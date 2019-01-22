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Бывшего советника Якунина объявили в розыск

Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в розыск бывшего председателя правления банка «Миллениум» Михаила Байдакова. Об этом со ссылкой на решение судьи Евгении Николаевой сообщает корреспондент РБК.

Байдаков, по данным СКР, скрылся в Латвии и объявлен в международный розыск. Ему вменяются растрата (ст. 160 Уголовного кодекса) и мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК).

Байдаков был внештатным советником экс-руководителя РЖД Владимира Якунина, о чем говорил сам Якунин в интервью «Ведомостям» в 2009 г.

ЦБ в февраля 2016 г. отозвал лицензию у банка «Миллениум» и ввел туда временную администрацию. По размеру активов он занимал 262-е место в банковской системе России.

Кредитная организация была аффилирована с РЖД и ее подрядными организациями. По информации ЦБ, 35% акций банка принадлежало ОАО «Бамтоннельстрой», около 17% акций — ОАО «Статос» (среди бенефициаров — Ирина и Михаил Байдаковы), 12,9% — ОАО «РЖД — развитие вокзалов», 11,7% — Бетэлтранс (совладелец Игорь Чайка), 11,6% — ОАО «Железнодорожная торговая компания», 11,6% — ОАО «Торговый дом РЖД».

Дело по факту присвоения денег банка под видом выдачи фиктивных кредитов трем компаниям, которые следствие считает однодневками, СКР возбудил 3 октября 2016 г. Общая сумма ущерба от вывода средств оценивается в 402 млн руб. По этому же делу проходит бывший заместитель Байдакова в банке Денис Михеев и еще ряд фигурантов, рассказал следователь.

Дело о мошенничестве было возбуждено 17 января 2018 г. по заявлению ректора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Александра Соколова, который с марта 2014 г. по май 2008 г. занимал пост министра культуры и массовых коммуникаций. Соколов утверждает, что летом 2015 г. в здании консерватории Байдаков «под обманным предлогом» выдал ему подложный простой вексель «Миллениума» на сумму в $265 300, в счет его оплаты Соколов дал банкиру наличные на сумму около 14 млн руб. По версии СКР, Байдаков не зачислил эти деньги на банковский счет, а просто присвоил.