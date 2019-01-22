Новости
Политика
Новости

СКР возбудил уголовное дело в отношении следователя СБУ из-за Вышинского

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Андрея Просняка за воспрепятствование законной профессиональной деятельности и незаконное преследование российского журналиста Кирилла Вышинского. Об этом говорится на сайте СКР.

«Просняк уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену», – отмечается в сообщении российского ведомства.

На момент начала преследования Вышинского украинские правоохранители знали, что публикации, которые якобы подрывают информационную безопасность Украины, были опубликованы «как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского» в информагентство «Россия сегодня». СКР считает, что обнародованные материалы не содержат каких-либо признаков посягательства на безопасность Украины.

«Его [Вышинского] уголовное преследование осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию», – говорится в пресс-релизе.

Уголовные дела о совершении Просняком и сотрудниками Генпрокуратуры Украины преступлений в отношении Вышинского объединены в одно производство.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского в Киеве 15 мая после обысков в центральном офисе «РИА Новости Украина». Его обвиняют в госизмене. 18 мая суд арестовал Вышинского на 60 дней без права внесения залога, позже срок ареста несколько раз продлевался. По делу Вышинского сотрудники СБУ допросили более 40 сотрудников «РИА Новости Украина». Сейчас Вышинский находится в СИЗО Херсона, ему грозит 15 лет тюрьмы. На одном из судебных заседаний журналист попросил помощи у российского президента Владимира Путина и пообещал отказаться от гражданства Украины. В свою очередь Путин ранее назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста преследуют за его деятельность.

Выбор редактора
Стиль жизни
Новости

Суд приговорил Роналду к условному сроку из-за неуплаты налогов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Мадриде суд приговорил футболиста сборной Португалии Криштиану Роналду к 23 месяцам условного срока и двум штрафам в размере 18,8 млн евро и 375 000 евров по делу о неуплате налогов, передает Bloomberg. В суде Роналду признал себя виновным.

Ранее ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов с 2011 по 2014 гг. на сумму 5,7 млн евро. В указанный период времени Роналду играл за мадридский клуб «Реал».

Согласно законодательству Испании, тюремные сроки до двух лет отбываются условно при условии, что ранее человек не привлекался к уголовной ответственности.

Как отмечает Reuters, Роналду просил суд принять меры повышенной безопасности, чтобы избежать пристального внимания к судебному заседанию. Однако в таких мерах ему было отказано и Роналду был вынужден войти в зал суда через парадную дверь.

Власти Испании обвинили в неуплате налогов Роналду в 2017 г. 

Как встречали Криштиану Роналду в России

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

В прокуратуре Чечни началась служебная проверка из-за иска о списании долгов за газ

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генпрокуратура начала служебную проверку в прокуратуре Чечни в связи с необоснованностью иска о списании долгов жителей Грозного за газ, сообщает «Интерфакс» со ссылкой надзорное ведомство. Генпрокуратура поручила чеченскому прокурору поддержать в суде доводы «Газпром межрегионгаз Грозный» против списания долгов.

Заводской районный суд Грозного 16 января по ходатайству местной прокуратуры принял решение о списании «безнадежной к взысканию» задолженности жителей города за газ. В сообщении прокуратуры изначально называлась сумма в 9 млрд руб., позже эта цифра исчезла из публикации.

Замгендиректора «Газпром межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов говорил ТАСС, что сумма в 9 млрд руб. не фигурирует в резолютивном решении суда, а ее публикация могла стать результатом «информационного вброса». Однако в «дочке» «Газпрома» РБК сообщили, что речь идет о долге в 9,35 млрд руб., который накопился за период с 1 января 2007 г. по 30 сентября 2015 г. В компании уточнили, что хотя этой цифры нет в резолютивной части решения, она присутствует в мотивировочной. «Газпром межрегионгаз» подал апелляцию на решение грозненского суда.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявлял, что задолженность образовалась за период боевых действий в регионе. С ним не согласился предправления «Газпрома» Валерий Голубев, курирующий внутренний рынок. Значительные долги жителей Грозного за газ сформировались из-за низкой платежной дисциплины населения, а не по причине военных действий в Чечне, подчеркнул топ-менеджер. Он предостерег, что решение местного суда о списании долгов может быть воспринято большинством потребителей энергоресурсов, исправно оплачивающих поставки, как несправедливое.

Комментируя судебный прецедент в Чечне, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать интересы не только населения, но и «Газпрома».

 

Экономика
Новости

Россия опустилась на 27-е место в рейтинге инновационных стран

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных стран 2019 г. по версии информационного агентства Bloomberg. Строчкой выше расположилась Малайзия, а 28-е место занимает Люксембург. В прошлом году Россия была на две позиции выше, но тогда она стала лидером падения, опустившись сразу на 14 позиций.

В новом рейтинге первое место в очередной раз сохраняет за собой Южная Корея, уже шестикратный чемпион рейтинга. Однако ее чуть было не потеснила Германия, поднявшаяся на две позиции вверх на второе место. Немцы нарастили добавленную стоимость производства и интенсивность исследований.

На третьем месте – Финляндия (+4 позиции), далее следуют Швейцария (+1), Израиль (+5), Сингапур (-3), Швеция (-5), США (+3), Япония (-3), замыкает десятку Франция (-1). Китай поднялся на три строчки, но по-прежнему не входит в десятку самых передовых стран, занимая 16-е место. Bloomberg отмечает, что положение КНР отражает «дихотомию» второй по величине экономики мира: страна занимает второе место по регистрации новых технологических патентов благодаря исследованиям Huawei и BOE Technology, однако отстает по общей производительности и концентрации научно-исследовательской деятельности. Последнее, 60-е место в рейтинге, занимает Вьетнам.

В рейтинге Bloomberg Innovation Index учитываются семь факторов, в том числе расходы на исследования и разработки, производственный потенциал и концентрация высокотехнологичных компаний.

Как Давос готовится к Всемирному экономическому форуму

Финансы
Новости

Минфин опасается роста ставок по кредитам из-за отмены «зарплатного рабства»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Отмена так называемого зарплатного рабства, когда сотрудник организации не может выбрать банк для получения зарплаты, может стать причиной увеличения ставок по кредитам. Такое мнение высказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Моисеев пояснил, что предприятие чаще всего «загоняет всех своих сотрудников в какой-то банк», так как это обеспечивает оборот ликвидности на счетах и дает возможность получать более дешевые кредиты. «Ужесточение регулирования взаимоотношений с банками с высокой долей вероятности может привести к росту ставок по кредиту», – сказал он. По его словам, сейчас приоритетом в экономике является стимулирование кредитования и обеспечение инвестиций, в том числе в малом и среднем бизнесе. Моисеев призвал принимать решения по вопросу отмены зарплатного рабства с осторожностью.

«Текущую конструкцию нужно усовершенствовать», – отметил он, добавив, что в первую очередь облегчить ее надо для граждан, например, создать «полуавтоматический порядок». «Очень много бюрократии связано с тем, что когда гражданин хочет менять банк, то бюрократия бухгалтерии чинит этому всякие препятствия. Можно сделать все, что угодно, но нужно понимать, какие будут последствия для взаимоотношений кредитора и заемщика», – пояснил замминистра.

Ранее на парламентских слушаниях в Госдуме зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин посетовал, что в России до сих пор есть зарплатное рабство. По словам Сенина, большинство сотрудников компаний привязаны к одному банку – как правило, с государственным участием. Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз отметил, что некоторые банки злоупотребляют своими размерами и предлагают в пакете определенные услуги, например льготные условия по корпоративным кредитам, если предприятие берет зарплатные проекты. Топ-менеджеры предложили создать в России единую систему выплат зарплаты, основанную на централизованном зарплатном реестре. Единый расчетный центр может работать на базе Национальной системы платежных карт или Московской биржи, утверждал Хьюз.

Выбор редактора
Экономика
Новости

Минфин отчитался о рекордном профиците бюджета

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

По предварительной оценке, доходы федерального бюджета в 2018 г. составили 19,45 трлн руб. (102,7% от запланированных), превысив расходы 19,71 трлн (99,4%) почти на 2,75 трлн руб., сообщает Минфин. В результате профицит достиг 2,7% ВВП.

Изначально бюджет на 2018 г. планировался с дефицитом в размере 1,3% ВВП. Однако доходы казны росли опережающими темпами – этому в том числе способствовала резко подорожавшая нефть (до ноября нефтяные цены по году были значительно выше по сравнению с 2017 г.). По итогам года нефтегазовые доходы составили 9 трлн руб. (102,3%), ненефтегазовые – 10,44 трлн (103%). Среди последних особенно заметно выросли сборы налога на прибыль (почти 1 трлн руб.) и ввозные таможенные пошлины (666 млрд руб.).

Последний раз федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 2011 г., тогда доходы превысили расходы на 442 млрд руб. Нынешний же профицит является рекордным за последние более чем 10 лет, до этого он был максимальным в 2006 г. (более ранних данных на сайте Минфина нет) – 1,99 трлн руб.

Как ожидается, денег в федеральной казне в 2020–2021 гг. также будет с избытком. Согласно закону о бюджете доходы бюджета в 2020 г. превысят расходы на 1,22 трлн руб. (1,1% ВВП), а в 2021 г. – на 952 млрд руб. (0,8% ВВП).

Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2018 г. достиг 4,036 трлн руб. Около 1,1 трлн руб. из него были потрачены на финансирование дефицита Пенсионного фонда. В 2019 г. ФНБ пополнится на 4,2 трлн руб. – на такую сумму Минфин приобрел иностранную валюту на дополнительные нефтегазовые доходы сверх цены нефти в $40,8 за баррель. В законе о бюджете по итогам 2019 г. ФНБ запланирован в размере 7,91 трлн руб. К концу года ликвидная часть фонда должна достигнуть 7% ВВП, после чего Минфин сможет начать инвестировать свободные госрезервы.

Бизнес
Новости

Brand Finance назвала самые дорогие бренды мира

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Консалтинговая компания Brand Finance, оценивающая стоимость брендов, представила ежегодный рейтинг самых дорогих брендов мира. Всего в него вошло 500 брендов.

Рейтинг возглавила Amazon. За прошедший год бренд этой компании, по оценке авторов рейтинга, подорожал на 24,6%, со $150,8 млрд до $187,9 млрд. В прошлом году интернет-ритейлер впервые возглавил рейтинг Brand Finance.

Помимо Amazon в топ-10 списка вошли еще пять технологических компаний. Бренд Apple, как и предыдущие два года, на втором месте. Его стоимость за прошедший год увеличилась незначительно – на 5%, со $146,3 млрд до $153,6 млрд, подсчитала Brand Finance. Годом ранее, по ее оценке, бренд Apple подорожал на 37%.

На третьем месте рейтинга Google. По данным Brand Finance, стоимость этого бренда выросла на 18,1%, со $120,9 млрд до $142,7 млрд. Еще в 2017 г. компания возглавляла рейтинг самых дорогих брендов мира, но с прошлого года занимает третью строчку. В топ-10 также вошли Microsoft (оценка стоимости – $119,6 млрд), Samsung ($91,3 млрд), телекоммуникационная группа AT&T ($87 млрд), Facebook ($83,2 млрд), китайская банковская группа ICBC ($79,8 млрд) и телекоммуникационная группа Verizon ($71,15 млрд), China Construction Bank ($69,7 млрд).

Из первой десятки за год выбыл бренд Walmart – компания заняла 11-ю строчку.

Из российских брендов в список вошли Сбербанк (опустился со 129-го на 139-е место), «Газпром» (поднялся с 315-го на 242-е место), «Лукойл» (поднялся с 363-го на 356-е место).

Помимо этого Brand Finance впервые составила рейтинг самых успешных руководителей компаний. Новый рейтинг показывает, «насколько они хороши как управляющие брендами», пояснила компания. Единственным российским топ-менеджером, включенным в этот рейтинг, оказался президент Сбербанка Герман Греф. Он находится на 69-й строчке рейтинга.

Самые дорогие бренды мира – 2018

Выбор редактора
Политика
Новости

Китай выступил против экстрадиции в США дочери основателя Huawei

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Канада и США злоупотребляют своим правом в деле арестованного в Канаде финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, заявила представитель МИД КНР Хуа Чуньин (ее слова передало Reuters).

Так она прокомментировала слова канадского посла в США, который в понедельник сообщил газете Globe and Mail, что американская сторона начала готовить запрос об экстрадиции финансового директора Huawei. По словам представителя китайского МИДа, любой независимый наблюдатель придет к выводу, что решение об экстрадиции является ошибочным. Китай требует освободить Ваньчжоу.

Ваньчжоу является не только финансовым директором Huawei, но и старшей дочерью основателя и президента компании 74-летнего миллиардера Жэнь Чжэнфэя. Она была арестована в Ванкувере по запросу Вашингтона в декабре 2018 г. по обвинению в мошенничестве с целью обойти американские санкции против Ирана. Позже ее отпустили из-под стражи под залог в $7,5 млн.

В январе этого года спецслужбы Польши также сообщили о задержании одного из директоров польского отдела Huawei, гражданина Китая Ван Вэйцзина. Его арестовали по подозрению в шпионаже в пользу китайского правительства. Huawei заявила, что предполагаемые действия Вэйцзина не имеют отношения к компании, и уволила его.

После задержания в Канаде Ваньчжоу в Китае были задержаны двое канадских граждан. Кроме того, суд КНР приговорил еще одного канадца к смертной казни за сбыт наркотиков.

Недвижимость
Новости

Продажи жилья ГК ПИК превысили 200 млрд рублей в 2018 году

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Продажи недвижимости крупнейшего российского девелопера ГК ПИК выросли в 2018 г. на 17% и составили 221,1 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Всего в прошлом году ПИК реализовала 1,94 млн кв. м жилья (рост на 5,6%) по средней розничной цене 108 896 руб. за 1 кв. м (рост на 5,5%). Согласно отчетности, компания вывела в продажу 13 новых проектов, в том числе и на новых рынках – Екатеринбурга и Тюмени. Общая площадь в новых корпусах (102 корпуса) составила 2,5 млн кв. м, что на 16,8% больше, чем в 2017 г. (2,14 млн кв. м).

Всего за отчетный период компания ввела в эксплуатацию 1,98 млн кв. м недвижимости, что на 3,8% меньше, чем в 2017 г. (2,059 млн кв. м).

Доля ипотечных сделок в 2018 г. составила 65% от всех продаж.

Комментируя результаты работы за 2018 г., президент ГК ПИК Сергей Гордеев отметил, что «2018 год был для компании успешным». «За счет внедрения проприетарных IT-решений по автоматизации и диджитализации мы добились значительного ускорения и оптимизации бизнес-процессов. Запущенная платформа обратной связи с клиентами позволила улучшить сервис, качество строительства и продукта», – пояснил Гордеев положительную динамику операционных показателей компании.

Финансы
Новости

Alipay удвоит сеть приема платежей в России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Тинькофф банк» подключит свою эквайринговую сеть, состоящую из 30 000 торговых точек, к приему платежей через китайский сервис Alipay (входит в Alibaba Group), передает РБК со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Сейчас в России платежи через Alipay принимают 25 000 торговых точек, а услуги по эквайрингу предоставляют ВТБ, «Русский стандарт», Промсвязьбанк, «МОБИ.Деньги» и Модульбанк.

Как уточнили в «Тинькофф банке», в первые три месяца банк подключит к Alipay около 5000 POS-терминалов, в последующие месяцы – еще 25 000 торговых точек.

Alipay начала работать в России в апреле 2017 г. Сервис не предоставляет услуги россиянам, его клиенты – иностранцы, в основном граждане Китая. Количество ежемесячных пользователей Alipay в России составляет около 100 000 человек, отмечает РБК. Клиент Alipay в среднем тратит во время туристической поездки в Россию несколько десятков тысяч рублей. В 2018 г. число китайских туристов в России увеличилось на 15% и составило около 1,7 млн человек.

Сейчас на территории России к Alipay подключено более 25 000 магазинов, в том числе продуктовые супермаркеты, люксовые торговые точки и универмаги, магазины duty free в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах, кафе, а также сети парфюмерии и косметики.

Как пояснили в «Тинькофф банке», кредитная организация в первую очередь начнет подключать к Alipay магазины, находящиеся в местах концентрации китайских туристов. Речь идет о Москве, городах Золотого кольца, Санкт-Петербурге, Иркутске, Владивостоке и других городах Дальнего Востока.

Выбор редактора
Финансы
Новости

ЦБ в пятницу сократил покупки валюты для Минфина в два раза

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк в пятницу, 18 января, купил иностранную валюту для Минфина по бюджетному правилу на 7 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора. Это был четвертый день закупок валюты после длительного перерыва, в предшествующие три дня ЦБ тратил на интервенции в два раза больше – по 15,6 млрд руб. Именно такую сумму планируется расходовать ежедневно с 15 января по 6 февраля, чтобы выполнить месячный план по закупкам валюты на 265,8 млрд руб.

ЦБ не покупал валюту для Минфина на рынке с 23 августа 2018 г. Интервенции пришлось остановить из-за ослабления рубля и возросшей волатильности. Однако бюджетное правило продолжило действовать – вместо операций на бирже Минфин стал приобретать валюту на сверхдоходы от нефти напрямую у ЦБ, а регулятор, в свою очередь, перестал продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

После возобновления регулярных закупок ЦБ примет решение и об отложенных – их планируется производить плавно, как минимум до 2021 г. В общей сложности ЦБ предстоит наверстать закупки на 2,1 трлн руб.

Январские закупки валюты станут минимальными начиная с апреля из-за падения цен на нефть. В связи с этим ЦБ и Минэкономразвития указывали, что возобновление операций на рынке не окажет существенного влияния на курс рубля.

Финансы
Новости

ЦБ начал санацию банка из топ-50

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Центробанк утвердил план санации Московского индустриального банка (МИнБ) через подконтрольный регулятору Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Об этом сообщается на сайте ЦБ. МИнБ занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков. Его активы по состоянию на 1 января 2019 г. составляли 320,5 млрд руб., отмечается в сообщении.

МИнБ продолжит свою работу в обычном режиме, но уже под управлением ФКБС. ЦБ через фонд войдет в капитал банка. «В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России», – отмечается в сообщении.

«Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы банка были вызваны главным образом его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью», – объясняет решение ЦБ. В результате значительная часть активов банка стала неликвидной и перестала приносить доход, что привело к резкому снижению капитала.

Читать ещё
Preloader more
Фото