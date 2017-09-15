Президенту Бразилии предъявили новые обвинения в коррупции

Генеральная прокуратура Бразилии предъявила президенту Мишелу Темеру новые обвинения в коррупции. Обвинители полагают, что Темер «возглавлял преступную группировку», а также виновен в коррупции и в препятствовании правосудию.

Всего в отношении президента Бразилии выдвинуты обвинения по шести статьям уголовного законодательства страны. В июне Темера обвинили во взяточничестве. По версии следствия, он получил деньги от руководителей крупнейшего мясоперерабатывающего предприятия Бразилии JBS, замешанного в коррупционном скандале.

Обвинения Генпрокуратуры Бразилии в адрес президента страны были переданы в Верховный суд, но депутаты нижней палаты конгресса заблокировали начало судебного процесса в отношении президента.