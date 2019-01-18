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Найдено тело еще одного летчика с потерпевших аварию Су-34

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Тело летчика одного из бомбардировщиков Су-34, потерпевших аварию на Дальнем Востоке, обнаружено в районе проведения поисково-спасательной операции, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. Тело поднято на борт судна, участвующего в операции. Продолжается поиск четвертого летчика.

Два бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе 18 января во время планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря. Экипажи самолетов катапультировались. Штурмана одного из Су-34 нашли в море живым. Штурман второго был обнаружен погибшим.

Главное военное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Су-34 – двухместный истребитель-бомбардировщик: его экипаж состоит из летчика и штурмана. Бомбардировщик разработан компанией «Сухой». Широко применялся российскими военными в Сирии. Инцидент в Японском море — это первая потеря Су-34 за все время их эксплуатации в российских Вооруженных силах с 2006 г. 

Бизнес
Новости

Дерипаска потребует проверить доходы Зюганова

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Миллиардер Олег Дерипаска инициирует и будет настаивать на проведении «комплексной проверки» доходов лидера КПРФ Геннадия Зюганова, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на представителя бизнесмена.

Дерипаска 17 января подал в Тверской суд Москвы иск к Зюганову на 1 млн руб. Как пояснил представитель миллиардера, поводом для иска стало то, что Зюганов назвал основанный Дерипаской бизнес «аферой» и «преступлением». «Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски — крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности», — заявил лидер КПРФ на заседании Госдумы 9 января (цитата с сайта КПРФ).

«Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании UC Rusal, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски, комментируя иск.

Зюганов 18 января заявил, что не откажется от требования расследовать предпринимательскую деятельность Дерипаски. «Пусть он судится, наша юридическая служба работает. Но я буду настаивать на создании комиссии и расследовании по всей цепочке этого невиданного против нашей державы и национальной безопасности преступления», — сказал он, отметив, что речь идет о потере контроля России в стратегической отрасли (цитата по « Интерфаксу»).

Олег Дерипаска занимает 19-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $6,7 млрд.

Зюганов задекларировал доход за 2017 г. в размере 6,33 млн руб., следует из информации на сайте Госдумы.

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Бизнес
Новости

ГАЗ реструктурирует кредит ВТБ и Сбербанка на 33,25 млрд рублей

Ведомости
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Акционеры Ярославского завода дизельной аппаратуры и совет директоров ПАО «Автодизель» (оба предприятия входят в группу ГАЗ) одобрили изменения в график погашения синдицированного кредита Сбербанка и ВТБ на сумму 33,25 млрд руб., выданного в 2015 г. на рефинансирование аналогичного кредита тех же банков. Об этом говорится в материалах «Автодизеля». Обе компании в 2015 г. выдали независимые гарантии перед банками – кредиторами ГАЗа.

Акционеры ярославского завода одобрили дополнительное соглашение к кредитному договору на внеочередном собрании 24 декабря, совет директоров «Автодизеля» вынес аналогичное решение 18 января.

Согласно новым условиям выплата в размере 6,25 млрд руб. по синдицированному кредиту переносится с I квартала 2019 г. на II квартал 2019 г. Далее в 2019 г. оплата будет происходить каждый квартал равными платежами в размере 1,75 млрд руб., в 2020 г. – ежеквартально платежами по 2 млрд руб.

В любом случае кредит должен быть полностью погашен 14 декабря 2020 г. Такое условие содержится в кредитном договоре и не изменяется дополнительным соглашением.

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Политика
Новости

Спасатели обнаружили тело одного из членов экипажей столкнувшихся Су-34

Ведомости
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Тело одного из членов экипажей столкнувшихся бомбардировщиков Су-34 найдено в Татарском проливе. Об этом сообщили ТАСС во Владивостокском морском спасательно-координационном центре.

По его данным, в 03:18 по местному времени (20:18 мск) тело подняли на рыболовно-промысловое судно «Электрон», участвующее в поисковой операции. Речь идет о штурмане со второго Су-34.

Поиск еще двоих членов экипажей продолжается, отметили в центре.

Ранее Минобороны сообщало, что штурман одного из Су-34 был спасен. Его состояние оценивалось как удовлетворительное.

Су-34 — двухместный самолет. Всего на самолетах, таким образом, находились четыре члена экипажа — два капитана и два штурмана.

18 января два Су-34 выполняли плановые учебно-тренировочные полеты и «совершили касание». Это произошло в небе над акваторией Японского моря в 35 км от берега. Летчики катапультировались. Как сообщил источник ТАСС, причиной столкновения могла стать ошибка пилотирования. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 351 Уголовного кодекса (нарушение правил полетов и подготовки к ним).

Финансы
Новости

Нерезиденты выкупили 40% ОФЗ на первых в этом году аукционах Минфина

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Нерезиденты приняли активное участие в первых в этом году аукционах ОФЗ и выкупили 40% бумаг, заявил руководитель долгового департамента Минфина Константин Вышковский. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на участника телефонной конференции представителей Минфина с инвесторами.

Минфин 16 января провел три аукциона ОФЗ и разместил все предложенные бумаги на 35 млрд руб. Итоги аукционов оказались лучшими с июля: последний раз Минфин занимал немногим более 35 млрд руб. 25 июля прошлого года.

В I квартале Минфин планирует разместить ОФЗ на 450 млрд руб., а всего в 2019 г. он рассчитывает привлечь 2,4 трлн руб. В прошлом году он не смог выполнить первоначальный план размещения и привлек с рынка чуть более 1 трлн руб. При этом доля нерезидентов в ОФЗ снизилась с рекордных 34,5% на 1 апреля до 24,7% на 1 декабря.

Минфин также готовится к размещению еврооблигаций и не исключает выхода на рынок в I квартале, следует из сообщений «Интерфакса». Министерство хочет быть технически готовым к возможному размещению евробондов «как можно быстрее» и может выйти на рынок при первой благоприятной возможности, передает агентство слова одного из участников телефонной конференции. По его словам, на вопрос о том, может ли размещение состояться уже в I квартале, Вышковский ответил, что допускает такой вариант.

В прошлом году Минфин дважды выходил на рынок внешних заимствований: в марте он разместил выпуск еврооблигаций на $4 млрд, а в ноябре впервые за пять лет предложил инвесторам облигации в евро и выпустил бумаги на 1 млрд евро.

Выбор редактора
Политика
Новости

Гендиректор «Почты России» назвал стоимость своей квартиры

Ведомости
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Квартира гендиректора «Почты России» Николая Подгузова, о которой 18 января написал The Insider, стоит чуть менее 100 млн руб., передал сам Подгузов через представителя. По его словам, 75% стоимости он оплатил с помощью ипотеки, остальное — за счет сбережений и денег от продажи двух квартир.

«Меня сильно позабавила оценка стоимости моей квартиры, не ожидал обнаружить себя миллиардером. Реальная цена, заплаченная мною, составляет ровно в 10 раз меньше», – сказал он.

По его словам, 75% было профинансировано за счет ипотеки, а остальное – с помощью собственных средств, в частности сбережений и денег от продажи двух принадлежавших семье квартир.

Подгузов подчеркнул, что его имущественное положение абсолютно прозрачно, все доходы и расходы задекларированы. «Да, квартира действительно дорогая, но у меня большая семья, а доход позволяет надеяться на то, что я постепенно смогу погасить ипотеку», – заключил он.

Ранее 18 января The Insider сообщил, что Подгузов купил апартаменты в элитном жилом комплексе Knightsbridge Private Park на ул. Ефремова в Москве. Площадь их, по данным издания, – 386 кв. м, а цена может превышать 1 млрд руб. Недвижимость куплена в ипотеку на 30 лет в банке ВТБ, писал The Insider.

Руководитель «Почты России» в установленном порядке предоставляет сведения о доходах и расходах, сказал «Ведомостям» представитель Минкомсвязи.

Самые «бедные» чиновники

Бизнес
Новости

«Газпром» обжаловал решение суда о списании 9 млрд рублей долга жителям Чечни

Ведомости
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«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал судебное решение о списании 9 млрд руб. долга за поставки газа жителям Чечни. Об этом говорится в сообщении региональной прокуратуры, выступившей истцом.

В пятницу в правительстве республики прошло оперативное совещание по вопросу списания признанной безнадежной к взысканию задолженности населения за газ за период до 2015 г. В совещании принимали участие премьер-министр Чечни Муслим Хучиев, руководитель предприятия «Газпром межрегионгаз Грозный» Ломали Баймурадов и прокурор региона Шарпудди Абдул-Кадыров. «Прокурор республики отметил, что принятые прокуратурой меры направлены на обеспечение исполнения ООО «Газпром межрегионгаз Грозный» предусмотренного законодательством и актом ООО «Газпром межрегионгаз» механизма по списанию безнадежных к взысканию долгов населения», — отметили в прокуратуре, добавив, что речь не идет о предоставлении местным жителям какого-либо рода льгот или дополнительных привилегий при списании задолженности.

Заводской районный суд Грозного 16 января принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности населения за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Ранее прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании. Предъявление компанией «Газпром межрегионгаз Грозный» требований об оплате задолженности создавало среди населения социальную напряженность и могло привести к массовым протестам, считают в надзорном ведомстве. По этой причине прокуратура подала иск в суд о списании долга, поясняла прокуратура.

В свою очередь «Газпром межрегионгаз Грозный» сообщил, что каждый месяц подает в суд иски о взыскании задолженности с жителей Грозного, а также напоминает гражданам о необходимости платить по счетам.

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Политика
Новости

«Почта Россия» назвала источники денег руководителя на покупку квартиры

Ведомости
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Гендиректор «Почты России» Николай Подгузов купил дорогостоящую квартиру в Москве после продажи двух квартир в столице. Об этом сообщила пресс-служба «Почты России», комментируя материал The Insider о покупке Подгузова.

Как сообщило 18 января издание, Подгузов купил апартаменты в элитном жилом комплексе «Knightsbridge Private Park» на улице Ефремова в Москве, площадь которых — 386 кв. м. По данным издания, недвижимость куплена в ипотеку на 30 лет в банке «ВТБ». По подсчетам The Insider на основании цены квадратного метра, указанной на сайте «Яндекс.Недвижимости», рыночная стоимость жилья может превышать 1 млрд руб.

«Упомянутая недвижимость приобретена в ипотеку и задекларирована в налоговой службе в соответствии с требованиями законодательства России», — сообщила пресс-служба «Почты России» в ответ на запрос «Ведомостей». Апартаменты учтены в справке о доходах, направляемой в Минкомсвязи, подчеркнула государственная компания. Источником значительной части денег, на которые была куплена недвижимость, помимо ипотеки стала продажа двух квартир в Москве, добавила «Почта России».

Руководитель «Почты России» в установленном порядке предоставляет сведения о доходах и расходах, сказал «Ведомостям» представитель Минкомсвязи. «Информация о конкретном объекте нуждается в уточнении. За 2018 г. срок подачи сведений до 30 апреля 2019 г.», — сказал он.

Подгузов возглавил «Почту России» в июле 2017 г. После окончания МГИМО в 2000 г. он начал карьеру на госслужбе в Минфине, с 2003 по 2012 г. работал в инвестиционном банке «Траст», «Ренессанс капитале», «ВТБ капитале». В 2012 г. стал замдиректора департамента экономики и финансов правительства России, а в 2013 г. занял пост заместителя экономического развития.

В 2017 г. Подгузов, будучи еще замруководителя Минэкономразвития, задекларировал в своей собственности две квартиры: одну — площадью 61,5 кв. м, вторую — 162,2 кв. м, а также долю в квартире в 92,8 кв. м. Его доход тогда составил 8,86 млн руб.

Политика
Новости

Белый дом запретил конгрессменам совершать поездки без его согласия

Ведомости
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Администрация президента США Дональда Трампа из-за приостановки работы правительства запретила конгрессменам пользоваться для совершения поездок принадлежащими государству самолетами (и иные расходы на транспорт) без получения одобрения от Белого дома, передает Reuters. Соответствующую директиву Белый дом обнародовал в пятницу.

В четверг, 17 января, Белый дом запретил спикеру палаты представителей США Нэнси Пелоси использовать военный самолет для поездки конгрессменов в Афганистан.

Работа правительства была приостановлена 22 декабря из-за того, что конгресс отказался утвердить федеральный бюджет, включив в него $5,7 млрд расходов на строительство стены на границе США с Мексикой. Было прекращено финансирование девяти федеральных ведомств, включая госдепартамент, министерства транспорта и юстиции. Эти ведомства выполняют только наиболее важные функции. Около 380 000 госслужащих ушли в неоплачиваемый отпуск, а еще 420 000 работают бесплатно.

Трамп – похититель Рождества. Как власти США подпортили американцам праздник

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Финансы
Новости

Индекс Мосбиржи обновил максимум с начала октября

Ведомости
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Индекс Мосбиржи на закрытии торгов в пятницу увеличился на 1,06% и обновил максимум с 4 октября 2018 г., достигнув 2473,61 пункта. Максимального в истории значения в 2501,78 он достигал 3 октября.

Индекс РТС, отражающий цену акций в долларах, увеличился на 1,67%, превысив 1176,4 пункта также впервые с начала октября прошлого года.

Среди крупнейших российских эмитентов подорожали акции Сбербанка (на 2,5%), «Газпрома» (+1,34%), «Лукойла» (+0,17%). Подешевели акции «Аэрофлота» (-1,89%), «ИнтерРАО» (-1,8%) и «Магнита (-0,07%).

Российский рынок акций растет вслед за мировым. Также укрепляется курс рубля. По состоянию на 19.30 курс доллара опустился на 15 коп. до 66,2 руб., евро – почти на 37 коп. до 75,22 руб.

Политика
Новости

Рогозин предложил создать систему спутников под названием «Государево око»

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«Роскосмос» предложил создать систему спутников дистанционного зондирования Земли для бизнеса и госорганов под названием «Государево око». Об этом сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«После успешного пуска в декабре [2018 г.] на космодроме “Восточный” мы усилили группировку дистанционного зондирования Земли и предлагаем проект, который называется “Государево око”, или сокращенно "Госоко". Мы можем видеть динамику изменения любых процессов на Земле», — подчеркнул он.

По его словам, «Роскосмос» считает этот проект перспективным. Систему могут использовать МЧС и работники сельского хозяйства, отметил он: «Например, в интересах МЧС сквозь сильную задымленность мы можем выводить пожарную авиацию на площадь 25 кв. м. Проведем презентацию проекта для специалистов сельского хозяйства: это использование в сельском хозяйстве беспилотной техники, возможность мониторинга пахотных земель».

Также, добавил руководитель «Роскосмоса», с помощью системы планируется отслеживание изменений инфраструктурных объектов. «Это огромная польза для органов власти», — констатировал Рогозин.

Бизнес
Новости

Минэнерго предложило изменить закон об охране ТЭК

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Минэнерго внесло в правительство проект поправок в закон «О безопасности объектов ТЭК», которые предполагают создание дополнительных критериев для охранных предприятий, работающих на объектах высокой и средней категории опасности. Об этом сообщила «Интерфаксу» замминистра энергетики Анастасия Бондаренко.

Сейчас на предприятиях ТЭК могут работать разные виды охранных предприятий: ведомственная охрана Минэнерго, вневедомственная охрана Росгвардии, охранные подразделения, созданные энергетическими компаниями, и ЧОПы. Предприятия ТЭК делятся на две группы: наиболее уязвимые с точки зрения рисков для их безопасности (они, в свою очередь, подразделяются на объекты с высокой, средней и низкой категорией опасности) и менее уязвимые.

Подготовленный законопроект предполагает сохранить право охранять безопасность объектов ТЭК всем видам охранных предприятий. «Но если частное охранное предприятие берется за охрану объектов высокой и средней категории опасности, то оно должно соответствовать дополнительным требованиям правительства, которые будут установлены специальным нормативным актом», – рассказала Бондаренко. Перечень дополнительных требований прорабатывается Росгвардией и Минэнерго.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что руководители «Лукойла», «Газпром нефти», «Сибура» и «Татнефти» написали письмо секретарю Совета безопасности Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на их предприятиях. По словам нефтяников, Росгвардия лишает их права выбирать охрану. В частности, они пожаловались на то, что Росгвардия фактически потребовала запретить привлекать ЧОПы для охраны предприятий ТЭК. Росгвардия ссылается на правительственное постановление № 587. Однако данное требование противоречит федеральному закону, настаивают нефтяники. В письме руководство компаний попросило устранить возникшую правовую коллизию и внести изменение в правительственное постановление или временно приостановить его действие, дождавшись принятия подготовленного Минэнерго законопроекта.

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин говорил «Интерфаксу», что неограниченный допуск частных охранных предприятий на объекты ТЭК может привести к снижению уровня антитеррористической безопасности. В связи с этим он настаивал на необходимости вместо поправок в закон сохранить положения постановления правительства № 587, запрещающие ЧОПам охранять объекты ТЭК. Грибакин обратил внимание, что ограничения на привлечение частных охранников распространяются лишь на крупные нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища, гидроэлектростанции и другие крупные объекты, количество которых составляет около 10%.

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