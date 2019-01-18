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Верховный суд Нидерландов отказался признать банкротство ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов не признал банкротство компании ЮКОС в России в 2006 г. Соответствующее постановление опубликовано на сайте суда.

В 2006 г. Арбитражный суд Москвы признал ЮКОС банкротом. Через год был проведен публичный аукцион, во время которого акции зарегистрированной в Нидерландах «дочки» ЮКОСа Yukos Finance были куплены «Промнефтьстроем» за $307 млн.

Согласно постановлению Верховного суда Нидерландов, во время банкротства компании в России были нарушены «основные правовые принципы», в связи с чем решение Арбитражного суда Москвы «не может быть признано голландской правовой системой». «Конкурсный управляющий не имел права передавать акции Yukos Finance "Промнефтьстрою", — отмечается в постановлении. Верховный суд Нидерландов отказался признать "Промнефтьстрой" владельцем акций Yukos Finance.

В 2017 г. аналогичное решение вынес суд нижней инстанции — апелляционный суд Амстердама. Тогда он отказался изменить решение окружного суда Амстердама от 2007 г.

В апреле 2015 г. РБК сообщил, что «Промнефтьстрой» был изначально подконтролен основателям «Ренессанс Капитала» Стивену Дженнингсу и Ричарду Дитцу. Владельцем 100% «Промнефтьстроя» является люксембургская компания Kirwan Offices Sarl, ее бенефициары сейчас не прослеживаются.