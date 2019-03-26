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Реализация законопроекта о «суверенном рунете» подорожала на 10 млрд рублей

Ведомости
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Выполнение требований законопроекта о «суверенном рунете» подорожало до 30 млрд руб. Это следует из данных о допфинансировании федерального проекта «Информационная безопасность» нацпрограммы «Цифровая экономика». Первым на это внимание обратил РБК, два источника издания подтвердили, что включение этих средств в проект было утверждено правительством.

Ранее один из авторов законопроекта – Андрей Клишас оценивал его реализацию в 20 млрд руб. Он пояснял, что расходы предусмотрены в паспорте проекта «Информационная безопасность».

В последней редакции паспорта «Цифровой безопасности» появился новый раздел с перечнем проектов примерно на 50 млрд руб. Некоторые из них касаются именно мер по реализации законопроекта о «суверенном рунете». Например, 20,8 млрд предусмотрено на приобретение оборудования для обеспечения «безопасности российского сегмента» интернета, а более 4,5 млрд будет направлено на сбор информации об интернет-адресах и маршрутах трафика.

Законопроект о суверенном интернете был внесен в Госдуму в декабре 2018 г. Его авторы – сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Андрей Луговой. Они предложили создать в России инфраструктуру, «обеспечивающую работоспособность российских интернет-ресурсов в случае невозможности подключения» к зарубежным серверам. Госдума приняла законопроект в первом чтении: «за» проголосовали 334 депутата, 47 проголосовали против, воздержавшихся не было.

Митинг против изоляции рунета на проспекте Сахарова

Финансы
Новости

Сбербанк даст возможность досрочно погасить кредит в мобильном приложении

Ведомости
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Сбербанк запустит в своем мобильном приложении функцию досрочного погашения потребительского кредита, заявила зампред правления госбанка Светлана Кирсанова. По ее словам, досрочно погасить кредит можно будет в несколько кликов. До сих пор в Сбербанке желающие сделать досрочное погашение должны писать заявление на него в отделении.

Возможность погасить кредит в мобильном приложении есть у многих банков. У ВТБ она действует с 2017 г., говорит его представитель. «В разделе досрочного погашения клиентам необходимо указать сумму, выбрать способ пересчета графика платежей (изменение суммы аннуитетного платежа или срока договора) и подтвердить операцию. Услуга проводится мгновенно», – добавил он. Такая же схема действует в Альфа-банке, где погасить кредит досрочно можно как в приложении, так и в интернет-банке, отметил директор по ипотечному развитию розничного бизнеса банка Артем Иванов. В приложении Альфа-банка раздел «Досрочно погасить кредит» находится на странице кредитного счета, процесс досрочного погашения занимает минуту, добавил он.

В «Тинькофф банке», «Абсолюте», «ФК Открытие» также можно досрочно гасить потребительские кредиты через мобильное приложение. В МКБ такая возможность сейчас есть только в интернет-банке, в мобильном банке она появится к концу этого года, заявил начальник управления развития дистанционного банковского обслуживания МКБ Алексей Курзяков.

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Экономика
Новости

Силуанов спрогнозировал рост пенсий на 20% благодаря новой накопительной системе

Ведомости
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Рост пенсий может составить до 20% в зависимости от зарплаты благодаря запуску системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, выступая на коллегии Минфина, передает ТАСС.

По словам Силуанова, внедрение ИПК также позволит создать дополнительный финансовый ресурс – до 1,5% ВВП. В связи с этим вице-премьер призвал скорее определяться с запуском системы в России.

Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник. Размер взносов будет увеличиваться с 0 до 6% на 1 п. п. в год. Накопления будут принадлежать не государству, а человеку.

В конце декабря Силуанов говорил, что публичное обсуждение новой системы накопительной пенсии пришлось отложить из-за реакции на повышение пенсионного возраста. При этом он считает, что план запустить ее в 2020 г. реалистичен.

Технологии
Новости

Tele2 подтвердил переговоры о создании мобильного оператора для военных

Ведомости
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Гендиректор Теле2 Сергей Эмдин рассказал о том, что компания участвует в переговорах с подконтрольным Министерству обороны «Воентелекомом» о создании мобильного оператора для военных. Об этом сообщает ТАСС.

«Это хороший, интересный сегмент, мы надеемся, что мы сможем повысить долю рынка в таком специфическом сегменте, как военные», – заметил гендиректор Теле2. По его словам, стороны близки к подписанию контрактов.

О том, что у российских военных может появиться собственный мобильный оператор, рассказывали «Ведомостям» источники. Связь будет предназначена для жителей военных городков и может распространиться на всех военнослужащих в стране, говорил федеральный чиновник. Тогда представитель Tele2 отказался от комментариев. «Воентелеком» получил лицензию виртуального оператора (Mobile Virtual Network, MVNO) на пять лет, следует из реестра Роскомнадзора. MVNO «Воентелекома» будет работать на сетях Tele2, поясняли собеседники.

Ранее «Ростелеком» сообщил, что согласовал условия консолидации 100% оператора «Т2 РТК холдинг» (бренд Tele2). Сейчас стороны обсуждают технические моменты, сказал президент госкомпании Михаил Осеевский. Сумму и условия сделки он не назвал.

Финансы
Новости

ЦБ решил зарегистрировать новый банк впервые с 2015 года

Ведомости
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ЦБ принял решение о регистрации «Банка 131» в Казани и выдаче ему базовой лицензии на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также с драгоценными металлами, сообщается на сайте регулятора.

Решение было принято 13 марта. Банк получит лицензию после оплаты уставного капитала.

Согласно информации на сайте ЦБ, последний раз регулятор принимал решение о регистрации нового банка в апреле 2015 г. Это был московский ЦМРбанк.

По данным «СПАРК-Интерфакса», уставный капитал банка составляет 340 млн руб. Он на 100% принадлежит Дмитрию Еремееву, который раньше владел IT-компанией «Фикс». Председателем правления стал Александр Магомедов.

Политика
Новости

Президент торговой палаты США рассказал об обсуждении с Лавровым дела Калви

Ведомости
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Представители американского бизнеса обсудили с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым ситуацию вокруг Baring Vostok и его основателя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексиса Родзянко.

«Мне кажется, у нас с МИДом, с большей частью российского правительства и даже с президентом один взгляд на эту тему», – заявил Родзянко. По его словам, представители американского бизнеса не планируют отказываться от участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Однако дело основателя Baring Vostok Майкла Калви может повлиять на количество участников, заметил Родзянко.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что руководители американских компаний и американские чиновники могут отказаться от поездки на ПМЭФ в ответ на арест Калви. Подобные сообщения о бойкоте форума поступают каждый год перед его началом, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Наоборот, каждый раз мы видим большой интерес участников из разных стран, в том числе из США. И мы рассчитываем на такую же активность и в этом году», – пояснял он.

В середине февраля Калви и еще нескольких топ-менеджеров Baring Vostok задержали, а после арестовали. Их обвинили в крупном мошенничестве, но они своей вины не признают. По версии следствия, фигуранты дела организовали хищение 2,5 млрд руб. из банка «Восточный», 51,6% акций которого Baring Vostok контролирует через Evison Holdings.

AmCham уже высказывалась в поддержку Калви, а также Франко-российская торгово-промышленная палата, Ассоциация компаний розничной торговли, Ассоциация компаний интернет-торговли, основатель «Яндекса» Аркадий Волож, президент Сбербанка Герман Греф, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов и др.

Публичной реакции самого президента Владимира Путина на дело Калви пока не было. Путин считает оправданным возбуждение дела против Калви, сообщал Bloomberg со ссылкой на три источника. По их данным, президент поделился своей позицией по делу Baring Vostok на закрытой встрече, но агентство не уточнило, на какой именно. Позже несколько участников закрытой встречи Путина с членами РСПП рассказали, что он воздержался от оценки дела Калви.

«Яндекс», «Вкусвилл», «Тинькофф банк». Во что в России инвестировал Baring Vostok

Бизнес
Новости

«Лукойл» потратил на выкуп своих акций почти $2 млрд

Ведомости
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Общая сумму средств, направленных «Лукойлом» с сентября на выкуп своих акций, составила порядка $1,892 млрд, сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению компании, опубликованному на сайте Лондонской биржи, в период с 18 по 22 марта структура «Лукойла» Lukoil Securities Limited в рамках обратного выкупа приобрела 495 609 акций по средневзвешенной цене 5724 руб. за акцию и 863 625 депозитарных расписок по средневзвешенной цене $88,94 за расписку.

В конце августа «Лукойл» объявил о программе выкупа собственных акций на общую сумму до $3 млрд. Компания планирует его завершить до 2020 г.

«Лукойл» – одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. На ее долю приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов. 34,5% акций компании принадлежат ее менеджменту, в том числе 22,98% – Вагиту Алекперову, еще 16,2% – дочерней структуре Lukoil Investments Cyprus Ltd., а остальные акции находятся в свободном обращении. В марте «Лукойл» обошел по капитализации «Роснефть».

Технологии
Новости

Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц

Ведомости
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Facebook удалил более 1900 страниц, групп и аккаунтов, связанных с Россией. Об этом сообщается в блоге социальной сети.

По ее данным, люди, стоявшие за этой активностью, использовали фейковые аккаунты, которые в большинстве своем вели группы и страницы, размещавшие спам-контент. Также они размещали контент, который касался конфликта на востоке Украины, украинского патриотизма, ситуации в Крыму и проблем беженцев, отметил Facebook.

Facebook отчитался также об удалении еще 725 страниц, связанных с Ираном, Македонией и Косовом.

Ранее Facebook уже удалял страницы, в том числе связанные с Россией, за подозрительное поведение. В августе 2018 г. это коснулось 652 страниц, связанных с Ираном и Россией, а в ноябре того же года – нескольких десятков подозрительных аккаунтов, которые велись в основном на русском и французском языках.

В январе этого года Facebook удалил аккаунты и страницы за согласованные, вводящие в заблуждение посты. Большая часть постов, по данным соцсети, происходила из России и велась сотрудниками информагентства Sputnik.

Политика
Новости

Суд признал бывшего кандидата в мэры Москвы банкротом

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы признал банкротом бывшего владельца девелопера «СУ-155» и экс-кандидата в мэры столицы Михаила Балакина, говорится в материалах картотеки суда.

Отчет о ходе процедуры банкротства суд назначил на 3 сентября и включил долг Балакина перед «Алмазинвестом» в размере более 2,4 млрд руб. в реестр требований кредиторов.

«Чтобы выполнить свои [«СУ-155»] обязательства, я отдал по большому счету все свое имущество. Все промышленные предприятия, все производственные активы, все площадки, все нежилые помещения, которые были у компании. Ничего себе не оставил», – рассказывал Балакин «Ведомостям».

«СУ-155» была строительной компанией № 1 в России, она объединяла 85 промышленных предприятий и строительных организаций. В 2013 г. компания отчиталась о рекордных продажах квартир. Через два года было объявлено о санации компании через «Российский капитал». В числе проектов «СУ-155"были реконструкция Большого театра, строительство Фундаментальной библиотеки МГУ, всесезонного горнолыжного комплекса «Снеж.ком».

Балакин участвовал в последних выборах мэра Москвы. Он выдвигался от «Союза горожан» и занял пятое место с результатом в 1,87%.

Авто
Новости

«Коммерсантъ» узнал о возможном закрытии двух из трех заводов Ford в России

Ведомости
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СП Ford Sollers в рамках реструктуризации может закрыть две из трех площадок, на которых производятся автомобили. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве и на рынке.

Предприятие владеет тремя заводами. Один – во Всеволожске (Ленинградская обл.) – выпускает 160 000 автомобилей в год, в частности седаны, хетчбэки и универсалы Ford Focus, седаны Ford Mondeo. Второй – в Набережных Челнах (Татарстан) – выпускает 110 000 автомобилей, в частности кроссоверы Ford Ecosport, хетчбэки и седаны Ford Fiesta. Третий – в Елабуге (Татарстан) – выпускает 85 000 машин, в частности кроссоверы Ford Explorer и Kuga, LCV Transit; также он выпускает двигатели.

По словам источников «Коммерсанта», производство и импорт легковых автомобилей Ford будут остановлены уже летом – компания оставит только LCV (сегмент легких коммерческих автомобилей). Сроки дилерам не назывались, но, пишет газета, речь идет об июне-июле. Продажи легковых автомобилей Ford в последнее время шли плохо в отличие от LCV, утверждают источники издания. Таким образом, указывает «Коммерсантъ», речь может идти о закрытии или возможной продаже площадок во Всеволожске и Набережных Челнах, в то время как в Елабуге площадка останется для выпуска LCV. Также не исключено, пишет газета, что в Елабуге продолжится выпуск Ford Explorer и Kuga.

Уход Ford из России по примеру General Motors также возможен, утверждают источники «Коммерсанта». Об этом может говорить отсутствие интереса компании к СПИК: все концерны должны будут подписать этот контракт до июля, чтобы получить доступ к промсубсидиям, т. е. фактически компенсации утильсбора, без которых производство в России будет нерентабельным.

Кроме того, под вопросом судьба сотрудничества Ford с «Соллерсом». По словам источников, компании сохранят партнерство, но, вероятно, в другой форме. Один из них утверждает, что речь может идти о начале контрактной сборки.

СП Ford Sollers ведет переговоры с потенциальными покупателями активов компании, говорят собеседники издания. Представитель «Соллерса» сообщил, что компании близки к окончательному решению по реструктуризации. Он отметил, что выбор вариантов ведется исходя из максимальной эффективности бизнес-модели и что правительство знает об этих планах.

Администрация Ленинградской области сообщила «Коммерсанту», что знает о ситуации, но прокомментирует после того, как будет принято решение, которое, как ожидается, Ford объявит 27 марта. ВЭБ, который в 2011 г. дал кредит в 39 млрд руб. на создание СП, отказался рассказать о деталях реструктуризации долга и его размер.

О планах СП Ford Sollers провести реструктуризацию «Коммерсантъ» писал в январе. Как рассказал представитель Минпромторга газете, рассматривается «несколько вариантов <...> с целью повышения эффективности бизнеса».

Политика
Новости

Британский парламент попытался взять Brexit под свой контроль

Ведомости
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Депутаты парламента Великобритании в понедельник ночью 329 голосами против 302 высказались за то, чтобы попытаться найти вариант, альтернативный плану премьер-министра Терезы Мэй. Мэй хотела в понедельник снова вынести на голосование договоренность о выходе из ЕС, которую она достигла с Брюсселем, но которую уже дважды отвергали парламентарии. На прошлой неделе ЕС разрешил Великобритании перенести дату Brexit с 29 марта на 22 мая, если парламент одобрит план Мэй; в противном случае до 12 апреля Лондон должен «указать дальнейший путь» и покинуть ЕС в эту дату.

В итоге в понедельник парламент поддержал предложение провести серию справочных голосований по другим вариантам Brexit, чтобы посмотреть, получит ли какой-нибудь из них поддержку. Недовольство планом и действиями премьера растет в том числе в ее правительстве, три члена которого поддержали предложение передать контроль над процессом Brexit парламенту и подали в отставку.

Некоторые депутаты – сторонники ЕС надеются, что справочное голосование, которое должно состояться в среду, заставит правительство передоговориться с Брюсселем и заключить соглашение, в результате которого Великобритания, покинув ЕС, будет достаточно тесно связана со своим крупнейшим торговым партнером или даже вовсе не станет выходить из блока, пишет The Wall Street Journal.

Решение парламента означает, что он сможет выносить на рассмотрение законопроекты без одобрения правительства, тогда как сейчас оно решает, какие вопросы ставить на голосование. Мэй заявила, что правительство не обязано будет поддерживать то решение, которое наберет большинство в парламенте.

Марш против Brexit

Бизнес
Новости

X5 Retail Group вступила в Ассоциацию компаний интернет-торговли

Ведомости
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Крупнейший продовольственный ритейлер в России X5 Retail Group вступил в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«В каждом уголке России X5 Retail Group знают как ответственного работодателя, компанию с динамично развивающимся бизнесом, стабильными финансовыми результатами и амбициозными планами в сфере интернет-торговли. Я убежден, что компетенции и сильная экспертиза АКИТ в этих вопросах однозначно помогут X5 Retail Group в достижении намеченных целей», – цитируется в пресс-релизе президент ассоциации Артем Соколов.

X5 Retail Group образована в 2006 г. в результате слияния продуктовых сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Управляет торговыми сетями магазинов у дома «Пятерочка», супермаркетов «Перекресток» и гипермаркетов «Карусель». Всего под управлением компании более 14 000 магазинов общей торговой площадью 6,46 млн кв. м.

Основные цели АКИТ, согласно информации на ее сайте, – установление добросовестных принципов конкуренции, создание зоны безопасного сервиса для клиентов на рынке электронной коммерции и сокращение доли серого рынка. В ассоциацию входят, в частности, Ozon, Media Markt, re:Store, «М.видео», «Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «Юлмарт».

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