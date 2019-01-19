Суд продлил срок задержания Анастасии Вашукевич на трое суток
Нагатинский суд Москвы на 72 часа продлил срок задержания модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), задержанной 17 января по подозрению в вовлечении занятием проституцией, сообщает ТАСС. Судебное заседание об избрании меры пресечения для Вашукевич отложено на 22 января. Аналогичное решение суд принял в отношении ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли).
В суде Вашукевич заявила, что не признает вину. «Я не виновата в том, в чем меня обвиняют», — приводит ее слова «Интерфакс». Вашукевич добавила, что не собирается «никак компрометировать» российского бизнесмена Олега Дерипаску. «Мне хватило», — добавила она.
Граждане Белоруссии Вашукевич и Кириллов были задержаны в феврале 2018 г. в Таиланде за проведение нелегального тренинга и нарушение миграционного законодательства. Они провели под арестом в тайской тюрьме десять месяцев. 15 января суд Паттайи приговорил Вашукевич и Кириллова к условному сроку, оба подсудимых признали свою вину. После этого они были депортированы в Россию.
Сразу после прилета из Таиланда в Москву Вашукевич и Кириллов снова были задержаны. Как сообщил столичный главк МВД, они подозреваются в вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК).
Вашукевич и Кириллов стали известны после того, как в феврале прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте миллиардера в Норвегии. По данным ФБК, с ними было несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Основой для расследования послужила ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.
После этого Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб.
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