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Минобороны России сообщило о резком обострении обстановки в Идлибе

Правительственная армия Сирии вечером во вторник 22 января смогла отбить двойную атаку боевиков террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) в провинции Идлиб на севере Сирии. Турецкая сторона проинформирована о ситуации, сообщил начальник российского центра по примирению в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

«К вечеру обстановка в зоне деэскалации Идлиб резко обострилась. Бандформирования "Джабхат ан-Нусры" одновременно атаковали позиции правительственных войск в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шарджа», — сообщил Соломатин. По его словам, в каждой из согласованных атак участвовали бандгруппы численностью 150-200 человек на 15-20 пикапах с крупнокалиберными пулеметами, которым удалось вклиниться в оборону армии Сирии на 1,5 километра. После этого они были остановлены огнем и отброшены за линию соприкосновения подошедшими резервами.

«В районе населенного пункта Абу-Шардж огнем подразделений вооруженных сил Сирии атака боевиков была сорвана. Понеся потери, террористы отошли на исходные позиции», — сообщил генерал. Под Абу-Духуром боевики использовали смертника на джихадмобиле, рассказал Соломатин. Он был уничтожен огнем противотанковой управляемой ракеты перед передним краем правительственных войск.

«Центром примирения враждующих сторон организовано взаимодействие с турецкой стороной, до которой оперативно доводится информация об обстановке в районах населенных пунктов Абу-Духур и Абу-Шардж», — отметил Соломатин.

В конце декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. С начала января в анклаве Идлиб с переменным успехом развивается наступление отрядов группировки HTS (создана на основе «Ан-Нусры»), имеющее целью контроль над наиболее важными дорогами и другими позициями. Под Абу-Духуром находится стратегический аэродром и авиабаза.