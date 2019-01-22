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СКР возбудил уголовное дело в отношении следователя СБУ из-за Вышинского

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Андрея Просняка за воспрепятствование законной профессиональной деятельности и незаконное преследование российского журналиста Кирилла Вышинского. Об этом говорится на сайте СКР.

«Просняк уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену», – отмечается в сообщении российского ведомства.

На момент начала преследования Вышинского украинские правоохранители знали, что публикации, которые якобы подрывают информационную безопасность Украины, были опубликованы «как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского» в информагентство «Россия сегодня». СКР считает, что обнародованные материалы не содержат каких-либо признаков посягательства на безопасность Украины.

«Его [Вышинского] уголовное преследование осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию», – говорится в пресс-релизе.

Уголовные дела о совершении Просняком и сотрудниками Генпрокуратуры Украины преступлений в отношении Вышинского объединены в одно производство.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского в Киеве 15 мая после обысков в центральном офисе «РИА Новости Украина». Его обвиняют в госизмене. 18 мая суд арестовал Вышинского на 60 дней без права внесения залога, позже срок ареста несколько раз продлевался. По делу Вышинского сотрудники СБУ допросили более 40 сотрудников «РИА Новости Украина». Сейчас Вышинский находится в СИЗО Херсона, ему грозит 15 лет тюрьмы. На одном из судебных заседаний журналист попросил помощи у российского президента Владимира Путина и пообещал отказаться от гражданства Украины. В свою очередь Путин ранее назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста преследуют за его деятельность.