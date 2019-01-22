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В Мурманской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М

Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение при посадке в Мурманской области. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах и подтвердил источник «Ведомостей».

По словам собеседника ТАСС, крушение произошло около 13.40 мск при заходе на посадку на аэродроме полка дальней авиации в Оленегорске (Мурманская обл.). По предварительным данным источника, из четырех человек выжили только двое – командир и штурман.

Информацию о крушении Ту-22М3 подтвердил и информированный источник «Интерфакса». По его словам, в результате произошедшего есть пострадавшие. По данным другого информированного собеседника агентства, ЧП произошло в районе военной авиабазы Оленья – это аэродром российской дальней авиации на Кольском полуострове.

В пресс-службах Северного флота и ГУ МЧС России по Мурманской области не смогли прокомментировать происшествие и переадресовали вопросы к Минобороны России.

Позже Минобороны сообщило, что бомбардировщик совершил жесткую посадку и разрушился, передает «РИА Новости». Ведомство подтвердило, что погибли два члена экипажа, еще двое пострадали.

Ту22М3 – сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик, на вооружение в Военно-воздушные силы поступил в 1978 г. Его экипаж – четыре человека. Он предназначен для поражения наземных, морских, подвижных и неподвижных целей сверхзвуковыми управляемыми ракетами и авиабомбами с обычным или ядерным зарядом.