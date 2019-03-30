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Трамп допустил разговор с Путиным о ситуации в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле. Когда именно может состояться разговор, американский президент не уточнил. «Мы, вероятно, поговорим об этом в какой-то момент», – приводит слова Трампа Reuters. «Я буду говорить со многими людьми, – возможно, с президентом Путиным, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином», – добавил президент США.

Трамп также не уточнил, в каком формате может пройти этот разговор: будет ли это телефонная беседа или личная встреча. В прошлом году президент США отменил переговоры с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе. Позже Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает украинские суда и моряков.

При этом помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что встреча Трампа и Путина может состояться на следующем саммите G20, который пройдет летом в японской Осаке. Путин и Трамп до саммита G20 в Буэнос-Айресе виделись четыре раза на различных международных площадках. Однако полноформатные переговоры были только одни – в столице Финляндии прошлым летом.

В конце январе в Венесуэле произошла попытка переворота: лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о незаконности власти президента Николаса Мадуро и провозгласил себя временным президентом страны. США одними из первых поддержали Гуайдо, Россия и Китай поддерживают Мадуро, который отказывается уходить в отставку.

В прошлые выходные в Венесуэлу прибыли два самолета ВВС России с военными. США восприняли это как эскалацию ситуации, Трамп заявил, что российские военнослужащие должны немедленно покинуть территорию Венесуэлы. До этого вице-президент США Майк Пенс призвал Путина прекратить переговоры с Мадуро и заявил, что действия российских военных в этой стране были «нежелательной провокацией».

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