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Власти Эфиопии огласили первые итоги расследования крушения Boeing Max 8

Пилоты Ethiopian Airlines выполняли все инструкции, когда управляемый ими самолет Boeing Max 8 несколько раз опускал нос перед мартовской катастрофой, жертвами которой стали 157 человек. Об этом заявила министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, представляя первый официальный доклад после крушения, передает Reuters. Могес подчеркнула, что экипаж действовал строго по инструкции производителя лайнера, но не смог взять под контроль управление им.

Доклад включает рекомендации для Boeing о пересмотре системы управления лайнером. Прежде чем вновь допустить эту модель самолета к полетам, авиационные власти должны убедиться, что проблема решена, подчеркивается в нем. Агентство уточняет, что предварительный доклад о крушении Boeing Max 8, согласно международным правилам, не приписывает вину. В документе также не приводится подробного анализа полета, который, как ожидается, займет несколько месяцев до окончательного отчета в течение года.

Ethiopian Airlines сообщила, что ее экипаж выполнял все рекомендации для действий в сложных чрезвычайных ситуациях. Представитель Boeing заявил Reuters, что компания изучит доклад.

Пассажирский Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, разбился в Эфиопии 10 марта. До этого, в октябре 2018 г., самолет аналогичной модели индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над Яванским морем, на борту были 189 человек. Все пассажиры и члены экипажей обоих самолетов погибли. После мартовского крушения Boeing авиационные власти по всему миру приостановили полеты этого типа самолетов. Boeing пообещал выпустить обновление для программного обеспечения 737 Mах и руководство по обучению пилотов. Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что пилоты Ethiopian Airlines пытались следовать существующим аварийным рекомендациям Boeing, но это не помогло им установить контроль над самолетом.