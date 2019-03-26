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Реализация законопроекта о «суверенном рунете» подорожала на 10 млрд рублей

Выполнение требований законопроекта о «суверенном рунете» подорожало до 30 млрд руб. Это следует из данных о допфинансировании федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика». Первым на это внимание обратил РБК, два источника издания подтвердили, что включение этих средств в проект было утверждено правительством.

Ранее один из авторов законопроекта – Андрей Клишас оценивал его реализацию в 20 млрд руб. Он пояснял, что расходы предусмотрены в паспорте проекта «Информационная безопасность».

В последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд руб. Некоторые из них касаются именно мер по реализации законопроекта о «суверенном рунете». Например, 20,8 млрд предусмотрено на приобретение оборудования для обеспечения «безопасности российского сегмента» интернета, а более 4,5 млрд будет направлено на сбор информации об интернет-адресах и маршрутах трафика.

Законопроект о суверенном интернете был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. Его авторы – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Они предложили создать в России инфраструктуру, «обеспечивающую работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. Госдума приняла законопроект в первом чтении: «за» проголосовали 334 депутата, 47 проголосовали против, воздержавшихся не было.

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