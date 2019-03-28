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«Роснефть» назвала причину обысков в ее дальневосточном представительстве

Служба безопасности «Роснефти» выявила злоупотребления в работе дальневосточного представительства нефтяной компании и передала материалы об этом в правоохранительных органы. Об этом говорится в пресс-релизе «Роснефти».

Компания также обратила внимание на то, что в конце 2018 г. приняла решение ликвидировать представительство. Ликвидационные процедуры завершаются, а все сотрудники получили уведомления об увольнении, подчеркнула «Роснефть».

Об обысках в дальневосточном представительстве «Роснефти» ранее 28 марта сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник. Источник РБК рассказал, что задержан руководитель представительства Геннадий Кондратов.

В Москве также задержали Виктора Ишаева, бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе. В 2013 г. его назначили советником Игоря Сечина в ранге вице-президента «Роснефти», и, как объявляла компания, он стал курировать вопросы развития бизнеса «Роснефти» на Дальнем Востоке. Работает ли Ишаев в «Роснефти» до сих пор и в каком статусе, неизвестно.

В администрации Хабаровского края в то же время прошли обыски. Как утверждает источник «Интерфакса», задержание Ишаева и обыск связаны: они проходят в рамках расследования одного и того же дела о злоупотреблениях в лесной отрасли.