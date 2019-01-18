Спасен один из летчиков упавшего в море Су-34
Спасен один из летчиков разбившегося сегодня над Татарским проливом бомбардировщика Су-34 – он поднят на борт вертолета Ми-8, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
До этого Минобороны сообщило, что самолет Ан-12 поисково-спасательной службы обнаружил спасательный плотик летчика и тот подал спасателям световые сигналы.
«Летчик с обнаруженного спасательного плота вертолетом Ми-8 поисково-спасательных сил Восточного военного округа поднят на борт. По докладу с места состояние удовлетворительное. Спасательная операция проходит в сложных метеорологических условиях, обусловленных сильным ветром и волнением в 4 балла», – говорится в сообщении.
Около 8.00 мск при выполнении групповых полетов группой из семи самолетов в воздухе коснулись друг друга два Су-34. Один из самолетов упал в море, другой смог дотянуть до аэродрома на одном двигателе. О судьбе второго члена экипажа упавшего Су-34 информации пока нет. По информации Минобороны, морской спасательный костюм позволяет летчику выжить в ледяной воде до 12 часов. Предварительная причина инцидента – ошибка в пилотировании.