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Калви попросил консульство США не вмешиваться в его дело во избежание политизации

Американский инвестор, основатель Baring Vostok Майкл Калви попросил американское консульство ничего не предпринимать по уголовному делу, фигурантом которого он является. Об этом «Интерфаксу» рассказал секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников, посетивший бизнесмена 18 марта в СИЗО.

«Он сказал, что к нему приходят представители консульства, но он их просил ничего не предпринимать, потому что не хочет политизировать свое дело», – пояснил Мельников. По этой же причине Калви попросил американских дипломатов не приходить к нему слишком часто в следственном изоляторе. Калви благодарен всем, кто его поддерживает, особенно бизнес-омбудсмену Борису Титову, уточнил Мельников. По его словам, следователь на протяжении месяца так и не выдал разрешения Калви и его партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю на звонки родственникам.

«Звонки допускаются только с письменного разрешения следователя, и если его нет, то нет и звонков. За все это время они ни разу не смогли поговорить ни с женами, ни с детьми, ни с родителями», – отметил Мельников. По словам секретаря ОНК, Калви и Дельпалю также не передают письма от родственников, которые, по заверениям адвокатов обвиняемых, пишут им почти каждый день. Заключенные также пожаловались, что более полутора месяцев им была недоступна электронная переписка из-за того, что цензор был в отпуске. «Это не дело, когда целый следственный изолятор остается без связи из-за отпуска одного человека», – сказал Мельников. По его мнению, таким образом следователи могут оказывать давление на обвиняемых. Мельников назвал эту проблему системной, требующей законодательного разрешения. Он выразил надежду, что ФСИН примет меры.

Ранее Калви, Дельпалю, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину, экс-председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, а также гендиректору НАО «Первое коллекторское бюро» Максиму Владимирову предъявили обвинение по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По информации следствия, фигуранты дела причастны к хищению более 2,5 млрд руб. банка «Восточный». Обвиняемые вину не признают.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде