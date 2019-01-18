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Найдено тело еще одного летчика с потерпевших аварию Су-34

Тело летчика одного из бомбардировщиков Су-34, потерпевших аварию на Дальнем Востоке, обнаружено в районе проведения поисково-спасательной операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Тело поднято на борт судна, участвующего в операции. Продолжается поиск четвертого летчика.

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе 18 января во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. Экипажи самолетов катапультировались. Штурмана одного из Су-34 нашли в море живым. Штурман второго был обнаружен погибшим.

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Су-34 – двухместный истребитель-бомбардировщик: его экипаж состоит из летчика и штурмана. Бомбардировщик разработан компанией «Сухой». Широко применялся российскими военными в Сирии. Инцидент в Японском море — это первая потеря Су-34 за все время их эксплуатации в российских Вооруженных силах с 2006 г.