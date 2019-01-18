Политика

Новости

Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажей столкнувшихся Су-34

Тело одного из членов экипажей столкнувшихся бомбардировщиков Су-34 найдено в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС во Владивостокском морском спасательно-координационном центре.

По его данным, в 03:18 по местному времени (20:18 мск) тело подняли на рыболовно-промысловное судно «Электрон», участвующее в поисковой операции. Речь идет о штурмане со второго Су-34.

Поиск еще двоих членов экипажей продолжается, отметили в центре.

Ранее Минобороны сообщало, что штурман одного из Су-34 был спасен. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Су-34 — двухместный самолет. Всего на самолетах, таким образом, находились четыре члена экипажа — два капитана и два штурмана.

18 января два Су-34 выполняли плановые учебно-тренировочные полеты и «совершили касание». Это произошло в небе над акваторией Японского моря в 35 км от берега. Летчики катапультировались. Как сообщил источник ТАСС, причиной столкновения могла стать ошибка пилотирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним).