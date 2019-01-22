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«Батькивщина» выдвинула Тимошенко кандидатом на пост президента Украины

Украинская партия «Батькивщина» выдвинула своего лидера, депутата Верховной рады Юлию Тимошенко кандидатом в президенты Украины. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». Выборы президента Украины состоятся 31 марта, избирательная кампания началась еще 31 декабря.

Решение о выдвижении Тимошенко было принято на съезде партии в Киеве. На съезде выступили соратники Тимошенко, ее дочь Евгения, отмечает агентство.

На съезде членам партии был показан биографический фильм о Тимошенко.

Для Тимошенко это уже третье выдвижение за президентский пост. В 2010 г. по итогам второго тура голосования Тимошенко проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48% голосов. В 2014 г. политик проиграла действующему президенту Петру Порошенко, который был избран главой государства по результатам первого тура.

Как отмечает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на данные соцопросов, Тимошенко на протяжении последних месяцев лидирует среди кандидатов на пост президента. В свою очередь Порошенко еще не заявлял о планах баллотироваться на второй срок.