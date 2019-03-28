СМИ узнали о задержании бывшего губернатора Хабаровского края в Москве

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«Коммерсантъ» описал схему хищения 4 млрд рублей по делу Абызова

Преступное сообщество обвиняемый в хищении 4 млрд руб. Михаил Абызов создал не позднее апреля 2011 г., то есть за год до его назначения министром по делам открытого правительства, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела. На тот момент ему принадлежало около 95% акций новосибирских ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»), ОАО «Региональные электрические сети» (РЭС) и ОАО «Сибэнергострой». Последняя компания имела четыре дочерние структуры: ЗАО «Новосибирскэнергоснабкомплектоборудование» (НЭСКО), ЗАО «Инженерный центр», ЗАО «Производственно-ремонтное предприятие» (ПРП) и ЗАО «Энергоспецмонтаж» (ЭСМ), считает следствие.

Этими четырьмя ЗАО Абызов управлял, добившись избрания в их советы директоров и назначения на руководящие должности сотрудников подконтрольного ему московского ООО «Ру-ком», пишет газета. Правой рукой Абызова «Коммерсантъ» называет гендиректора «Ру-ком» Николая Степанова. В материалах дела говорится, что именно он привлек в ОПГ гендиректора «Сибэко» Александра Пелипасова, гендиректора РЭС Сергея Ильичева, директора по экономике и финансам ЭСМ Галину Фрайденберг, члена совета директоров «Сибэко» Максима Русакова и «других неустановленных лиц». В ОПГ было две обособленные группы, действовавшие в Москве и Новосибирске. В первую группу входили Степанов, Русаков и «неустановленные лица», во вторую – Пелипасов, Ильичев, Фрайденберг и тот же Русаков, уточняет газета.

Действовать обвиняемые начали приблизительно за месяц до назначения Абызова министром. Чтобы скрыть факт руководства компаниями, Абызов передал в доверительное управление 100% долей в уставном капитале «Ру-ком» с подконтрольным ему же ООО «Региональная компания «Резерв». Следствие считает договор передачи «фиктивным». После этого Абызов, будучи уже министром, поручил через Степанова неустановленному лицу провести аукцион по продаже акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ, говорится в материалах дела. В свою очередь Фрайденберг организовала оценку стоимости акций этих компаний в 156 млн руб. Летом 2011 г. Абызов поручил членам ОПГ создать офшор на Кипре, в Лимасоле была зарегистрирована Blacksiris Trading Limited. Позже эта компания учредила ОАО «Агентство специального снабжения» (АСС), ОАО «Предприятие ремонта и строительства» (ПРиС), ОАО «Первая энергосервисная компания» (ПЭСК) и ОАО «Ремонтэнергомонтаж и сервис» (РЭМиС). По мнению следствия, эти компании не вели реальной деятельности.

В декабре 2012 г. аукцион по продаже 100% акций НЭСКО, «Инженерного центра», ПРП и ЭСМ выиграла Blacksiris. Компания заплатила за них 186 млн руб. В июле 2013 г. акционеры Blacksiris решили присоединить НЭСКО, «Инженерный центр», ПРП и ЭСМ к четырем фиктивным компаниям. 18 декабря 2013 г. Пелипасов от лица «Сибэко», а Ильичев от лица РЭС заключили с Blacksiris договор о покупке акций четырех компаний на 2,5 млрд и 1,5 млрд руб. соответственно, говорится в материалах дела. В начале 2014 г. на счета Blacksiris «Сибэко» и РЭС перевели 4 млрд руб. Этими деньгами злоумышленники «распорядились по своему усмотрению», полагает следствие.

Абызова задержали 26 марта. Его обвиняют в создании преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Бизнесмену грозит до 20 лет заключения.

Михаил Абызов в суде