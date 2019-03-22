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Еще один бывший президент Бразилии арестован из-за коррупции

Бывший президент Бразилии Мишел Темер был арестован в ходе продолжающегося антикоррупционного расследования «Автомойка», сообщает The Wall Street Journal. Полиция задержала его в четверг, когда он выходил из своего дома в Сан-Паулу, и доставила в тюрьму в Рио-де-Жанейро. Темер стал президентом после импичмента в 2016 г. Дилмы Руссефф, во время правления которой прокуроры и начали масштабное антикоррупционное расследование, затронувшее десятки политиков и бизнесменов.

Темер арестован по подозрениям в коррупции во время строительства АЭС Angra 3. Предполагается, что он возглавлял группу минимум из 10 человек, присвоивших себе сотни миллионов долларов. Юрист Темера назвал обвинения необоснованными.

Это уже не первое обвинение в коррупции в адрес Темера. В 2017 г., когда он еще занимал президентский пост, генпрокурор обвинил его в получении взяток от производителя мяса JBS, но нижняя палата конгресса тогда выступила за снятие обвинений с Темера.

Операция «Автомойка» началась в 2014 г. с расследования коррупции в нефтяной госкомпании Petrobras, менеджеры которой брали взятки за выдачу подрядов строительным компаниям. Но постепенно в него оказались вовлечены и высокопоставленные политики, с которыми «делились» бизнесмены. Скандал привел к импичменту Руссефф. А в 2017 г. был арестован и призван виновным в коррупции и отмывании денег Луис Инасиу Лула да Силва, занимавший пост президента перед Руссефф. Изначально он был приговорен к 12 годам лишения свободы, но в этом году суд продлил срок заключения 73-летнего политика еще почти на 13 лет.

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