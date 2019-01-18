Белый дом запретил конгрессменам совершать поездки без его согласия
Администрация президента США Дональда Трампа из-за приостановки работы правительства запретила конгрессменам пользоваться для совершения поездок принадлежащими государству самолетами (и иные расходы на транспорт) без получения одобрения от Белого дома, передает Reuters. Соответствующую директиву Белый дом обнародовал в пятницу.
В четверг, 17 января, Белый дом запретил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси использовать военный самолет для поездки конгрессменов в Афганистан.
Работа правительства была приостановлена 22 декабря из-за того, что конгресс отказался утвердить федеральный бюджет, включив в него $5,7 млрд расходов на строительство стены на границе США с Мексикой. Было прекращено финансирование девяти федеральных ведомств, включая госдепартамент, министерства транспорта и юстиции. Эти ведомства выполняют только наиболее важные функции. Около 380 000 госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск, а еще 420 000 работают бесплатно.
Трамп – похититель Рождества. Как власти США подпортили американцам праздник
По оценке CNN, shutdown затронет работу 800 000 госслужащих США. Из них, около 420 000 человек должны будут работать, не получая зарплату. В их числе 41 000 сотрудников правоохранительных органов. По информации телеканала, более 380 000 человек обязали взять неоплачиваемый отпуск.
С 24 декабря прекратилось финансирование девяти федеральных ведомств, в том числе министерств транспорта, юстиции и госдепартамента. Эти ведомства должны подготовить план действий на случай прекращения работы правительства на неопределенный срок.
Такие критически важные функции, как охрана границ и контроль за воздушным движением, а также доставка почты продолжат выполняться.
По оценке Standard & Poor's, приостановка работы будет еженедельно стоить «около $1,2 млрд реального ВВП» США.
В процессе разговора с одним из детей Трамп усомнился в существовании Санты, сообщает BBC. «Привет, это Коулман? С Рождеством. Как ты? Сколько тебе лет? ... У тебя все хорошо в школе? Ты все еще веришь в Санту?» — спросил Трамп у мальчика. Ответ ребенка остался за кадром, но больше Трамп в этот вечер не позволял себе подобных сомнений, отмечает ВВС.