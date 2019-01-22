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Политика
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«Интерфакс»: пассажир рейса Сургут – Москва потребовал направить самолет в Афганистан

Ведомости
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Пассажир самолета, летевшего из Сургута в Москву, потребовал развернуть лайнер и направить его в Афганистан. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

В справочной службе аэропорта в Сургуте рассказали, что рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот». «У нас нет никакой информации, только то, что самолет благополучно вылетел», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе «Аэрофлота» «Ведомостям» предложили обратиться с вопросами в Национальный антитеррористический комитет (НАК). В НАКе сказали «Дождю», что только начали проверку информации и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть нештатную ситуацию на борту.

Рейс SU1515 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из аэропорта Сургута в Москву по расписанию – в 15.00 по местному времени (13.00 мск), следует из информации на сайте аэропорта Сургута. На портале Flight Radar самолет подсвечивается красным светом, что означает нештатную ситуацию на борту. По данным Flight Radar, самолет во время полета сменил курс и направился в Ханты-Мансийск.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, рейс поменял курс, поскольку на борту произошел «факт хулиганства».

Пассажир, потребовавший поменять направление самолета и лететь в Афганистан, может быть психически неуравновешен, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник. По его словам, мужчина ранее неоднократно задерживался за административные нарушения, совершенные в нетрезвом состоянии. Другой осведомленный источник рассказал, что этому пассажиру 41 год.

Около 14.23 мск, как следует из данных Flight Radar, самолет приземлился в Ханты-Мансийске и остановил движение. По данным источника «Интерфакса», пассажира, потребовавшего лететь в Афганистан, задержали. Оружия при нем не было, отметил источник агентства. Источник «РИА Новости» в авиационных кругах рассказал, что экипажу самолета удалось уговорить злоумышленника сесть в Ханты-Мансийске для дозаправки. По информации агентства, попытавшийся захватить самолет находится в состоянии опьянения.

Политика
Новости

Минобороны назвало причину крушения бомбардировщика Ту-22М3

Ведомости
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Причина крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области — попадение в снежный заряд. Об этом сообщило Минобороны, передает «Интерфакс».

По его данным, самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Он совершил жесткую посадку, после чего разрушился.

Два члена экипажа погибли, еще двоих доставили в больницу, рассказало министерство.

О крушении самолета на аэродроме около Оленегорска (Мурманская область) сообщали источники ТАСС и «Ведомостей» ранее 22 января. Собеседник ТАСС уточнял, что это произошло около 13:40 мск. Источник «Интерфакса» в экстренных службах рассказал, что на месте крушения начался пожар.

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Бизнес
Новости

Еврокомиссия оштрафовала MasterCard на 570 млн евро

Ведомости
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Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Расследование комиссии показало, что из-за международных правил эквайринга Mastercard ритейлеры платили больше за банковские услуги, говорится в сообщении: «Это привело к росту цен для розничных продавцов и потребителей, к ограниченной трансграничной конкуренции и к искусственной сегментации единого рынка». Mastercard является второй по величине платежной системой в Европейском экономическом пространстве по объему выдачи карт и обороту транзакций, напоминает Еврокомиссия.

Европейские потребители используют платежные карты каждый день, когда они покупают еду, одежду или совершают покупки онлайн, приводятся в сообщении слова комиссара Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер. По ее словам, правила Mastercard искусственно повышали стоимость карточных платежей, нанося ущерб потребителям и розничным торговцам в ЕС. Как уточняет Еврокомиссия, компания уже изменила собственные правила.

Как в России уничтожают деньги

Политика
Новости

В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М

Ведомости
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Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Мурманской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах и подтвердил источник «Ведомостей».

По словам собеседника ТАСС, крушение произошло около 13.40 мск при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская обл.). По предварительным данным источника, из четырех человек выжили только двое – командир и штурман.

Информацию о крушении Ту-22М3 подтвердил и информированный источник «Интерфакса». По его словам, в результате произошедшего есть пострадавшие. По данным другого информированного собеседника агентства, ЧП произошло в районе военной авиабазы Оленья – это аэродром российской дальней авиации на Кольском полуострове.

В пресс-службах Северного флота и ГУ МЧС России по Мурманской области не смогли прокомментировать происшествие и переадресовали вопросы к Минобороны России.

Позже Минобороны сообщило, что бомбардировщик совершил жесткую посадку и разрушился, передает «РИА Новости». Ведомство подтвердило, что погибли два члена экипажа, еще двое пострадали.

Ту22М3 – сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, на вооружение в Военно-воздушные силы поступил в 1978 г. Его экипаж – четыре человека. Он предназначен для поражения наземных, морских, подвижных и неподвижных целей сверхзвуковыми управляемыми ракетами и авиабомбами с обычным или ядерным зарядом.

Бизнес
Новости

Костин: ВТБ может выкупить ФК «Динамо» за «символическую сумму»

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ВТБ готов за «символическую сумму» выкупить московский футбольный клуб «Динамо». Об этом сообщил руководитель банка Андрей Костин, передает «Интерфакс».

«Мы за символическую сумму, наверное, готовы обратно забрать – на себя или, посмотрим, может быть, на УК «Динамо», которая реализует проект [в Петровском парке по реконструкции стадиона «Динамо» и строительства коммерческой недвижимости]», – подчеркнул он.

Костин отметил, что «кто платит, тот и заказывает музыку». «На протяжении всех этих лет платили мы, а музыку заказывали не мы абсолютно», – добавил он.

По словам руководителя ВТБ, у банка «есть контакты с руководством [ФК] «Динамо» на этот счет». Вопрос о том, в каком статусе остается клуб, решится в ближайшее время, заключил он.

О том, что ВТБ может взять полный контроль над «Динамо», Костин рассказал 21 января в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. «Да, это вполне возможно», – сказал он.

ВТБ – генеральный спонсор клуба «Динамо». С апреля 2009 г. банк владел контрольным пакетом ФК, а в конце 2016 г. было объявлено о продаже контрольного пакета Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» нынешнему владельцу футбольного клуба.

Бизнес
Новости

«Почта России» купит автомобили на 3,2 млрд рублей

Ведомости
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«Почта России» планирует в 2019 г. закупить 2026 автомобилей на общую сумму 3,2 млрд руб., рассказал «Ведомостям» представитель почтового оператора. Помимо прочего предполагается приобрести более 360 среднегрузных и большегрузных машин, а также около 800 полноприводных автомобилей, уточнил он.

В прошлом году «Почта России» массово машины не закупала. В 2017 г. приобрела около 2700 единиц автотранспорта.

Сейчас в автопарке «Почты России», по данным его представителя, 17 300 машин. Их средний возраст – семь лет. В 2019 г. будет списано около 3700 автомобилей, в итоге автопарк с учетом закупок составит более 15 600 единиц.

Основная причина того, что «Почта России» вернулась к массовым закупкам автомобилей, по его словам, не списание машин, а рост количества обрабатываемых почтовых отправлений. На протяжении последних лет объем поступающих из-за рубежа посылок растет «очень высокими темпами» – до 20% и более, говорит собеседник «Ведомостей».

В 2018 г. «Почта России» концентрировалась на обновлении парка вагонов: договорилась с «ВТБ лизингом» о поставке 107 почтово-багажных вагонов, которые выпустит их единственный российский производитель – группа «Трансмашхолдинг». Новые вагоны будут использоваться в обычных и скорых пассажирских поездах, а также в почтовом поезде Москва – Владивосток. Сделка оценивается в 3,7 млрд руб., включая лизинговые платежи в течение семи лет. Так много вагонов «Почта России» разово не покупала, пояснял ее представитель.

Выбор редактора
Политика
Новости

«Газпром» объяснил долги жителей Грозного за газ низкой платежной дисциплиной

Ведомости
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Долги жителей Грозного за газ сформировались из-за низкой платежной дисциплины населения, а не из-за прошлых военных действий в Чечне, заявил курирующий внутренний рынок заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев. Он предупредил, что решение местного суда о списании долгов может быть воспринято большинством потребителей как несправедливое.

«Период возникновения задолженности, о которой идет речь, не связан с периодом военных действий на территории республики, как это звучало в ряде комментариев. Долги возникли в связи с низкой платежной дисциплиной населения», – сказал Голубев (цитаты по «Интерфаксу»). О том, что задолженность образовалась за период боевых действий в регионе, говорил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров. А чеченская прокуратура, мотивируя свой иск о списании долгов населения перед «Газпромом», указывала, что их взыскание может спровоцировать социальную напряженность.

Голубев подчеркнул, что решение о списании задолженности «будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним».

Он отметил, что на Северном Кавказе реализуются меры для оздоровления ситуации в газовой сфере, в том числе проводится инвентаризация абонентских баз, внедряются автоматизированные системы учета, а правоохранительные органы противодействуют незаконному потреблению газа. «Призывы к списанию долгов ведут к подрыву этой кропотливой, сложнейшей работы, которая осуществляется на протяжении многих лет. Для предотвращения возникновения социальной напряженности необходимо усилить поддержку действий группы «Газпром» в этой комплексной работе. Законные требования поставщика не могут являться причиной напряженности, у проблемы более глубокие корни», – считает Голубев.

Топ-менеджер обратил внимание на то, что неплатежи и большое количество правонарушений при использовании газа привели к обветшалости газовых сетей в кавказских регионах. Это создает прямую угрозу здоровью и жизни людей, и для соблюдения безопасности необходима неукоснительная платежная дисциплина, заключил он. Наконец, по словам Голубева, решение, принятое судом первой инстанции, противоречит действующим нормам права. Поэтому «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал его.

Генпрокуратура назвала иск о списании долгов жителей Грозного необоснованным и начала служебную проверку в прокуратуре Чечни. Чеченскому прокурору поручено поддержать в суде доводы «Газпром межрегионгаз Грозный» против списания долгов.

Стиль жизни
Новости

Суд приговорил Роналду к условному сроку из-за неуплаты налогов

Ведомости
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В Мадриде суд приговорил футболиста сборной Португалии, игрока «Ювентуса» Криштиану Роналду к 23 месяцам условного срока и двум штрафам в размере 18,8 млн евро и 375 000 евро по делу о неуплате налогов, передает Bloomberg. В суде Роналду признал себя виновным.

Ранее ему были предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов с 2011 по 2014 г. на сумму 5,7 млн евро. В указанный период времени Роналду играл за мадридский клуб «Реал».

Согласно законодательству Испании тюремные сроки до двух лет отбываются условно при условии, что ранее человек не привлекался к уголовной ответственности.

Как отмечает Reuters, Роналду просил суд принять меры повышенной безопасности, чтобы избежать пристального внимания к судебному заседанию. Однако в таких мерах ему было отказано, и Роналду был вынужден войти в зал суда через парадную дверь.

Власти Испании обвинили в неуплате налогов Роналду в 2017 г. 

Как встречали Криштиану Роналду в России

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Политика
Новости

В прокуратуре Чечни началась служебная проверка из-за иска о списании долгов за газ

Ведомости
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Генпрокуратура начала служебную проверку в прокуратуре Чечни в связи с необоснованностью иска о списании долгов жителей Грозного за газ, сообщает надзорное ведомство. Чеченскому прокурору поручено поддержать в суде доводы «Газпром межрегионгаза Грозный» против списания долгов.

Заводской районный суд Грозного 16 января по ходатайству местной прокуратуры принял решение о списании «безнадежной к взысканию» задолженности жителей города за газ. В сообщении прокуратуры изначально называлась сумма в 9 млрд руб., позже эта цифра исчезла из публикации.

Замгендиректора «Газпром межрегионгаза Грозный» Рустам Амерханов говорил ТАСС, что сумма в 9 млрд руб. не фигурирует в резолютивном решении суда, а ее публикация могла стать результатом «информационного вброса». Однако в «дочке» «Газпрома» РБК сообщили, что речь идет о долге в 9,35 млрд руб., который накопился за период с 1 января 2007 г. по 30 сентября 2015 г. В компании уточнили, что, хотя этой цифры нет в резолютивной части решения, она присутствует в мотивировочной. «Газпром межрегионгаз» подал апелляцию на решение грозненского суда.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров заявлял, что задолженность образовалась за период боевых действий в регионе. С ним не согласился предправления «Газпрома» Валерий Голубев, курирующий внутренний рынок. Значительные долги жителей Грозного за газ сформировались из-за низкой платежной дисциплины населения, а не по причине военных действий в Чечне, подчеркнул топ-менеджер. Он предостерег, что решение местного суда о списании долгов может быть воспринято большинством потребителей энергоресурсов, исправно оплачивающих поставки, как несправедливое.

Комментируя судебный прецедент в Чечне, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в вопросе списания долгов за газ необходимо учитывать интересы не только населения, но и «Газпрома».

 

Политика
Новости

СКР возбудил уголовное дело в отношении следователя СБУ из-за Вышинского

Ведомости
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело против начальника следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Андрея Просняка за воспрепятствование законной профессиональной деятельности и незаконное преследование российского журналиста Кирилла Вышинского. Об этом говорится на сайте СКР.

«Просняк уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену», – отмечается в сообщении российского ведомства.

На момент начала преследования Вышинского украинские правоохранители знали, что публикации, которые якобы подрывают информационную безопасность Украины, были опубликованы «как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского» в информагентство «Россия сегодня». СКР считает, что обнародованные материалы не содержат каких-либо признаков посягательства на безопасность Украины.

«Его [Вышинского] уголовное преследование осуществляется в нарушение Всеобщей декларации прав человека, согласно которой каждый имеет право на свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и свободно распространять информацию», – говорится в пресс-релизе.

Уголовные дела о совершении Просняком и сотрудниками Генпрокуратуры Украины преступлений в отношении Вышинского объединены в одно производство.

Сотрудники СБУ задержали Вышинского в Киеве 15 мая после обысков в центральном офисе «РИА Новости Украина». Его обвиняют в госизмене. 18 мая суд арестовал Вышинского на 60 дней без права внесения залога, позже срок ареста несколько раз продлевался. По делу Вышинского сотрудники СБУ допросили более 40 сотрудников «РИА Новости Украина». Сейчас Вышинский находится в СИЗО Херсона, ему грозит 15 лет тюрьмы. На одном из судебных заседаний журналист попросил помощи у российского президента Владимира Путина и пообещал отказаться от гражданства Украины. В свою очередь Путин ранее назвал ситуацию с Вышинским беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста преследуют за его деятельность.

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Экономика
Новости

Россия опустилась на 27-е место в рейтинге инновационных стран

Ведомости
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Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных стран 2019 г. по версии информационного агентства Bloomberg. Строчкой выше расположилась Малайзия, а 28-е место занимает Люксембург. В прошлом году Россия была на две позиции выше, но тогда она стала лидером падения, опустившись сразу на 14 позиций.

В новом рейтинге первое место в очередной раз сохраняет за собой Южная Корея, уже шестикратный чемпион рейтинга. Однако ее чуть было не потеснила Германия, поднявшаяся на две позиции вверх на второе место. Немцы нарастили добавленную стоимость производства и интенсивность исследований.

На третьем месте – Финляндия (+4 позиции), далее следуют Швейцария (+1), Израиль (+5), Сингапур (-3), Швеция (-5), США (+3), Япония (-3), замыкает десятку Франция (-1). Китай поднялся на три строчки, но по-прежнему не входит в десятку самых передовых стран, занимая 16-е место. Bloomberg отмечает, что положение КНР отражает «дихотомию» второй по величине экономики мира: страна занимает второе место по регистрации новых технологических патентов благодаря исследованиям Huawei и BOE Technology, однако отстает по общей производительности и концентрации научно-исследовательской деятельности. Последнее, 60-е место в рейтинге, занимает Вьетнам.

В рейтинге Bloomberg Innovation Index учитываются семь факторов, в том числе расходы на исследования и разработки, производственный потенциал и концентрация высокотехнологичных компаний.

Как Давос готовится к Всемирному экономическому форуму

Финансы
Новости

Минфин опасается роста ставок по кредитам из-за отмены «зарплатного рабства»

Ведомости
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Отмена так называемого зарплатного рабства, когда сотрудник организации не может выбрать банк для получения зарплаты, может стать причиной увеличения ставок по кредитам. Такое мнение высказал замминистра финансов Алексей Моисеев, передает ТАСС.

Моисеев пояснил, что предприятие чаще всего «загоняет всех своих сотрудников в какой-то банк», так как это обеспечивает оборот ликвидности на счетах и дает возможность получать более дешевые кредиты. «Ужесточение регулирования взаимоотношений с банками с высокой долей вероятности может привести к росту ставок по кредиту», – сказал он. По его словам, сейчас приоритетом в экономике является стимулирование кредитования и обеспечение инвестиций, в том числе в малом и среднем бизнесе. Моисеев призвал принимать решения по вопросу отмены зарплатного рабства с осторожностью.

«Текущую конструкцию нужно усовершенствовать», – отметил он, добавив, что в первую очередь облегчить ее надо для граждан, например, создать «полуавтоматический порядок». «Очень много бюрократии связано с тем, что когда гражданин хочет менять банк, то бюрократия бухгалтерии чинит этому всякие препятствия. Можно сделать все, что угодно, но нужно понимать, какие будут последствия для взаимоотношений кредитора и заемщика», – пояснил замминистра.

Ранее на парламентских слушаниях в Госдуме зампред правления Альфа-банка Владимир Сенин посетовал, что в России до сих пор есть зарплатное рабство. По словам Сенина, большинство сотрудников компаний привязаны к одному банку – как правило, с государственным участием. Предправления «Тинькофф банка» Оливер Хьюз отметил, что некоторые банки злоупотребляют своими размерами и предлагают в пакете определенные услуги, например льготные условия по корпоративным кредитам, если предприятие берет зарплатные проекты. Топ-менеджеры предложили создать в России единую систему выплат зарплаты, основанную на централизованном зарплатном реестре. Единый расчетный центр может работать на базе Национальной системы платежных карт или Московской биржи, утверждал Хьюз.

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