саммите G20 в Буэнос-Айресе, их переговоры продолжались два с половиной часа. В итоге американский президент согласился не повышать с января импортные пошлины на китайские товары на $200 млрд до 25%.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о жалобе нефтяных компаний на Росгвардию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Лукойл», «Газпромнефть», «Сибур», «Татнефть» написали письмо секретарю Совета безопасности России Николаю Патрушеву с жалобой на Росгвардию. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как уточняет газета, акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков, предправления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов и гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов пожаловались на рост числа предписаний со стороны Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях. Нефтяники указывают, что Росгвардия фактически лишает их права выбирать охрану, отмечает издание. Официально компании не стали комментировать «Коммерсанту» ситуацию.

Росгвардия с момента создания в 2016 г. получила полномочия МВД по контролю над частной охранной деятельностью, а также ФГУП «Охрана», которое само предоставляет услуги по охране. В 2018 г. Росгвардия планировала проверить 2800 объектов ТЭКа против 2500 в 2017 г., отмечает «Коммерсантъ». Ведомство хочет расширить влияние в сфере охраны объектов ТЭКа, рассказали газете источники среди нефтяников и в силовых структурах. «Риски достаточно очевидные — монополизация услуги охраны и соответствующий рост цен», – говорит один из собеседников издания.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин в разговоре с «Коммерсантом» назвал проблему надуманной. По его словам, у ведомства был «конструктивный диалог» со всеми участниками рынка: «Если бы проблема существовала, она могла быть в том числе поднята представителями ЧОПов на экспертном совете».

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Политика
Новости

Трамп отменил поездку американской делегации в Давос из-за шатдауна

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Американская делегация не поедет на Всемирный экономический форум (ВЭФ) в швейцарском Давосе. Такое решение принял президент США Дональд Трамп из-за частичной приостановки работы правительства (шатдауна), сообщает AFP.

Трамп объявил о том, что сам не поедет в Давос из-за шатдауна больше недели назад. Он объяснил это «непримиримой позицией демократов по вопросам пограничной и национальной безопасности», но при этом отметил, что поездка важная.

Как писало издание The Hill, американская делегация все равно собиралась в Давос, но в сокращенном составе. Например, США на форуме должен был представлять министр финансов Стивен Мнучин, министр торговли Уилбур Росс, а также торговый представитель Роберто Лайтхайзер. Изначально общая численность американской делегации в Давос была 800 человек, сообщается на сайте оргкомитета мероприятия.

Текущий шатдаун стал самым длительным в истории США. Он продолжается более 25 дней, начавшись из-за того, что представители демократической партии в конгрессе отказались согласовывать выделение $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой. Предыдущий рекорд по длительности шатдауна был установлен при президенте Билле Клинтоне, тогда в конце 1995 г. – начале 1996 г. федеральные госорганы не работали 21 день.

В этом году ВЭФ пройдет с 22 по 25 января. Его главной темой станет «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». В российскую делегацию входит около 50 человек, среди них – министр экономического развития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, совладелец USM Holdings Алишер Усманов, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, президент Сбербанка Герман Греф, совладелец «Яндекса» Аркадий Волож и другие.

Трамп – похититель Рождества. Как власти США подпортили американцам праздник

Бизнес
Новости

В московских аэропортах более 35 рейсов задержано или отменено

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Более 30 рейсов задержано или отменено в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 2.00 мск во «Внуково» задержано 7 рейсов, «Домодедово» – 2 рейса, а в «Шереметьево» – 13 рейсов. Отмененные рейсы есть только в двух аэропортах – «Внуково» (7 рейсов) и «Домодедово» (11 рейсов). В «Жуковском» нет задержанных или отмененных рейсов. «Яндекс.Расписание» уточняет, что данные о рейсах предоставлены аэропортами.

Несмотря на непогоду, московские аэропорты работают штатно, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на авиадиспетчерские службы московской воздушной зоны: «Полосы обрабатываются, рулежки, перроны. Все регулярно очищается от снега и наледи. Самолеты обрабатываются перед вылетом. Это создает предпосылки для задержек рейсов на вылет и прилет, однако задержки кратковременные».

10 самых загруженных аэропортов Европы

Политика
Новости

Полиция подтвердила задержание Вашукевич

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли) задержали в московскому аэропорту «Шереметьево» сразу после прибытия из Таиланда. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию Москвы.

Их задержали в рамках производства уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией), отметили в пресс-службе столичной полиции. Вашукевич и Кириллова повезли в отделение полиции для проведения следственных действий, добавили там же. Ранее источник «Интерфакса» говорил, что у российских правоохранительных нет претензий к ним.

Ранее Вашукевич и Кириллова депортировали из Таиланда, где их осудили за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга. Оба подсудимых признали свою вину, их приговорили к условному сроку.

Вашукевич и Кириллов стали известны после выхода расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в феврале 2018 г. В нем рассказывалось о якобы совместном отдыхе миллиардера Олега Дерипаски, чье состояние Forbes оценивает в $6,7 млрд, и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте бизнесмена в Норвегии. С ними были несколько моделей, в том числе и Вашукевич, сообщал ФБК. Основой для расследования стала ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Как утверждает Навальный, Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. Через несколько недель после выхода расследования Вашукевич и Кириллов были задержаны в Таиланде, а Дерипаска подал на них в российский суд за разглашение его персональных данных. В июле модель и ее наставника обязали выплатить миллиардеру по 500 000 руб.

Самые популярные люди 2018 года по версии «Яндекса»

Политика
Новости

WADA извлекло данные московской антидопинговой лаборатории

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) успешно извлекли данные московской лаборатории. Об этом сообщила пресс-служба агентства, передает ТАСС.

«Группа экспертов в составе трех человек успешно извлекла данные московской антидопинговой лаборатории», – отметило WADA.

Эксперты начали работу 10 января.

Исполком WADA 20 сентября 2018 г. восстановил РУСАДА в правах. Российское агентство было лишено правового статуса в 2015 г. Главным условием восстановления в правах было предоставление Россией до 31 декабря доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории.

Делегация WADA уже приезжала в Россию 17 декабря, но не смогла получить необходимые данные. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков пояснял, что между WADA и Россией «возникли определенные рабочие разногласия», которые касаются «не субстанции, а логистики».

Политика
Новости

Тим Кук призвал дать пользователям право запрещать продажу своих данных

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генеральный директор Apple Тим Кук в колонке для журнала Time призвал Федеральную торговую комиссию (FTC) сосредоточиться на работе «продавцов данных» – компаний, которые собирают цифровые данные пользователей и продают их. По мнению Кука, ведомству следует внимательнее следить за тем, как эти компании используют и куда передают собранную информацию. Кроме того, FTC следует дать пользователям больше полномочий для управления своими данными.

Кук, наряду с другими руководителями технологических компаний, призвал реформировать федеральное законодательство США в области защиты данных. «Одна из самых больших проблем здесь заключается в том, что многие нарушения невидимы», – пишет Кук. Гендиректор Apple объясняет, что когда потребители покупают что-то онлайн, владельцы интернет-магазинов часто продают или передают информацию о покупке «продавцам данных». Те в свою очередь упаковывают ее и перепродают. «Давайте проясним: вы никогда не подписывались на это», – заключает он.

Этот вторичный рынок данных, по словам Кука, слабо контролируется и оказывается вне поля зрения пользователей, регуляторов и законодателей. В результате происходят несанкционированные утечки данных, а пользователям становится все сложнее контролировать свою цифровую жизнь.

Однако решить эту проблему реально, считает Кук. Для этого он призывает создать информационную платформу и обязать всех «продавцов данных» регистрироваться в ней, а пользователям дать возможность отслеживать все операции со своими данными. Последним необходимо также позволить удалять информацию о себе из этой платформы «легко и онлайн, раз и навсегда».

FTC – независимое агентство правительства США, которое занимается защитой прав потребителей и следит за соблюдением антимонопольного законодательства.

Читать ещё
Preloader more
Фото