Трамп допустил разговор с Путиным о ситуации в Венесуэле

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Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Венесуэле. Когда именно может состояться разговор, американский президент не уточнил. «Мы, вероятно, поговорим об этом в какой-то момент», – приводит слова Трампа Reuters. «Я буду говорить со многими людьми, – возможно, с президентом Путиным, возможно, с председателем КНР Си Цзиньпином», – добавил президент США.
Трамп также не уточнил, в каком формате может пройти этот разговор: будет ли это телефонная беседа или личная встреча. В прошлом году президент США отменил переговоры с Путиным на саммите G20 в Буэнос-Айресе из-за конфликта России и Украины в Керченском проливе. Позже Белый дом заявил, что встреча Путина и Трампа невозможна, пока Москва удерживает украинские суда и моряков.
При этом помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что встреча Трампа и Путина может состояться на следующем саммите G20, который пройдет летом в японской Осаке. Путин и Трамп до саммита G20 в Буэнос-Айресе виделись четыре раза на различных международных площадках. Однако полноформатные переговоры были только одни – в столице Финляндии прошлым летом.
В конце январе в Венесуэле произошла попытка переворота: лидер оппозиции Хуан Гуайдо заявил о незаконности власти президента Николаса Мадуро и провозгласил себя временным президентом страны. США одними из первых поддержали Гуайдо, Россия и Китай поддерживают Мадуро, который отказывается уходить в отставку.
В прошлые выходные в Венесуэлу прибыли два самолета ВВС России с военными. США восприняли это как эскалацию ситуации, Трамп заявил, что российские военнослужащие должны немедленно покинуть территорию Венесуэлы. До этого вице-президент США Майк Пенс призвал Путина прекратить переговоры с Мадуро и заявил, что действия российских военных в этой стране были «нежелательной провокацией».
Что происходит в Венесуэле
Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Лидер оппозиции Венесуэлы, председатель национальной ассамблеи Хуан Гуайдо (на фото справа) объявил себя временным президентом страны, пообещал бороться с «тиранией и узурпацией» президента Николаса Мадуро и провести свободные выборы. Хроника событий в Венесуэле – в фотогалерее «Ведомостей»
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Ariana Cubillos / AP
10 января Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на второй шестилетний срок. США, страны ЕС, а также группа Лимы, объединяющая 14 латиноамериканских государств, отказались направлять своих представителей на его инаугурацию (на фото)
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Federico PARRA / AFP
Позже национальная ассамблея страны, где большинство принадлежит оппозиции, назвала Мадуро узурпатором, а парламент Венесуэлы избрал нового руководителя – Гуайдо (на фото в центре), заявившего о планах создать переходный орган для восстановления конституционного порядка
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Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Новая волна протестов в Венесуэле началась 21 января, когда министерство обороны страны сообщило о неудачной попытке военного мятежа в Каракасе, сообщила ВВС. Днем в среду только в Каракасе на улицы вышли сотни тысяч человек. На этом митинге 35-летний Гуайдо объявил себя переходным президентом страны
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Zuma / TASS
Гуайдо в статусе временного президента признали сначала США, а за ними Канада и большинство стран Латинской Америки, включая Бразилию, Колумбию и Аргентину. Поддержку венесуэльской оппозиции выразила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. Позже еще восемь стран Европы – Испания, Великобритания, Швеция, Франция, Германия, Австрия, Дания и Литва – признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы
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Carlos Garcia Rawlins / Reuters
Мадуро поддержали Россия, Китай, Иран, Мексика, Куба, а также президенты Боливии Эво Моралес и Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также в его поддержку высказались министр обороны Падрино Лопес и главнокомандующий вооруженными силами Венесуэлы. Связи с силовиками до сих пор позволяли президенту Венесуэлы удержать власть
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Ariana Cubillos / AP
После того как США высказались в поддержку переходного президента, Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений со Штатами и о высылке из Венесуэлы всех американских дипломатов. Им предоставлено 72 часа, чтобы покинуть страну. Гуайдо заявил, что американцы могут остаться
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Fernando Llano / AP
Госдепартамент США в свою очередь объявил, что не признает законным ни разрыв «бывшим президентом» Мадуро дипломатических отношений, ни высылку дипломатов и будет поддерживать отношения с правительством Гуайдо. «Соединенные Штаты предпримут адекватные действия в ответ на любую попытку подвергнуть угрозе нашу миссию и дипломатов», – говорится в заявлении ведомства. 25 января США все же отозвали часть дипломатов из Венесуэлы
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Cristian Hernandez / EPA / TASS
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на примере событий в Венесуэле «хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть» (на фото Гуайдо и его сторонники). Россия готова способствовать урегулированию в Венесуэле, но не будет вмешиваться в ее внутренние дела, заявил позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
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Andres Martinez Casares / REUTERS
29 января США ввели санкции против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявлял, что активы компании на общую сумму $7 млрд будут заблокированы, а Николас Мадуро и его сторонники не смогут больше «разворовывать то, что принадлежит венесуэльскому народу». Позже США перенесли полноформатное вступление в силу санкций против PDVSA на 10 мая 2019 г.
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Evan Vucci / AP Photo
Помощник Трампа также не исключил военного решения венесуэльского вопроса. «5000 солдат в Колумбию» – такую запись разглядели журналисты в его блокноте, когда он выступал на брифинге в Белом доме. На просьбу прокомментировать эти слова Болтон ответил: «Как сказал президент, все варианты на столе». Американские и мировые СМИ увидели в этом намек на возможное военное вмешательство США в кризис в Венесуэле
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Rodrigo Abd / AP Photo
Мадуро в свою очередь пообещал выделить 1 млрд евро на благоустройство Венесуэлы. Власти страны запустили программу по благоустройству под названием «Прекрасная Венесуэла – вместе все возможно», в рамках которой они хотят превратить 62 самых густонаселенных города Венесуэлы в «самые красивые и современные в Латинской Америке»
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Carlos Garcia Rawlins / REUTERS
В ответ Гуайдо представил свой план возрождения венесуэльской экономики: он планирует реструктурировать госдолг, обратиться за финансовой помощью к международным организациям, использовать двусторонние займы и привлечь частные инвестиции в нефтяной сектор. Также он собирается приватизировать государственные активы, оживить частный сектор экономики и отменить расточительные субсидии
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Andrew Medichini / AP Photo
В начале февраля Мадуро и Гуайдо обратились за помощью к папе римскому для решения ситуации в Венесуэле. Мадуро написал ему письмо с просьбой содействовать внутриполитическому диалогу в стране ради разрешения сложившейся ситуации. Через день Гуайдо в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 попросил папу римского о помощи и заявил: «Я был бы рад принять папу римского в нашей стране, стране очень католической, очень набожной, с сильными религиозными традициями»
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Marco Bello / REUTERS
22 февраля Гуайдо подписал первый «президентский указ» и распорядился открыть сухопутную границу с Бразилией и границы с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре. Ранее до этого Мадуро объявил о закрытии сухопутной границы с Бразилией и не исключил закрытия границы с Колумбией, чтобы не допустить поставки гуманитарной помощи США и европейских стран. После «указа» Гуайдо венесуэльские военные получили от Мадуро приказ развернуть силы на границе с Колумбией, и попытка ввезти в Венесуэлу гуманитарную помощь закончилась беспорядками
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Fernando Llano / AP Photo
5 марта Гуайдо вернулся в Каракас после турне по странам Латинской Америки. Он покинул страну после того, как прокуратура через Верховный суд добилась запрета на его выезд. Теперь в связи с поездкой Гуайдо за границу ему грозит арест по возвращении на родину. По словам Гуайдо, ему угрожали тюремным заключением
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Twitter
После возвращения он призвал к масштабным акциям протеста. «Вся Венесуэла снова выйдет на улицы. Мы ни секунды не будем отдыхать, пока не добьемся свободы», – приводит его слова BBC. Гуайдо заявил, что вернулся в Каракас, чтобы возглавить протесты
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Валерий Шарифулин / ТАСС
7 марта столица Венесуэлы Каракас и 15 из 23 штатов страны остались без электроснабжения. Правительство сообщило о саботаже на гидроэлектростанции «Эль-Гури», которая обеспечивает энергией почти две трети Венесуэлы. Гуайдо заявил, что свет вернется, когда «будет покончено с узурпацией». По данным на 12 марта, подачу энергоснабжения восстановить пока не удалось, блэкаут стал рекордным по продолжительности в Венесуэле
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Fernando Llano / AP Photo
11 марта национальная ассамблея Венесуэлы по запросу Гуайдо объявила режим чрезвычайного положения. Из-за отключения электроэнергии в холодильниках портятся продукты, больницы с трудом поддерживают работу оборудования для лечения пациентов, школы третий день закрыты, у местных жителей трудности с доступом к питьевой воде
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Правительство поручило Федеральной антимонопольной службе, а также Министерствам транспорта, энергетики и финансов провести мониторинг цен на авиабилеты и авиационное топливо и при необходимости до 26 апреля представить предложения по недопущению их существенного роста. Об этом говорится на сайте правительства.
Поручения были даны по итогам заседания, которое состоялось 28 марта. Ответственными за их исполнение назначены вице-премьеры Максим Акимов и Дмитрий Козак.
Кроме того, на заседании был рассмотрен вопрос о предоставлении субсидий авиакомпаниям на обеспечение льготных перевозок с Дальнего Востока и обратно. Было решено выделить на эти цели 2,5 млрд руб. «Мы обеспечиваем доступность этих маршрутов через господдержку, в текущем году предусмотрено 3,8 млрд руб. Средства должны компенсировать перевозчикам скидки, которые они дают для пенсионеров, студентов, инвалидов и сопровождающих», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании в четверг.
Средства для обеспечения льготных авиаперевозок выделяются из резервного фонда правительства, отметил премьер. По его словам, 2,5 млрд руб. позволят перевезти на льготных условиях почти 380 000 пассажиров с Дальнего Востока и обратно.
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Министерство юстиции США попросило суд депортировать Марию Бутину в Россию сразу после того, как ей будет вынесен приговор, передает CNN. Запрос поддержала и сторона защиты. Сама Бутина согласилась после депортации не возвращаться в США в течение ближайших десяти лет, отмечает телеканал.
Как скоро получится депортировать Бутину в Россию, зависит от приговора, отметил ее адвокат Роберт Дрисколл. «Мы стараемся сделать так, чтобы все было готово для ее быстрого возвращения домой после того, как она отбудет то или иное наказание», – сказал юрист. Защита намерена попросить суд приговорить россиянку к тому сроку, который она уже отбыла, находясь под арестом во время следствия.
Бутина была задержана в США в июле прошлого года. Ее обвиняют в том, что она вступила в сговор с целью продвижения стратегических интересов России в Вашингтоне, при этом не зарегистрировавшись в качестве иностранного агента. Россиянка признала себя виновной по одному из пунктов обвинения – в участии в заговоре против США. Она рассказала, что действовала под руководством российского официального лица, а ее задачей были неофициальные контакты с американцами, имеющими влияние на американскую политику.
Согласно действующему законодательству, Бутиной грозит до пяти лет тюрьмы или штраф в размере $250 000. Но в связи с тем что она сотрудничала со следствием, россиянка может рассчитывать на мягкий приговор. Ее могут приговорить максимум к шести месяцам тюрьмы, которые она уже отбыла, находясь под стражей во время следствия. Поэтому Бутину могут освободить сразу после вынесения приговора.
Что известно о задержанной в США Марии Бутиной
Dana Verkouteren via AP
Задержание и арест. О задержании Марии Бутиной в Вашингтоне стало известно 16 июля. Американские власти предъявили ей обвинение в сговоре для работы на территории США в качестве агента России без предварительного уведомления об этом генпрокурора. Сейчас Бутина находится под арестом
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vk.com/maria_butina
Жизнь в России. Бутина родилась 10 ноября 1988 г. в Барнауле. Окончила Алтайский государственный университет по специальностям «политология» и «педагогика», а затем поступила в университете в аспирантуру по специальности «политические процессы, институты и технологии». Владела в Барнауле мебельными магазинами и занимала различные посты в Общественной палате Алтайского края
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facebook.com/mvbutina
Любовь к оружию. Бутина состоит в международных стрелковых федерациях IPSC и IDPA. В 2010 г. она создала и возглавила общественную организацию «Право на оружие», выступающую за легализацию оружия в России. В 2012 г. стала соавтором экспертного доклада «К вопросу о реформировании российского оружейного законодательства», подготовленного под руководством на тот момент первого вице-спикера Совета федерации Александра Торшина (сейчас – зампред ЦБ)
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vk.com/butina_maria
Переезд в США. Бутина уехала в США в 2016 г. по студенческой визе. Там россиянка училась в магистратуре Американского университета по специальности «международные отношения». По данным американских властей, она жила в США с 56-летним американцем. Им мог быть Пол Эриксон, республиканский политический активист, сообщал CNN. Он, согласно полученной ФБР переписке Бутиной, давал ей советы, как общаться с американскими и российскими политиками
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facebook.com/mvbutina
Бутина и ЦБ. Американское следствие полагает, что с 2015 г. по февраль 2017 г. россиянка работала под руководством высокопоставленного чиновника из российского правительства, ранее являвшегося членом законодательной власти, а затем ставшего высшим должностным лицом в ЦБ. В отношении него минфин США в апреле ввел санкции. Этим чиновником мог быть зампред ЦБ Торшин (на фото), пишут Reuters и The Washington Post
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AP
Встреча с Кисляком. Бутина виделась с бывшим послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пишет The Guardian со ссылкой на помощника прокурора США Эрика Кенерсона. Доказательством встреч можно считать фотографии, которые были найдены на электронных устройствах россиянки, говорит он. Сам Кисляк подозревается в США во встречах с двумя соратниками Дональда Трампа в период президентской компании: генералом Майклом Флинном и генпрокурором Джеффом Сешнсом
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vk.com/butina_maria
Общение с американскими политиками. Бутина якобы пыталась организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа (на фото президент США, взято с личной страницы Бутиной) и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера, пишет The New York Times. По данным издания, тот ей отказал в помощи. Она также, по версии американских властей, пыталась влиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы
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Ведомости / ТАСС
Сравнение с Чапман. Кенерсон отмечал, что контактное лицо Бутиной в России называл ее «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман (на фото слева). Последняя обвинялась в США в работе на российское правительство и была депортирована из страны в 2010 г. «Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими», - якобы писал Бутиной российский чиновник, имени которого американские власти не называют
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vk.com/butina_maria
«Обеды дружбы и диалога». В 17-страничном меморандуме о досудебном аресте Бутиной описывается, как она обсуждала со свим контактным лицом в России организацию различных мероприятий, которые помогли бы восстановить отношения «между двумя великими народами». В частности, она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и России
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instagram.com/butina_maria
Бутина и «олигарх». Как пишет CNN со ссылкой на прокурорские материалы, Бутина общалась и с российскими бизнесменами. «Я хотел бы, чтобы вы поехали в США для работы, не в качестве туриста», - писал ей «российский олигарх», финансировавший минимум одну ее поездку в США. В меморандуме о ее досудебном аресте бизнесмен описывается как «известный российский бизнесмен со связями в Кремле», обладающий состоянием в $1,2 млрд за 2018 г. по оценке Forbes
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Умер бывший главный редактор журнала «Коммерсантъ-власть» Максим Ковальский, сообщила «Медуза». Об этом изданию рассказала его знакомая и заместитель в «Коммерсантъ-власть» и Openspace.ru Вероника Куцылло. «Ведомостям» она подтвердила эту информацию.
Позже о кончине Ковальского сообщил «Коммерсантъ»: «Без малого тридцать лет, отданные Максимом “Коммерсанту”, вместили не только работу выпускающего редактора газеты и главного редактора журнала "Власть", но и создание самого бренда "Коммерсантъ"».
Ковальскому было 54 года. Последний год он боролся с раком легких, пишет «МБХ-медиа».
Ковальский пришел в «Коммерсантъ» в 1990 г. С 1999 по 2011 г. был главным редактором журнала «Коммерсантъ-власть», покинул издание после публикации статьи «Победа единовбросов», посвященной думским выборам. В 2012–2013 гг. руководил проектом Openspace.ru.
Бизнес
Новости
Крупнейший производитель троллейбусов предупредил о массовых сокращениях
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Крупнейший в России производитель троллейбусов – завод «Тролза» (выпускает также электробусы) предупредил о возможности массового сокращения сотрудников, пишетРБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Саратовской области. «В центр занятости населения Энгельса 1 марта поступило уведомление о возможном высвобождении работников ЗАО «Тролза» с 3 июня 2019 г. (500 человек)», – сообщила пресс-служба. Всего, по данным предприятия, на заводе работает около 1000 человек.
Завод «Тролза» основан в 1868 г. Он первым в России запустил серийное производство электробуса с динамической подзарядкой, говорится на сайте предприятия. В 2014 г. компания была признана правительством лучшим экспортером отрасли.
В последние несколько недель предприятие столкнулось с рядом проблем, сообщается на его сайте. В частности, на заводе в связи с нехваткой оборотных средств был объявлен особый режим работы – с 14 по 31 марта «Тролза» перевела 440 работников в режим простоя. А 13 марта был задержан генеральный директор завода Иван Котвицкий. Он подозревается в причастности к даче взятки сотруднику налоговой службы.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев пообещал предприятию поддержку в сложившейся ситуации. «Руководство «Тролзы» заявило о намерении сократить часть работников. Считаю, что, прежде чем идти на такие крайние меры, нужно проработать все возможности предприятия, изыскать резервы, проявить ответственность за судьбы людей», – цитирует Радаева РБК.
Завод не имеет задолженности по зарплате, отметил пресс-секретарь областного министерства промышленности и энергетики Владимир Комаров. Он добавил, что по поручению губернатора минпром области начал работу по загрузке производства «Тролзы».
Бизнес
Новости
Торговый конфликт мешает экспорту американского СПГ в Китай
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Торговый конфликт между Вашингтоном и Пекином мешает американским компаниям экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) в Китай. Об этом Financial Times рассказал Эрик Бенсауд, отвечающий за коммерческие операции крупнейшего американского экспортера СПГ Cheniere Energy. По его словам, с тех пор как отношения двух стран ухудшились, переговоры с китайскими покупателями не продвигаются. Они «получили инструкции не заключать новые сделки», утверждает Бенсауд.
Китай – второй по величине в мире импортер СПГ после Японии. В 2018 г. его спрос на это топливо вырос примерно на 40% до 54 млн т.
В прошлом году Cheniere подписала с госкомпанией China National Petroleum Corporation (CNPC) 25-летний контракт на поставку 1,2 млн т СПГ в год. Но после начала торговой войны с США в прошлом году Пекин ввел 10%-ные пошлины на СПГ и увеличил закупки у Катара и Австралии.
Тем не менее Бенсауд настроен оптимистично и считает, что ситуация нормализуется, когда США и Китай урегулируют спор. По его мнению, СПГ обязательно станет частью торгового соглашения, поскольку его поставки позволят уменьшить дефицит США в торговле с Китаем. «Все зависит от двух людей», – говорит Бенсауд, имея ввиду президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
Тем временем в пятницу в Пекине завершился очередной раунд торговых переговоров. На следующей неделе они возобновятся в Вашингтоне. Китайские официальные лица по-прежнему надеются, что стороны смогут договориться к концу апреля, но не исключают, что переговоры продолжатся в мае и июне.
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За первый год работы под руководством Игоря Шувалов «ВЭБ.РФ» снизил чистый убыток в 1,6 раза, следует из отчетности госкорпорации. В 2018 г. убыток «ВЭБ.РФ» составил 175,8 млрд руб. против рекордных 287,7 млрд руб. годом ранее.
Активы группы в 2018 г. сократились на 0,4% до 3,4 трлн руб., а капитал уменьшился на 28,2%, составив 284,1 млрд руб. Кредитный портфель «ВЭБ.РФ» после вычета резерва под обесценение сократился на 12,5% до 1,6 трлн руб. Основным фактором снижения кредитного портфеля госкорпорация назвала переуступку требований по ряду кредитов другим кредиторам.
Бывший первый вице-премьер Шувалов возглавил ВЭБ в мае прошлого года, стать председателем госкорпорации ему предложил президент Владимир Путин. Шувалов сменил на этой должности выходца из Сбербанка Сергея Горькова, который возглавлял ВЭБ с февраля 2016 г.
В конце прошлого года был принят закон, расширивший полномочия и финансирование ВЭБа. Одна из ключевых поправок – докапитализация ВЭБа через механизм подписного капитала: теперь ему будут выдаваться не живые деньги разом, а по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Также госкорпорация была переименована из Внешэкономбанка в «ВЭБ.РФ».
Политика
Новости
Трамп пригрозил закрыть границу с Мексикой на следующей неделе
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Президент США Дональд Трамп пригрозил перекрыть границу США с Мексикой на следующей неделе, если Мексика не остановит нелегальную иммиграцию. Об этом американский лидер написал в своем Twitter. «Если Мексика не остановит немедленно нелегальных иммигрантов, которые попадают в США через нашу южную границу, я начну закрывать границу или же крупные участки границы на следующей неделе», – подчеркнул он.
Накануне, 28 марта, Трамп обвинил Мексику, а также некоторые страны Центральной Америки в бездействии в вопросе притока нелегальных мигрантов. «Подобным образом Гондурас, Гватемала и Сальвадор берут наши деньги в течение многих лет, но ничего не делают», – сетовал он.
Одним из главных обещаний Трампа во время его предвыборной кампании было строительство стены на мексиканской границе. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе США. В результате с 22 декабря 2018 г. часть правительства временно приостановила работу. Это было связано с тем, что в Вашингтоне не смогли договориться по поводу финансирования строительства стены при утверждении госбюджета: Трамп требовал направить на этот проект $5,7 млрд. Демократы эту инициативу заблокировали. Трамп в ответ ввел режим ЧП, чтобы получить дополнительное финансирование проекта из других источников, но в конце февраля палата представителей конгресса США одобрила блокировку режима ЧП. Трамп пообещал наложить вето на блокировку его решения.
Ранее администрация Трампа привлекла более 4300 военных к операции «Верный патриот», чтобы помешать притоку нелегальных мигрантов из Мексики. В ноябре 2018 г. американский президент также подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранцам, нелегально пересекающим эту границу.
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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций в отношении России в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По словам собеседников агентства, проект новых санкций уже прошел согласование в госдепартаменте и министерстве финансов США и ожидает финального решения Белого дома. Какие именно ограничения могут быть введены и кого они затронут, пока неизвестно, отмечает Bloomberg. Один из источников утверждает, что новые меры могут коснуться банковского сектора России.
Рубль ускорил падение по отношению к доллару и евро на новостях о возможности новых санкций США. Доллар на Московской бирже в 18.03 мск стоил65,4 руб., подорожав на 47 коп., евро к этому времени прибавил 59 коп. и стоил 73,4 руб.
Сергей и Юлия Скрипаль были обнаружены без сознания с признаками отравления нервно-паралитическим веществом в марте прошлого года в британском городе Солсбери. По версии Лондона, Скрипали были отравлены веществом «Новичок», разработанным в СССР, и к покушению на них причастны российские власти. Москва отвергает обвинения.
В августе прошлого года госдеп уже вводил санкции против России из-за отравления Скрипалей. Эти ограничительные меры вводились в отношении России в целом и не затрагивали напрямую российских бизнесменов или чиновников. В частности, пакет санкций включал в себя запрет на оказание внешней помощи России, на продажу оружия и финансирование таких сделок, отказ от кредитования со стороны госструктур США и запрет на экспорт товаров и технологий двойного назначения.
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Вице-премьер Виталий Мутко отклонил предложение Минстроя снизить критерии строительной готовности для проектов, участвующих в московской программе реновации. Ведомство просило разрешить таким застройщикам строить дома в столице без перехода на новую систему с эскроу-счетами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Мутко.
Мутко в свою очередь предложил учитывать региональные особенности при переходе на эскроу в отдельном соглашении. Такое соглашение, по его словам, мог бы заключать регион-донор в случае предоставления финансовой гарантии по достройке объектов. «Москва – один из тех субъектов России, который мог бы на себя взять такую ответственность. Это даст возможность регионам самим устанавливать критерии для перехода на эскроу», – добавил вице-премьер. По Бюджетному кодексу регион относится к числу доноров, если может обеспечить финансирование госуслуг выше установленного минимума в расчете на душу населения, т. е. не нуждается в дотациях на выравнивание бюджетной обеспеченности.
С 1 июля все застройщики должны перейти на систему эскроу-счетов – эта система предусматривает отказ от долевого строительства и запрещает девелоперам получать средства дольщиков напрямую. Теперь их деньги будут зачисляться на специальный банковский счет, а застройщики будут финансировать строительство за счет кредитов.
Минтранс ранее предложил разрешить застройщикам достраивать дома по старым правилам, если проекты готовы не менее чем на 30%, а количество уже заключенных договоров долевого участия обеспечивает реализацию не менее 10% площади. При этом степень готовности может быть изменена по соглашению между регионом и центром. Ведомство также призвало разрешить достраивать свои проекты девелоперам, участвующим в московской реновации или достраивающим дома за обанкротившимися застройщиками.
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Защита бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева подала жалобу в Мосгорсуд на решение о его домашнем аресте. Об этом «Интерфаксу» сообщил адвокат Павел Зайцев. По его словам, защита настаивает на освобождении Ишаева под залог в размере 15 млн руб.
Басманный суд Москвы 28 марта отправил Ишаева под домашний арест до 27 мая, удовлетворив ходатайство следствия. Экс-губернатор во время заседания заявил, что принципиально не возражает против домашнего ареста.
Ишаев был задержан 28 марта, ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Дело было возбуждено по материалам службы безопасности «Роснефти».
По версии следствия, Ишаев в 2014–2017 гг., занимая должность вице-президента «Роснефти», «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м» для нужд представительства компании «с принадлежащей ему коммерческой организацией». Следователи оценили ущерб в 5 млн руб.
Как сообщил РБК со ссылкой на источники, Ишаев сдал «Роснефти» офис в Хабаровске по расценкам «Москва-сити». Согласно договору аренды, информация о котором есть на сайте госзакупок, в 2015 г. «Роснефть» заключила с ООО «Бэйс» (Ишаев является бенефициаром компании) договор аренды на сумму 13,7 млн руб. в год. То есть аренда 1 кв. м офиса в Хабаровске обошлась компании в 50 000 руб. в год.
Бывшие министры под следствием
Александр Поляков / РИА Новости
Валентин Ковалев Бывший министр юстиции был арестован 3 февраля 1999 г., ему предъявили обвинения по ст. 160 УК («Присвоение или растрата») и ст. 290 («Получение взятки»). По данным следствия, Ковалев неоднократно получал взятки деньгами, квартирами и земельными участками, а из созданного им Фонда общественной защиты гражданских прав было похищено 1,29 млрд руб. 3 октября 2001 г. экс-министр приговорен к девяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет
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Владимир Федоренко / РИА Новости
Николай Аксененко Обвинение министру путей сообщения было предъявлено 19 октября 2001 г. по ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий») и ст. 160 («Присвоение или растрата»). По версии следствия, он незаконно приобретал квартиры для руководства министерства и незаконно образовал шесть фондов, куда отчислялась часть прибыли от железных дорог на общую сумму более 20 млрд руб. 3 января 2002 г. Аксененко был снят со своего поста, после чего выехал на лечение в Германию. Приговор не был вынесен в связи со смертью обвиняемого 20 июля 2005 г.
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Денис Гришкин / Ведомости
Евгений Адамов Экс-министр по атомной энергии был арестован 2 мая 2005 г. в Берне (Швейцария) по запросу минюста США, обвинившего его в присвоении $9 млн, предоставленных для модернизации системы безопасности на ядерных объектах России. 13 мая 2005 г. в России против Адамова также было возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и превышении должностных полномочий. В декабре 2005 г. он был экстрадирован в Россию и 19 февраля 2008 г. приговорен к 5,5 года лишения свободы. В апреле 2008 г. срок был заменен на условный
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Максим Стулов / Ведомости
Анатолий Сердюков Уголовное дело против бывшего министра обороны было возбуждено 28 ноября 2013 г. по ст. 293 УК («Халатность»). По данным следствия, он поручил построить за счет бюджета министерства автодорогу до базы отдыха, принадлежавшей мужу сестры Сердюкова, а для благоустройства территории базы привлекали военнослужащих. По версии следствия, в результате государству был причинен ущерб на сумму более 56 млн руб. Уголовное дело в отношении Сердюкова было прекращено 14 февраля 2014 г. по амнистии, объявленной в связи с 20-летием Конституции
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Евгений Разумный / Ведомости
Алексей Улюкаев Министр экономического развития был задержан 14 ноября 2016 г. по подозрению в вымогательстве взятки в размере $2 млн у руководителя компании «Роснефть» Игоря Сечина. На следующий день Улюкаев был освобожден от должности президентом в связи с утратой доверия и отправлен под домашний арест. Ему было предъявлено обвинение по ст. 290 УК («Получение взятки»). 15 декабря 2017 г. суд приговорил экс-министра к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере 130 млн руб.
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Евгений Разумный / Ведомости
Михаил Абызов 27 марта Басманный суд Москвы на два месяца арестовал экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Следствие считает, что бывший министр, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж, считает СК
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Евгений Разумный / Ведомости
Виктор Ишаев Экс-губернатор Хабаровского края и бывший министр по развитию Дальнего Востока – полномочный представитель президента Виктор Ишаев 28 марта задержан оперативниками в Москве. СК возбудил дело в отношении Ишаева и иных лиц по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса из-за «хищения мошенническим путем денежных средств «Роснефти». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
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Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.
Председатель Европейского совета Дональд Туск принял решение провести 10 апреля внеочередной саммит ЕС в связи с отказом британского парламента поддержать соглашение.
Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта. Однако британский парламент дважды отклонял соглашение о выходе – в январе и 12 марта. После этого лидеры ЕС согласились установить новые сроки.
Соглашение Мэй предусматривало, что Великобритания покинет ЕС 22 мая. Премьер-министр пообещала уйти в отставку, если парламент поддержит этот вариант.
Теперь Великобритания до 12 апреля должна будет предложить ЕС другой вариант соглашения или покинуть блок без договоренностей. После голосования Мэй заявила, что двух недель недостаточно для того, чтобы подготовить новую сделку, а парламент не согласится выйти из ЕС без соглашения, поэтому необходимо согласовать другие варианты последующих шагов.